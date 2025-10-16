KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Hantera användarrollprincip

Med användarrollprincipen kan du ange användare som antingen en extern användare eller en användare.

 

En extern användare är någon utanför organisationen, till exempel en entreprenör eller leverantör, som behöver åtkomst till Autodesk-produkter eller -tjänster. Den här rollen, som tidigare kallades gästanvändare, säkerställer säkert samarbete utan att exponera känsliga interna resurser.

 

Du kan bestämma vilken princip som ska gälla för dina externa användare, antingen standardinställningarna i användarhanteringen eller genom regler baserade på domännamn. Det hjälper dig att kontrollera om någon behandlas som en extern användare eller en standardanvändare, vilket gör det enklare att hantera åtkomst på ett säkert och transparent sätt.

 

Externa användare baserade på standardanvändarhantering

När du använder standardprincipen för användarhantering anges alla som läggs till i ditt team via en molnsamarbetsprodukt från Autodesk, till exempel Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build eller Autodesk Takeoff, automatiskt som externa användare i Autodesk Account. 

 

Domänbaserade externa användare

Om du väljer att använda domänbaserade regler kan du konfigurera en lista över godkända e-postdomäner för ditt team. På så sätt kan du automatiskt hantera vem som anses vara en standardanvändare eller en extern användare. Alla som läggs till med en e-postadress från en godkänd domän tilldelas som standardanvändare, medan användare med e-post från andra domäner automatiskt anges som externa användare. 

 

Information om hur du ändrar rollen för de användare som inte överensstämmer med din domänbaserade princip finns i Visa undantag för användarrollsprincip.

 

Obs! Inkludera din organisations domän för enkel inloggning (SSO) eller katalogsynkronisering i dina domänbaserade regler. Detta säkerställer att teammedlemmar som använder SSO automatiskt identifieras som standardanvändare.

Så här lägger du till domäner

  1. Gå till inställningar > teaminställningar i ditt Autodesk Account.
  2. Välj det team som du vill tillämpa principen på.
  3. Gå till användarrollprincip och välj hantera princip.
  4. Välj domänbaserad.
  5. Här kan du lägga till nya domäner. Använd lägg till en ny för att lägga till så många domäner som du behöver.
  6. Välj tillämpa ändringar.
  7. Bekräfta din policyuppdatering.
  8. Din användarrollprincip har nu ändrats till domänbaserad. Nya användare som läggs till i teamet får sina roller tilldelade baserat på domänen. Primära administratörer, sekundära administratörer och SSO-administratörer (Single Sign-On) påverkas inte av domänregeln.

Obs! Om du konfigurerar en domänregel behåller befintliga användare i teamet sina befintliga roller. Om befintliga användare inte uppfyller domänpolicyn markeras de som undantag. Se Visa undantag för användarrollsprincip.

Ta bort domäner

Du kan ta bort domäner när som helst. När du tar bort domäner måste minst en finnas kvar.

  1. Gå till inställningar > teaminställningar i ditt Autodesk Account.
  2. Välj det team där du vill ta bort domäner från din användarrollprincip.
  3. Gå till användarrollprincip och välj hantera princip.
  4. Granska dina domäner för användarrollen och välj ta bort för de domäner som du vill ta bort från principen.
  5. Bekräfta borttagningen av domänen genom att välja ta bort.
  6. Domänen tas bort från användarrollprincipen. Nya användare som läggs till i teamet med den här domänen kommer att läggas till som externa användare. 

Obs! Befintliga användare med den borttagna domänen markeras som undantag. Se ”Visa undantag för användarrollsprincip”.

Visa undantag för användarrollsprincip

Du kan granska och ändra användare som inte överensstämmer med din domänbaserade princip. Jämför aktuell roll med förväntad roll.

  1. Gå till inställningar > teaminställningar i ditt Autodesk Account.
  2. Välj det team där du vill se undantag för användarroller.
  3. Gå till användarrollprincip och välj visa undantag.

Du kan filtrera användare så att de ser alla roller, eller bara de med standardanvändarrollen eller den externa användarrollen.

Så här ändrar du användarroller för undantag

  1. Gå till inställningar > teaminställningar i ditt Autodesk Account.
  2. Välj det team där du vill se undantag för användarroller.
  3. Gå till användarrollprincip och välj visa undantag.
  4. Välj den användare som du vill ändra rollen för. Du kan också välja flera användare samtidigt.
  5. Välj ändra roller längst upp till höger i användarlistan.
  6. Välj den nya roll som du vill tilldela användaren baserat på din domänregel eller välj en annan tillgänglig roll.
  7. Spara dina ändringar.

Obs! När du väljer flera användare samtidigt måste du tilldela dem samma nya roll.

Undantag från användarrollprincipen

Du får varningar på ditt konto när en användare inte följer dina domänbaserade regler.

 

Avisering om användarinformation: Den här användarens roll är för närvarande ett undantag från användarrollprincipen

Du ser en varningsskylt i en användares uppgifter om deras roll inte följer dina domänbaserade regler. Det innebär att den domänbaserade regeln är aktiverad och att användaren är ett undantag. Om du vill ändra en användares roll klickar du på ändra roll eller går till dina teaminställningar för att se alla undantag för användarrollen.

Ändra rollvarning: Den här användarens roll är för närvarande ett undantag från användarrollprincipen

När du ändrar en användares roll så att den matchar domänregeln visas ett meddelande som informerar dig om att användarens roll för närvarande är ett undantag. Om du vill att användaren ska följa dina domänregler väljer du Ångra undantag.

Varning för ändra roll: Om du ändrar den här användarens roll skapas ett undantag i användarrollprincipen.         

Om du ändrar en användares roll som följer dina domänregler visas ett meddelande om att uppdateringen skapar ett undantag. Ändra rollen om du inte vill att användaren ska följa din domänpolicy. Ta bort undantaget genom att gå till användarens uppgifter eller dina teaminställningar för att visa alla undantag.

Vanliga frågor

Hur är de e-postdomäner som jag listar i hantering av användarrollprincipen relaterade till de SSO-domäner som jag har konfigurerat i mitt team?

Om du tillämpar standardprincipen för användarhantering lägger systemet till användare från enkel inloggning (SSO) eller Active Directory-synkronisering (AD) som standardanvändare. Om du aktiverar den domänbaserade principen lägger systemet till användare med enkel inloggning eller AD-synkronisering som standardanvändare endast om deras domän matchar principen. Om domänen inte matchar lägger systemet till dem som externa användare.

 

Exempel: Om du aktiverar den domänbaserade regeln för externa användare och bara inkluderar domänen cba.net, men din SSO- eller AD-domän är abc.net, lägger systemet till användare som synkroniserats via SSO eller AD som externa användare i din användarhantering.

Vad händer med mina befintliga användare när jag konfigurerar en domän via hantering av användarrollprincipen?

Du kommer inte att se några ändringar i befintliga användarroller. Användare vars roller inte stämmer överens med din domänbaserade policy visas som undantag. Gå till dina teaminställningar för att visa undantag.

Vad hände med gästanvändare?

Vi kallar nu gästanvändare för ”externa användare”. Du behöver inte ändra ditt sätt att arbeta, det är bara namnet som har ändrats.

Kommer mina standardprodukttilldelningar att påverkas av den här ändringen?

Nej, den här ändringen påverkar inte dina standardprodukttilldelningar. Vi byter bara namn på gästanvändare till externa användare. Du kommer att tilldela produkter på samma sätt som tidigare.

Kommer jag att kunna se om en användare är extern i mina användningsrapporter?

Ja, du kan se vilka användare som är externa i dina användningsrapporter.

Hur hanterar jag ett undantag?

Du kan hantera undantag för domänbaserade användarroller från menyn visa undantag eller genom att uppdatera rollen på användarens informationssida. Mer information finns i Utse externa användare.

Hur hanteras användare om jag lägger till dem i Autodesk Accounts användarhantering och deras e-postdomän inte finns med i min domänpolicy? Blir de automatiskt externa användare?

Om du lägger till en användare vars e-postdomän inte finns med i din domänpolicy markerar Autodesk användaren som extern. Det här händer oavsett om du lägger till användaren via en molnbaserad samarbetsprodukt från Autodesk eller direkt i Autodesk Account-användarhanteringen. Vi följer alltid din domänpolicy när vi sätter användarroller.

Visa fler vanliga frågor

