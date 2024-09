Grâce à l’intégration de la CAO électronique et mécanique dans une même plate-forme Fusion 360 via un seul jeu de données, l’équipe de conception mécanique peut analyser, vérifier et valider les données des circuits imprimés 3D (utilisation de cuivre, matériaux de base et composants) afin d’assurer la conformité du produit.