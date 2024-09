Conception et modélisation 3D

Modélisation directe Modélisation paramétrique Modélisation surfacique Assemblages Modélisation de maillage Modélisation automatisée Collaboration simultanée sur les assemblages CAO Rendus conceptuels détaillés SOLIDWORKS Professional Modification des numérisations à l’aide d’outils de données raster/vectorielles SOLIDWORKS Premium Modélisation de forme libre Complément requis Conception générative Simulation Extension Treillis volumétrique Design Extension

Dessins

Normes relatives à la cotation géométrique et au tolérancement Impression de dessins par lot Annotations et commentaires sur les dessins 2D dans le cloud Services d’abonnement requis Affichage partagé de dessins 2D dans le cloud Services d’abonnement requis

Fabrication

Trajectoires d’outil pour le tournage-fraisage Trajectoires d’outil pour la découpe au jet d’eau, au laser et au jet de plasma Configuration du palpage Bibliothèques cloud complètes Simulation d’usinage Fraisage 2,5 et 3 axes Services d’abonnement requis Fraisage 3+2 (positionnel 5 axes) Complément requis Ébauche adaptative Complément requis Tournage Complément requis Imbrication et fabrication avancées Manufacturing Extension Usinage 3 axes et fraisage 3+2 axes automatisés Manufacturing Extension Usinage 4 axes et 5 axes Manufacturing Extension Modification des trajectoires d’outil Manufacturing Extension Inspection de surface Manufacturing Extension Évitement des collisions Manufacturing Extension Trajectoires d’outil d’usinage rotatif Manufacturing Extension

Fabrication additive

Bibliothèques cloud Orientation automatique et manuelle des pièces Organisation des pièces 2D et 3D Génération de supports (FFF, SLA, DLP) Génération/simulation de trajectoires d’outil pour la fabrication additive Génération de fichiers machine (*.gcode, .*cli, *.slc, etc.) Technologies de fabrication additive (MPBF, DED) Manufacturing Extension Génération de supports (MPBF et projection de liant métallique) Manufacturing Extension Simulation de processus (MPBF) Manufacturing Extension Génération de fichiers machine (*.ilt, *.mtt, *.openjz, *.slm, etc.) Manufacturing Extension

Simulation

Électronique

Bibliothèques 3D pour la CAOE Outils complets pour la conception de cartes de circuits électroniques et de circuits imprimés Complément requis Simulation de l’intégrité du signal Signal Integrity Extension

Collaboration

Gestion multi-utilisateur Commentaires et annotations dans le cloud Compatibilité avec tous les appareils Contrôle des révisions Manage Extension

Convivialité

Importation et exportation de blocs Importation et exportation de dessins Importation, création, préparation et modification des nuages de points

Assistance technique