Hvis du er studerende, kan du følge disse trin for at få gratis adgang til software via Autodesk Education Plan på din personlige computer.

En studerende, der vil installere produkter, som en lærer har tildelt dig.

En studerende, som ikke har fået tildelt produkter, og som selv skal skaffe dem.

En studerende, som er klar til at forny adgangen til uddannelsesplanen.

Hvis du har brug for yderligere hjælp undervejs, skal du klikke på et link for at få mere at vide.