Aktivér SSO

Vi anbefaler, at du bruger din institutions-e-mail til at oprette din Autodesk Account, da du skal bevise din berettigelse. Hvis en specifik it-administrator-e-mail er en del af din institutions interne praksis, kan du invitere en anden Autodesk Account, der bruger den specifikke it-administrator-e-mail, som sekundær administrator af din konto. Se Administratorroller for brugerstyring for at få flere oplysninger om administratorroller. .

Følg trinnene i Autodesks vejledning til konfiguration af enkelt logon (SSO -Single Sign-on) for din institutions domæne. Når du har gennemført konfiguration og testfaser, vil du blive spurgt, om nye brugere automatisk skal modtage SSO-adgang. Dette bekræftes ved at markere Giv automatisk nye brugere adgang til at logge på med SSO. (Du kan ændre denne indstilling når som helst under Rediger SSO-adgang.)