「容量ベースのサブスクリプション」とは？

容量ベースのサブスクリプションでは、プロジェクトのニーズが変化しても、既存の製品サブスクリプションに簡単に容量を追加できます。これにより、投資を最大限に活用し、実際の使用状況に合わせて購入する量を調整いただけます。



2025 年 11 月より、基本の製品サブスクリプションに加えて、ユーザー数やライセンス単位での課金ではなく容量指定によって購入するオプションが利用可能になりました。業務拡大や、より大きな成果達成に向けてご活用ください。



容量指定の例：