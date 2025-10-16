Med användarrollprincipen kan du ange användare som antingen en extern användare eller en användare.

En extern användare är någon utanför organisationen, till exempel en entreprenör eller leverantör, som behöver åtkomst till Autodesk-produkter eller -tjänster. Den här rollen, som tidigare kallades gästanvändare, säkerställer säkert samarbete utan att exponera känsliga interna resurser.

Du kan bestämma vilken princip som ska gälla för dina externa användare, antingen standardinställningarna i användarhanteringen eller genom regler baserade på domännamn. Det hjälper dig att kontrollera om någon behandlas som en extern användare eller en standardanvändare, vilket gör det enklare att hantera åtkomst på ett säkert och transparent sätt.