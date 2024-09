Du skal bekræfte din kvalifikation, hvis du vil have adgang til software og tjenester i henhold til uddannelsesplanen. Som en del af denne proces kan du blive bedt om at fremlægge dokumentation for tilmelding eller beskæftigelse på en kvalificeret uddannelsesinstitution.

Bemærk: En e-mailadresse fra din uddannelsesinstitution er ikke tilstrækkelig til eller påkrævet for at bekræfte kvalifikation.

Vigtigt: Du kan ikke få adgang til software under uddannelsesplanen, før din kvalifikation er bekræftet. Sørg for at starte processen med at bekræfte din kvalifikation tidligt nok til at sikre, at du har adgang, når undervisningen starter.

Hvis din skole ikke allerede er opført som en kvalificeret uddannelsesinstitution, kan det tage syv dage eller mere at validere den.

Hvis du skal overføre dokumentation, kan det tage et par dage at bekræfte din kvalifikation.

Hvis du har et presserende behov for at bruge Autodesk-software, mens din kvalifikation stadig bekræftes, kan du hente en gratis 30-dages prøveversion.