Autodesk anbefaler, at man fjerner studerendes adgang hver gang semesteret slutter eller starter, for at gøre disse licenser tilgængelige for andre studerende.

Som administrator af din Autodesk Account har du adgang til brugsanalyser i Autodesk Account, der viser antallet af resterende licenser per produkt.

For skoler, hvor SSO er aktiveret: Hvis antallet af licenser for et produkt er nået, og en studerende forsøger at logge på og der ikke er tilgængelige rettigheder, sendes den studerende til siden Uddannelsesprodukter, hvor de selv kan få adgang til produkter og downloade dem.