Naposledy aktualizováno: 22. července 2025
Podmínky používání společnosti Autodesk zahrnují následující:
Pojmy uvedené velkými písmeny, které nejsou níže definované, mají význam, který je jim přiřazen v Obchodních podmínkách. TZde popsané Plány pro podporu úspěchu a Výhody pro podporu úspěchu mohou být čas od času aktualizovány. Oznámení o aktualizacích bude zveřejněno v odkazu „Datum účinnosti / Aktualizováno“ v horní části této stránky.
Kliknutím sem zobrazíte Průvodce výhodami pro podporu úspěchu, který popisuje Výhody pro podporu úspěchu u Způsobilých nabídek.
Všechny informace a materiály, které jsou k dispozici v rámci Výhod pro podporu úspěchu, jsou Důvěrnými informacemi společnosti Autodesk. Společnost Autodesk si vyhrazuje veškerá práva duševního vlastnictví k takovým informacím a materiálům po celém světě. Tyto informace a materiály nesmíte z žádného důvodu kopírovat, upravovat, zveřejňovat ani distribuovat bez výslovného písemného souhlasu oprávněného zástupce společnosti Autodesk.
V rámci Výhod pro podporu úspěchu vám v souvislosti s vašimi Způsobilými nabídkami a/nebo vaší spoluprací se společností Autodesk může společnost Autodesk poskytovat obecné rady a pokyny, informace, doporučení, poznatky, odhady, projekce a názory. Tyto pokyny a informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk, pouze pro informační účely a účely obecné diskuse a nepředstavují konkrétní rady ani nezaručují žádný obchodní, finanční nebo jiný výsledek ani nevytvářejí závaznou smlouvu se společností Autodesk. Před jakýmkoli jednáním na základě jakýchkoli poskytnutých pokynů nebo informací, musíte provést vlastní nezávislou analýzu a posouzení.
Výhody pro podporu úspěchu jsou poskytovány vám a vašim Oprávněným uživatelům, kteří jsou součástí vaší společnosti a využívají Způsobilé nabídky ve váš prospěch nebo v rámci vašich projektů. Společnost Autodesk není povinna poskytovat Výhody pro podporu úspěchu vašim externím konzultantům, dodavatelům nebo partnerům ve společných podnicích, kteří mají přístup ke Způsobilým nabídkám jako Oprávnění uživatelé.
Společnost Autodesk může zadat všechny nebo některé části výkonu nebo poskytování Výhod pro podporu úspěchu jedné nebo více autorizovaným třetím stranám. Společnost Autodesk odpovídá za jednání nebo opomenutí svých subdodavatelů.
„Business“ znamená Plán Business pro podporu úspěchu, v rámci kterého jsou poskytovány Výhody plánu Business pro podporu úspěchu, pokud není uvedeno jinak.
„Geografické oblasti“ jsou geografické oblasti společnosti Autodesk uvedené v Průvodci výhodami pro podporu úspěchu.
„Plán podpory úspěchu zákazníků“ nebo „CSP“ je společně vyvinutá a zdokumentovaná sada aktivit, které mají sloužit jako pokyny vedoucí k vašim požadovaným obchodním výsledkům prostřednictvím maximalizace efektivního používání Nabídek společnosti Autodesk.
„Plán pro podporu úspěchu“ znamená balíček Výhod pro podporu úspěchu, které jsou vám k dispozici a za které vám může být účtován poplatek.
„Incident“ znamená problém nebo potíže s fungováním Způsobilé nabídky, které mohou zahrnovat přerušení provozu, snížení výkonu nebo potíže s přístupem, aktivací nebo registraci příslušné Nabídky.
„Správce“ nebo „Správci“ znamená pracovníky, které jste pověřili k používání funkce správy uživatelů Autodesk, jež umožňuje určovat Týmy a spravovat přístup k Nabídkám ze strany vašich Oprávněných uživatelů přiřazených do těchto Týmů. Můžete přiřazovat různé typy správců, včetně hlavních, sekundárních a správců SSO (jednotného přihlašování).
„Svátky“ jsou jiná období než víkendy, ve kterých je pracoviště příslušných pracovníků společnosti Autodesk uzavřeno.
„Tým“ je skupina jedinečných Oprávněných uživatelů definovaná a spravovaná hlavním správcem.
„Údaje o spolupráci“ jsou údaje týkající se vaší spolupráce se společností Autodesk, mimo jiné včetně údajů o používání produktů, využití předplatných a používání účtu a údajů týkajících se používání Materiálů pro podporu úspěchu a výukového obsahu, pokud jsou pro Způsobilou nabídku k dispozici.
„Uživatel podpory“ je vámi určený Oprávněný uživatel, který může podávat Žádosti o podporu a přijímat technickou podporu pro vaše Způsobilé nabídky. Správci se mohou kvalifikovat jako Uživatelé podpory pro vybrané Výhody pro podporu úspěchu.
„Výhody pro podporu úspěchu“ znamená administrativní, zákaznickou, technickou a jinou podporu, jakož i přehledy a pokyny poskytované společností Autodesk pro Způsobilé nabídky během Období platnosti Nabídek, které mohou zahrnovat podporu od společností Autodesk týkající se adaptace, vzdělávání, plánování a technického stavu. Výhody pro podporu úspěchu nemusí být k dispozici pro všechny Nabídky. Ne všechny Výhody pro podporu úspěchu budou dostupné ve všech oblastech nebo jazycích. Pro zjištění, které Výhody pro podporu úspěchu jsou pro danou Nabídku k dispozici, nahlédněte do Dokumentace k dané Nabídce a popisu příslušných Výhod pro podporu úspěchu v Průvodci výhodami pro podporu úspěchu.
„Zpráva o spolupráci“ je soubor Údajů o spolupráci a/nebo poznatků a doporučení založených na těchto Údajích o spolupráci. Zprávy o spolupráci se mohou lišit v závislosti na Plánu pro podporu úspěchu.
„Způsobilé nabídky“ jsou v té době aktuální Nabídky, které jsou způsobilé pro Výhody pro podporu úspěchu, jak je uvedeno v tomto dokumentu.
„Žádost o podporu“ znamená vaši žádost o asistenci při Incidentu zadanou do systémů podpory společnosti Autodesk prostřednictvím webu, telefonicky nebo jiným způsobem. Žádosti o podporu mohou být v systémech Autodesk a/nebo technickými pracovníky společnosti Autodesk označovány také jako „Případy“.