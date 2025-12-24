KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Resurs- och API-användning

Resurs- och API-användning på Autodesk Account-konton visar saldon och användningsdata i realtid för resurser (objekt som används i kapacitetsbaserade prenumerationer) och API:er. Läs mer om kapacitetsbaserade prenumerationer (engelska).

Översikt

 

Resurs- och API-användning erbjuder en central översikt över saldon i realtid för alla resurser för ett team. Det hjälper administratörer av Autodesk Account-konton (primär, sekundär, SSO) att övervaka förbrukning, planera inför förnyelser och undvika avbrott i tjänsterna. Varje resurs visas i ett kortformat med följande information:
  • Tillgängligt saldo: Visar återstående enheter jämfört med det totala köpet (t.ex. 140 av 150 tillgängliga).
  • Total köpt kapacitet: Visar det totala antalet enheter som köpts för produkten (t.ex. 60 000 enheter).
  • Information om saldots förfallodatum och uppdatering: Visa när åtkomst upphör eller när saldon uppdateras (t.ex. förfaller om 30 dagar, uppdateras om 12 dagar).

Alla resurser, inklusive API:er, poolas på teamnivå. Om exempelvis 1 000 element är tillgängliga för Info360 Asset i team A kan användare med full åtkomst i team A använda dem utifrån principen först till kvarn.

 

Instrumentpanel som visar API-användning och kapacitetsbaserade produkter.

API-saldo

 

Faktureringsmätning för varje API-enhet är en debiterad enhet. Varje debiterad enhet motsvarar en fast mängd API-användning.

 

Ingen kostnad tillkommer för debiterade enheter för prenumeranter på den kostnadsfria nivån. API-saldot uppdateras när en hel enhet har använts. Om 1 enhet till exempel är 20 bearbetningsminuter uppdateras saldot efter 20 minuters användning.

 

Prenumeranter på den kostnadsfria nivån faktureras eller debiteras inte några token för delar av enheter. Om du till exempel bara använder 10 bearbetningsminuter under en faktureringsperiod och en debiteringsenhet är 20 minuter debiteras du inte. De utnyttjade 10 minuterna förs över till nästa faktureringsperiod.

 

Om det finns flera prenumerationstyper i samma team beräknar systemet API-användningen i följande ordning:

  1. Kostnadsfri nivå
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Betala efter användning

API-användning och uppdelning av användning

 

I dessa avsnitt visas den faktiska användningen, inte debiterade enheter. Obs!

  • Användningsinformationen baseras på UTC-tid (Coordinated Universal Time).
  • Användningsdata uppdateras normalt med en fördröjning på ett par minuter, men kan ta upp till 30 minuter. Om du inte ser de senaste API-anropen kan du vänta en stund och sedan uppdatera sidan.
  • Historiska data för upp till 24 månader är tillgängliga i rapporteringen.

Betala efter användning

 

När du prenumererar med Betala efter användning:

  • Det är ditt ansvar att hålla informationen om betalningsmetoden aktuell. I slutet av varje faktureringsperiod får du som köpare en faktura för automatiska avgifter som debiterats den sparade betalningsmetoden.
  • Faktureringsperioden baseras på den geografiska zon/tidszon som registrerades vid tidpunkten för köpet. Om du till exempel genomförde köpet den 15 juli är den första faktureringsperioden 15 juli–14 augusti. Datumen för faktureringsperioden kan skilja sig från tidszonen (UTC) som används för spårning av API-användningen.
  • Avgifterna på fakturan baseras på antalet debiterade enheter som har använts. Användning som inte utgör en hel debiterad enhet förs över till nästa faktureringsperiod.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.

Fråga assistenten

Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer