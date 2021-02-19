Настоящая Политика защиты персональных данных детей является дополнением к . В ней представлена дополнительная информация о том, как мы обрабатываем персональные данные детей, как в отношении приложений для детей, так и в отношении наших приложений для широкой аудитории, когда мы точно знаем, что пользователь является ребенком. Мы также применяем меры защиты детей, описанные в настоящей Политике защиты персональных данных детей, к: (1) пользователям приложений для детей, независимо от возраста; и (2) учащимся, использующим наши программы, предлагаемые в учебных заведениях K-12 в соответствии с подписанным соглашением о конфиденциальности данных учащихся Autodesk, как указано в разделе Образование и закон FERPA ниже. Мы считаем, что физическое лицо является ребенком для целей настоящей Политики защиты персональных данных детей, если применимое законодательство ограничивает обработку персональных данных ввиду того, что соответствующее лицо не достигло определенного возраста (например, младше 13 лет согласно Закону США о защите персональных данных детей в интернете).

Большинство веб-сайтов, программ и услуг Autodesk («приложения») предназначены в основном для взрослой аудитории. Мы называем приложения, предназначенные для взрослых, «приложениями для широкой аудитории». Мы намеренно не собираем персональные данные детей в связи с приложениями для широкой аудитории. Некоторые приложения Autodesk подходят для детей и предназначены для использования ими. Мы называем такие приложения «Приложениями для детей». На данный момент Tinkercad является единственным Приложением Autodesk для детей.

Учителям и работникам школ рекомендуем ознакомиться с разделом Образование и FERPA для получения информации о нашей обработке данных учащихся.

В случае расхождения между положениями Политики защиты персональных данных детей и стандартные условия обработки персональных данных детей определяются Политикой защиты персональных данных детей в соответствии с применимым законодательством.

Если мы обнаружим, что обработали персональные данные ребенка способом, не соответствующим применимому законодательству, мы незамедлительно удалим такие данные или приведем их обработку в соответствие с применимым законодательством, например путем получения соответствующего разрешения на такую обработку.

Посетители из США: подробную информацию о Законе США о защите персональных данных детей в интернете и общие рекомендации по защите персональных данных детей в интернете см. на веб-сайте .