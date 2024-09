Autodesk développe une gamme d’outils logiciels répondant aux besoins de différents secteurs d’activité, notamment l’architecture, l’ingénierie et la construction (AEC), la conception et la fabrication (D&M) et les médias et le divertissement (M&E). Ces produits logiciels offrent généralement des fonctionnalités de conception assistée par ordinateur (CAO) et/ou de fabrication assistée par ordinateur (FAO) qui permettent de concevoir et de fabriquer les bâtiments et les produits que nous utilisons dans notre vie quotidienne. AutoCAD est l’un des produits les plus connus d’Autodesk. Ce logiciel de CAO permet aux architectes, aux ingénieurs et aux professionnels de la construction de créer des dessins 2D et 3D précis des bâtiments dans lesquels nous vivons et travaillons.

À titre de comparaison, un logiciel de FAO, comme Autodesk Fusion, va au-delà de la conception de produits sur un écran. Il fournit des outils supplémentaires permettant de convertir les conceptions 2D et 3D en produits physiques qui peuvent être vendus et utilisés. Les logiciels de FAO permettent généralement de générer des données supplémentaires servant à contrôler différents types de machines de fabrication, telles que les machines de fraisage CNC, les tours CNC ou les imprimantes 3D, afin de convertir une conception numérique 3D en pièce physique.