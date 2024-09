Hvis du vil opdatere Autodesk-produkter løbende, kan det være nødvendigt at forny din uddannelsesmæssige berettigelse hvert år. Som skoleadministrator kan du forny op til tre måneder før din fornyelsesdato. Når du fornyer, vil bekræftelsen af din berettigelse flyttes et helt år frem fra din tidligere bekræftelsesdato og ikke fra din fornyelsesdato. Så der er ingen straf for at forny tidligt.

Der findes oplysninger om institutionelle fornyelser af uddannelsesplanen under Forny den institutionelle adgang til uddannelsessoftwaren.