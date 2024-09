När du loggar in på Autodesk Account kanske du ser Klassisk användarhantering under Användarhantering. I så fall har ni produkter som faller under den klassiska processen. Du kan även se Efter användare, Efter produkt och Efter grupp. I så fall har du även produkter som omfattas av den vanliga användarhanteringsprocessen. Här är några av skillnaderna mellan de två:

Klassisk användarhantering: Prenumerationer köps vanligtvis via Autodesks försäljning eller en återförsäljare. Hanteras av en avtalsansvarig och en programvarukoordinator. Den som har köpt prenumerationen utses ursprungligen till avtalsansvarig, men rollen kan tilldelas på nytt senare. Den som ansvarar för avtalet tilldelar en programvarukoordinator som hjälper till att hantera användare. Administratörer tilldelar endast produkter per användare.

Användarhantering: Hanteras av primära och sekundära administratörer samt SSO-administratörer. Administratörer tilldelar produkter efter användare, produkt eller grupp.