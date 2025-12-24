Faktureringsmätning för varje API-enhet är en debiterad enhet. Varje debiterad enhet motsvarar en fast mängd API-användning.

Ingen kostnad tillkommer för debiterade enheter för prenumeranter på den kostnadsfria nivån. API-saldot uppdateras när en hel enhet har använts. Om 1 enhet till exempel är 20 bearbetningsminuter uppdateras saldot efter 20 minuters användning.

Prenumeranter på den kostnadsfria nivån faktureras eller debiteras inte några token för delar av enheter. Om du till exempel bara använder 10 bearbetningsminuter under en faktureringsperiod och en debiteringsenhet är 20 minuter debiteras du inte. De utnyttjade 10 minuterna förs över till nästa faktureringsperiod.

Om det finns flera prenumerationstyper i samma team beräknar systemet API-användningen i följande ordning: