Expertcoachning

När du har skickat in din begäran om en coachningssession kommer den tilldelade tekniska kontospecialisten från Autodesk (TAS) att kontakta dig för att boka ett inledande upptäcktssamtal. Under samtalet diskuterar ni de önskade resultaten från coachningssessionen och TAS fastställer omfattningen av det innehåll som ska levereras. Efter att TAS har schemalagt coachningssessionen ser du den listad i Success Center, där du registrerar de teammedlemmar som ska delta i sessionen. Dina teammedlemmar får ett e-postmeddelande med all information de behöver för att delta i coachningssessionen.

När coachningssessionen är avslutad hittar du information om den i Success Center. Här kan du spåra deltagande och avhandlade ämnen.