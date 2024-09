Hvis du er underviser, kan du følge trinnene i denne vejledning for at få gratis adgang til Autodesk-software via Autodesks uddannelsesplan. Du kan selv få adgang og hjælpe dine studerende med at få adgang.

Metoden til at hente produkter til dig selv afhænger af, om nogen allerede har tildelt dem til dig.

Du har flere muligheder for at få produkter til dine studerende:

Tildel dine studerende produkter, og bekræft, at de er berettiget til dem. Du kan tildele op til 125 studerende pr. produkt. Dette er den anbefalede indstilling.

Bed dine studerende om selv at installere produkter og bekræfte deres berettigelse.

Implementer netværkslicenser til delte computere i et laboratorium eller i et klasselokale.



Bemærk: Dit valg mellem den første og den anden mulighed kan ikke ændres, når du har foretaget det. Hvis du både har brug for enkeltbrugerabonnementer og netværkslicenser, bør administratoren oprette separate konti til netværksprodukter.

Vejledningen til at få produktadgang for dig selv eller dine studerende er beskrevet i de følgende afsnit. Hvis du har brug for yderligere hjælp undervejs, kan du klikke på et link for at få mere at vide i en detaljeret artikel.