Projektowanie i inżynieryjne

Aplikacje projektowe i inżynieryjne wspomagają rozwijanie produktów przez automatyzację zadań i zarządzanie danymi. Dane generowane w ramach inżynierii projektowania odgrywają kluczową rolę w kolejnych działaniach podczas cyklu rozwojowego produktu, takich jak zamówienia, produkcja, przekazanie do eksploatacji i obsługa. Ważne jest, aby dane tworzone przez aplikacje projektowe i inżynieryjne były płynnie integrowane z innymi systemami biznesowymi.

Aplikacje projektowe i inżynieryjne, takie jak programy do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), współpracują z oprogramowaniem do zarządzania danymi produktów (PDM), co pozwala zarządzać dostępem do plików i kontrolować go oraz zapewnia właściwym osobom dostęp do odpowiednich danych we właściwym czasie. Oprogramowanie PDM współpracuje z oprogramowaniem do zarządzania cyklem życia produktów (PLM), co umożliwia zarządzanie procesami projektowymi i inżynierskimi, takimi jak wprowadzanie nowych produktów (NPI), zarządzanie zestawieniami komponentów (BOM) i kontrola jakości. Oprogramowanie CAD integruje się również z oprogramowaniem do wytwarzania wspomaganego komputerowo (CAM), które wykorzystuje dane CAD 2D i 3D do tworzenia sterowanych numerycznie ścieżek narzędzi (CNC) lub wzorów warstw na potrzeby drukowania 3D. Integracja programów CAD i CAM z systemami realizacji produkcji (MES) (angielski) umożliwia skuteczne monitorowanie, śledzenie i kontrolowanie procesów produkcyjnych. W celu udostępniania danych projektowych osobom, które ich potrzebują w całym przedsiębiorstwie, aplikacje projektowe i inżynieryjne współpracują z systemami biznesowymi, takimi jak programy do planowania wymagań materiałowych (MRP) lub zasobów przedsiębiorstwa (ERP).