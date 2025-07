Conditions Générales d’Utilisation

Dans le cadre des Avantages du programme de réussite, Autodesk peut Vous fournir des conseils et des orientations d’ordre général, des informations, des recommandations, des idées, des estimations, des projections et des opinions en rapport avec Vos Offres éligibles et/ou Votre engagement auprès d’Autodesk. Ces orientations et informations sont fournies « telles quelles » et sans garanties liées, à titre informatif et à des fins de discussion générale uniquement et ne constituent pas des conseils spécifiques ; ne garantissent aucun résultat commercial, financier ou autre ; et ne créent pas d’accord contraignant avec Autodesk. Vous êtes tenu d’effectuer votre propre analyse et votre propre évaluation de façon indépendante avant de prendre une décision sur la base d’un conseil ou d’une information fournie.