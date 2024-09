Hvis din lærer eller kollega tildeler dig et Autodesk-produkt, modtager du en e-mail fra Autodesk, som fortæller dig, hvilke produkter der er blevet tildelt, og hvor du kan hente dem. Følg nedenstående trin, afhængigt af om du allerede har en Autodesk-konto eller ej.

Du kan installere softwaren på op til tre enheder. Tildelte brugere har adgang til software, indtil den underviser, der har foretaget produkttildelingen, fjerner adgang, eller underviserens kvalifikation til uddannelsesplanen udløber.

Bemærk: Din underviser eller kollega kan tildele dig rollen som sekundær administrator for at hjælpe med at tilføje og tildele studerende og administrere teams. Se Administratorroller for brugerstyring for at få flere oplysninger.