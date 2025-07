Termini d’Uso

"Amministratore" o "Amministratori" indica il personale autorizzato dall'Utente all'utilizzo delle funzionalità di gestione utenti di Autodesk per designare i Team e gestire l'accesso alle Offerte da parte degli Utenti Autorizzati dell'Utente assegnati a tali Team. Possono esistere diversi tipi di Amministratori che l'Utente può designare, tra cui Amministratori principali, secondari e SSO.

"Area geografica" indica le regioni geografiche di Autodesk definite nella Guida ai Vantaggi del successo.

"Business" indica il Piano di successo di business, in cui vengono forniti i Servizi di supporto avanzato di business, salvo diversa indicazione.

"Customer Success Plan" o "CSP" indica un gruppo di attività documentate e sviluppate congiuntamente, intese a guidare i risultati di business desiderati dell'Utente, sfruttando al massimo l'utilizzo efficace delle Offerte Autodesk.

"Dati sull'impegno" indica i dati relativi all'impegno dell'Utente con Autodesk, inclusi, a titolo esemplificativo, i dati relativi all'utilizzo del prodotto, i dati dell'utilizzo dell'abbonamento e dell'account, nonché i dati relativi al consumo dei Materiali del successo e dei contenuti di formazione, se disponibili per un'Offerta idonea.

"Episodio" indica un problema con l'operatività di un'Offerta idonea, che può comprendere un'interruzione nel funzionamento, un peggioramento delle prestazioni o una difficoltà di accesso, attivazione o registrazione dell'Offerta in questione.

"Festività" indica periodi diversi dai fine settimana in cui l'ufficio del personale Autodesk di riferimento è chiuso.

"Offerte valide" indica le Offerte in corso idonee ai fini dei Servizi di supporto avanzato, come indicato nel presente documento.

"Programma di successo" indica un pacchetto di Servizi di supporto avanzato messo a disposizione dell'Utente e per il quale potrebbe essere addebitata una commissione.

"Rapporto sull'impegno" indica una raccolta di Dati sull'impegno e/o di informazioni approfondite e suggerimenti basati su tali Dati. I Rapporti sull'impegno possono variare in base al Programma di successo.

"Richiesta di assistenza" indica la richiesta di assistenza da parte dell'Utente con riferimento ad un Episodio, come inserita nel sistema o nei sistemi di assistenza prodotto di Autodesk telefonicamente, via Web o con altre modalità. Le Richieste di assistenza possono anche essere definite, nei sistemi Autodesk e/o dal personale di assistenza tecnica Autodesk, "Casi".

"Team" indica un gruppo di Utenti autorizzati univoci definiti e gestiti da un determinato Amministratore principale.

"Utente designato all'assistenza" indica un Utente autorizzato designato dall'Utente per l'invio delle Richieste di assistenza e la ricezione di supporto tecnico per le relative Offerte valide. Gli Amministratori possono qualificarsi come Utenti designati all'assistenza per determinati Servizi di supporto avanzato.

" Servizi di supporto avanzato " indica il supporto amministrativo, al cliente, tecnico e di altro tipo, nonché le informazioni approfondite e la guida, forniti da Autodesk per le Offerte valide durante il Periodo di validità dell'offerta, che può includere il supporto gestito da Autodesk per l'adozione, l'apprendimento, la pianificazione e l'integrità tecnica. I Servizi di supporto avanzato potrebbero non essere disponibili per tutte le Offerte. Non tutti i Servizi di supporto avanzato saranno disponibili in tutte le regioni o in tutte le lingue. Per determinare quali Servizi di supporto avanzato sono disponibili per un'Offerta, consultare la Documentazione relativa a tale Offerta e la descrizione dei relativi Servizi di supporto avanzato nella Guida ai Servizi di supporto avanzato.