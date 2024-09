Undervisere og laboratorieadministratorer på uddannelsesinstitutioner skal bekræfte deres kvalifikation for at få adgang til flerbrugerlicenser og netværkslicenser. Som en del af denne proces kan du blive bedt om at fremlægge dokumentation for beskæftigelsen på en kvalificeret uddannelsesinstitution.

Vigtigt: Start processen med at bekræfte din kvalifikation tidligt nok til at sikre, at du har adgang til software, når undervisningen starter. Hvis din skole ikke allerede er angivet som en kvalificeret uddannelsesinstitution, kan det tage syv dage eller mere at validere den. Når din kvalifikation er bekræftet, får du et års gratis* adgang til Autodesk-software og -tjenester fra Autodesk Education Community (engelsk). Du kan forny adgangen, hvert år du er kvalificeret.