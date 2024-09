Alla produktprenumerationer läggs automatiskt till Standard-avtalet och det finns inga ytterligare kostnader.



För att uppgradera till ett Premium-avtal ska du köpa Premium-prenumerationer i samma antal som du redan har produktprenumerationer. Vi tittar på ditt nuvarande antal underliggande behöriga produktprenumerationer och ger dig ett anbud.



Endast treåriga Premium-avtal: för ytterligare produktprenumerationer som köps under den treåriga avtalstiden måste du köpa samma antal av ytterligare Premium-prenumerationer för att ha fortsatt tillgång till förmånerna i Premium-avtalet för de ytterligare produktprenumerationerna. Du kan köpa ytterligare produktprenumerationer när som helst och vi väntar till årets slut med att sammanställa de ytterligare Preminum-prenumerationerna. Det här betecknar vi som din justeringsperiod på årsdagen. En justeringsperiod kommer att infalla i slutet av ditt första och andra år (den första och andra årsdagen efter startdatumet för ditt Premium-avtal). Under en sådan period kommer du att informeras om hur många prenumerationer på Premium-avtal som du måste komplettera med för att matcha antalet produktprenumerationer som du har lagt till tidigare under året. Notera att vi endast kan lägga till prenumerationer på Premium-avtal under justeringsperioden. Om du vill minska antalet prenumerationer på ditt Premium-avtal kan du göra det vid din nästa förnyelse. Då kommer du att kunna justera ditt antal av och köpa fler eller färre prenumerationer på Premium-avtal, beroende på dina behov. Om du behöver ytterligare information kan du gå till Autodesk Knowledge Network (engelska).



Kontakta din Autodesk-representant för information om Enterprise Business Agreement.