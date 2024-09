Stworzona dla inżynierów projektujących złożone produkty, wyposażenie i systemy kolekcja Autodesk Product Design & Manufacturing Collection zawiera najlepsze oprogramowanie do projektowania — z rozszerzonymi funkcjami do programów Inventor i AutoCAD — oraz dodatkowe narzędzia do analizy, symulacji, wizualizacji, rejestrowania rzeczywistości, detalowania i automatyzacji.