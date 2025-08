Datasäkerhet

När du loggar in och auktoriserar Autodesks produkter och tjänster första gången samlar Autodesk in identifierare som unika enhetsidentifierare, IP-adresser, produkt-ID:n, produktlicenser och kontoanvändarnamn. Vi samlar även in elektronisk information, som operativsystem, produktanvändning och geolokaliseringsinformation, och skickar informationen till Autodesks servrar. Se Autodesks sekretesspolicy (engelska) för mer information om personliga data som bearbetas av Autodesk.

Förutom datainsamling för licensiering av namngivna användare, har vi även tillgång till personliga data på olika sätt för att kunna erbjuda Autodesks tjänster. Vissa personliga data samlas t.ex. in direkt från dig, t.ex. när du registrerar dig för ett konto eller använder en produkt, registrerar en produkt eller tjänst, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller något av våra evenemang, eller kontaktar oss på annat sätt. Andra data samlas automatiskt in eller genereras om hur, när och varför du interagerar med våra produkter. Vi får även tillgång till vissa data om dig från tredje part, som t.ex. dotterbolag och företagspartners. Vi använder dina personliga data med försiktighet och på meningsfulla sätt, så som beskrivs i Autodesks sekretesspolicy (engelska).