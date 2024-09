Fonctionnalités d’Autodesk Fusion

Optimisez les capacités multiaxes de votre atelier avec l’usinage 3+1 et 3+2 (positionnel). Améliorez la précision et raccourcissez les cycles en usinant des pièces avec moins de configurations à l’aide d’outils de coupe plus courts et plus rigides. Pour accéder à certaines fonctionnalités, vous devez disposer d’un abonnement à Autodesk Fusion 360 et à Manufacturing Extension.