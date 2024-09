Alle studerende og undervisere i din organisation, som skal bruge et Autodesk-produkt på dit hold eller i dit laboratorium, skal have en Autodesk-konto med produktrettighederne. Gør følgende for at hjælpe dem:

Bed alle undervisere og studerende om at oprette en Autodesk-konto og fastslå deres berettigelse. Henvis dem til Kom i gang som studerende eller underviser.

Bemærk: Undervisere og studerende ved, at deres berettigelse er blevet bekræftet, når de logger på siden Få produkter og kan se en udløbsdato for berettigelse i det personlige banner.

Få alle undervisere og studerende til at logge på produkterne i dit laboratorium via deres Autodesk-konto.