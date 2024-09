I marts 2020 ændrede Autodesk uddannelsesadgangen fra en periode på tre år til en periode på et år. Hvis du i øjeblikket har en etårig eller tre-års enkeltbrugerlicens til Autodesk-software, som er udstedt før august 2020, vil licensen fortsat gælde i sin fulde løbetid. Når den udløber, skal du bekræfte din kvalifikation til uddannelsesplanen og derefter downloade produktet for at aktivere din licens. Du behøver ikke at geninstallere.

I marts 2023 ændrede Autodesk uddannelsesinstitutioners adgang med uddannelseslicenser fra en periode på et år til en periode på tre år. Vi har automatisk forlænget adgangen til flerbruger-/netværkslicenser for uddannelsesinstitutioner til 3 år fra datoen for købet af Autodesk-software. Hvis institutionerne har haft licensen i 1 år, får de 2 års adgang mere, og hvis de har haft licensen i 2 år, får de 1 års adgang mere. Institutionens IT-administratorer eller undervisere skal blot genaktivere deres licens ved hjælp af det oprindelige serienummer for at forsætte med at bruge softwaren. Hvis en flerbruger-/netværkslicens er downloadet efter 28. marts 2023, er den gyldig i en treårig periode, og der kræves ikke yderligere handling. Efter perioden på tre år anbefaler vi at opgradere licensen/licenserne via uddannelsesgruppen for at sikre uafbrudt adgang i laboratoriet eller klasseværelset.

I juni 2024 ændrede Autodesk uddannelsesadgangen til flerbrugerlicenser/netværkslicenser fra en periode på tre år til en periode på et år. Hvis du i øjeblikket har en et-års eller tre-års flerbrugerlicens/netværkslicens til Autodesk-software, som er udstedt før juni 2024, vil licensen fortsat gælde i sin fulde løbetid. Når den udløber, anbefaler vi at opgradere licensen/licenserne via Uddannelsesgruppen. Oprethold din kvalificering til uddannelsesplanen for at sikre uafbrudt adgang.