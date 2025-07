Nutzungsbedingungen

„Administrator“ oder „Admin“ bezeichnet eine von Ihnen autorisierte Person, die mithilfe der Funktionen der Autodesk-Benutzerverwaltung Teams zuweist und den diesen Teams übertragenen Zugriff auf Angebote durch Ihre Autorisierten Benutzer verwaltet. Es gibt verschiedene Arten von Administratoren, die Sie festlegen können, einschließlich primärer, sekundärer und SSO-Administratoren.

„Business“ bezeichnet den Business Erfolgspläne, in dem Business Erfolgsvorteile bereitgestellt werden, sofern nicht anders angegeben.

„Erfolgsplan“ bezeichnet ein Paket mit Erfolgsvorteilen, das Ihnen zur Verfügung gestellt wird und für das möglicherweise Gebühren anfallen.

„Erfolgsvorteile“ bezeichnet die administrative, kundenspezifische, technische und sonstige Unterstützung sowie Einblicke und Anleitungen, die Autodesk während der Angebotslaufzeit für Geltende Angebote bereitstellt. Dies kann die Unterstützung durch Autodesk bei der Einführung, beim Erlernen, bei der Planung und im Hinblick auf den technischen Zustand umfassen. Die Erfolgsvorteile sind möglicherweise nicht für alle Angebote verfügbar. Nicht alle Erfolgsvorteile sind in jeder Region oder Sprache verfügbar. Informationen dazu, welche Erfolgsvorteile für ein Angebot verfügbar sind, finden Sie in der Dokumentation zum jeweiligen Angebot und in der Beschreibung der entsprechenden Erfolgsvorteile im Leitfaden für Erfolgsvorteile.

„Feiertage“ bezeichnet Zeiträume außer Wochenenden, in denen das Büro des zuständigen Autodesk-Personals für den Geschäftsbetrieb geschlossen ist.

„Geltende Angebote“ sind die jeweils aktuellen Angebote, die gemäß Angaben in diesem Dokument im Rahmen der Erfolgsvorteile gelten.

„Geo“ bezieht sich auf die geografischen Autodesk-Regionen, die im Leitfaden für Erfolgsvorteile beschrieben sind.

„Interaktionsbericht“ bezeichnet eine Sammlung von Interaktionsdaten und/oder Einblicken und Empfehlungen auf Grundlage dieser Interaktionsdaten. Interaktionsberichte können je nach Erfolgsplan variieren.

„Interaktionsdaten“ bezieht sich auf Daten hinsichtlich Ihrer Interaktion mit Autodesk, insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf Daten zur Produkt-, Abonnement- und Kontonutzung sowie Daten zur Nutzung von Erfolgsmaterialien und Lerninhalten, sofern diese für ein Geltendes Angebot verfügbar sind.

„Kundenerfolgsplan“ bzw. „CSP“ bezeichnet einen gemeinsam entwickelten, dokumentierten Satz an Aktivitäten, die dazu dienen sollen, durch eine möglichst effektive Nutzung der Autodesk-Angebote Ihre gewünschten Geschäftsergebnisse zu erzielen.

„Support-Anfrage“ bezieht sich auf Ihr Ersuchen um Unterstützung bei einem Vorfall, entsprechend der Erfassung im Autodesk-Supportsystem über das Internet, per Telefon oder in anderer Form. Support-Anfragen können in den Systemen von Autodesk und/oder vom technischen Support-Personal von Autodesk auch als „Fälle“ bezeichnet werden.

„Support-Nutzer“ bezieht sich auf einen Autorisierten Benutzer, dem Sie die Berechtigung erteilt haben, Support-Anfragen zu senden und technischen Support zu Ihren Geltenden Angeboten zu erhalten. Administratoren können sich als Support-Nutzer für ausgewählte Erfolgsvorteile qualifizieren.

„Team“ bezeichnet eine Gruppe von eindeutigen Autorisierten Benutzern, die von einem primären Administrator definiert und verwaltet werden.

„Vorfall“ bezieht sich auf ein Problem oder ein Ereignis beim Betrieb eines Geltenden Angebots, das eine Unterbrechung des Betriebs oder eine Herabsetzung der Leistung nach sich ziehen bzw. Schwierigkeiten beim Zugriff oder bei der Aktivierung bzw. Registrierung des Geltenden Angebots betreffen kann.