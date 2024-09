Termini d’Uso

L'accesso e l'utilizzo di qualsiasi Offerta Autodesk (inclusi Software, Servizi cloud e Vantaggi) sono subordinati al rispetto da parte dell'utente alle regole stabilite nella presente Politicy di utilizzo accettabile, che Autodesk potrà aggiornare di volta in volta. I termini in lettere maiuscole non diversamente definiti di seguito avranno il significato assegnato loro nelle Condizioni generali.

L'utente accetta di non: