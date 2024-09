For at hjælpe med at fastholde vores engagement i at levere gratis, professionel software til brug i undervisningen anvender Autodesk SheerID, en tredjepartsudbyder til verificeringstjenester, til at verificere kvalifikation til uddannelsesadgang. For at bekræfte kvalifikationen skal brugerne fremlægge dokumentation på tilmelding, beskæftigelse eller status som kontraktansat på en kvalificeret uddannelsesinstitution.

Det er vigtigt for Autodesk at beskytte kundernes personlige oplysninger. Se Autodesks erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (engelsk) for flere oplysninger om, hvordan dine personlige oplysninger indsamles, bruges og videregives.