Обновлено: 1 февраля 2021 г.
Обновлено: 1 февраля 2021 г.
Настоящая Политика защиты персональных данных детей является дополнением к Заявлению о конфиденциальности Autodesk. В ней представлена дополнительная информация о том, как мы обрабатываем персональные данные детей, как в отношении приложений для детей, так и в отношении наших приложений для широкой аудитории, когда мы точно знаем, что пользователь является ребенком. Мы также применяем меры защиты детей, описанные в настоящей Политике защиты персональных данных детей, к: (1) пользователям приложений для детей, независимо от возраста; и (2) учащимся, использующим наши программы, предлагаемые в учебных заведениях K-12 в соответствии с подписанным соглашением о конфиденциальности данных учащихся Autodesk, как указано в разделе Образование и закон FERPA ниже. Мы считаем, что физическое лицо является ребенком для целей настоящей Политики защиты персональных данных детей, если применимое законодательство ограничивает обработку персональных данных ввиду того, что соответствующее лицо не достигло определенного возраста (например, младше 13 лет согласно Закону США о защите персональных данных детей в интернете).
Большинство веб-сайтов, программ и услуг Autodesk («приложения») предназначены в основном для взрослой аудитории. Мы называем приложения, предназначенные для взрослых, «приложениями для широкой аудитории». Мы намеренно не собираем персональные данные детей в связи с приложениями для широкой аудитории. Некоторые приложения Autodesk подходят для детей и предназначены для использования ими. Мы называем такие приложения «Приложениями для детей». На данный момент Tinkercad является единственным Приложением Autodesk для детей.
Учителям и работникам школ рекомендуем ознакомиться с разделом Образование и FERPA для получения информации о нашей обработке данных учащихся.
В случае расхождения между положениями Политики защиты персональных данных детей и Заявления о конфиденциальности Autodesk стандартные условия обработки персональных данных детей определяются Политикой защиты персональных данных детей в соответствии с применимым законодательством.
Если мы обнаружим, что обработали персональные данные ребенка способом, не соответствующим применимому законодательству, мы незамедлительно удалим такие данные или приведем их обработку в соответствие с применимым законодательством, например путем получения соответствующего разрешения на такую обработку.
Посетители из США: подробную информацию о Законе США о защите персональных данных детей в интернете и общие рекомендации по защите персональных данных детей в интернете см. на веб-сайте OnGuard Online.
Данные которые мы собираем, Как мы их используем, и как и когда мы обращаемся к родителям и опекунам
В случае если мы знаем, что, в соответствии с применимым законодательством, требуется согласие родителя или опекуна для ребенка — пользователя приложения, мы:
Дети могут зарегистрироваться в Приложениях для детей, помимо прочего, в следующих целях:
В процессе регистрации мы попросим ребенка предоставить определенные персональные данные, в том числе следующие:
Мы не попросим ребенка предоставить больше данных, чем разумно необходимо для использования Приложений для детей. Если ребенок не захочет предоставить определенные персональные данные (например, адрес электронной почты родителя или опекуна для получения согласия при необходимости), мы можем ограничить его доступ к Приложению для детей или отключить определенные функции, например возможность публикации содержимого для общего доступа.
Мы используем информацию, предоставленную во время регистрации, в целях обеспечения безопасности, а также для отправки уведомлений или получения согласия родителей или опекунов. Мы также используем эти персональные данные для предоставления Приложения для детей, как указано в Заявлении о конфиденциальности Autodesk. Мы храним данные в соответствии с нашими правилами хранения данных. Если мы не получим согласия родителей в разумные сроки, предоставленные ребенком контактные данные родителей будут удалены.
Для некоторых действий, таких как выполнение учебных пособий, не требуются персональные данные детей. Мы не можем уведомлять родителей или опекунов или запрашивать их согласие, если мы не собираем или иным образом не обрабатываем персональные данные их ребенка.
В наших Приложениях для детей иногда осуществляется сбор персональных данных детей или предоставляется возможность детям создавать, публиковать содержимое и делиться им. Прежде чем разрешить детям использовать определенные функции, в которых осуществляется сбор персональных данных, мы запрашиваем согласие родителей или опекунов, если это требуется применимым законодательством:
Мы также требуем от родителей или опекунов открыть собственные учетные записи, чтобы они могли просматривать и контролировать учетную запись ребенка. Подробнее см. в разделеВозможности выбора и контроля для модераторов ниже.
Получив такое согласие, мы можем предложить родителям или опекунам возможность использовать пароль в дальнейшем общении как способ подтвердить свою личность родителя или опекуна.
Подробнее о родительских правах в США в отношении данных об общеобразовательной подготовке ребенка согласно Закону США о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни (U.S. Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) см. в разделе Образование и закон FERPA ниже.
Некоторые функции наших Приложений для детей позволяют пользователям создавать содержимое, управлять им и сохранять его. Такое содержимое может быть общедоступным, в зависимости от настроек ребенком, при его публикации.
Мы уважаем запросы на удаление любого содержимого, опубликованного детьми в наших Приложениях для детей, кроме случаев когда закон обязывает нас его хранить.
Определенные Приложения для детей дают возможность пользователям непосредственно общаться с другими пользователями с помощью форумов или разделов для комментариев. В зависимости от настроек для ребенка, которыми может управлять модератор ребенка, ребенок может публиковать сообщения и другую общедоступную информацию.
Мы настоятельно рекомендуем детям, использующим эти интерактивные функции наших веб-сайтов и приложений, никогда не предоставлять никаких данных о себе или третьих лицах и не пытаться обходить какие-либо механизмы контроля модераторами.
Для участия детей в конкурсах требуется только информация, необходимая для приема заявки, например имя пользователя и адрес электронной почты родителей (для уведомления родителя в случаях, предусмотренных законодательством). Мы обращаемся к родителям или опекунам за более персонализированной информацией только для вручения призов, если ребенок побеждает в конкурсе.
Наши Приложения для детей могут получать доступ к камерам устройств, предлагая функции дополненной реальности, такие как наложение 3D-моделей, разработанных в Приложении для детей, на изображение, доступное через камеру. Autodesk не собирает и не получает информацию, полученную с камеры устройства. Пользователи могут запретить приложению доступ к камере устройства, изменив настройки устройства.
В некоторых приложениях мы можем собирать такие контактные данные, как адрес электронной почты, чтобы иметь возможность связаться с ребенком, отправившим запрос через нашу службу поддержки клиентов. Например, ребенок может обратиться к нам за помощью по электронной почте, если у него возникли трудности с использованием какого-либо инструмента разработки или он желает подписаться на ежемесячный информационный бюллетень.
Если выяснится, что мы общаемся с ребенком без согласия родителя или опекуна, если такое согласие требуется в соответствии с применимым законодательством, мы ответим на сообщение один раз, удалим персональные данные ребенка и не будем участвовать ни в каких дальнейших коммуникациях.
Далее мы расскажем о том, как обрабатываются такие запросы.
После ответа на вопрос или запрос ребенка мы или наш поставщик услуг немедленно удалим данные.
Если после этого ребенок инициирует дополнительную коммуникацию, направляет запросы или подписывается на информационные бюллетени, мы в каждом случае будем удалять персональные данные ребенка без сохранения записи. Возможно, родителю придется запрещать каждую коммуникацию отдельно.
Если нам необходимо связаться с ребенком по поводу какого-то действия или услуги более одного раза, а у нас еще нет согласия родителя или опекуна, если такое согласие требуется в соответствии с применимым законодательством, происходит следующее.
Если мы собираем контактные данные ребенка для постоянной коммуникации и еще не получили согласия родителя или опекуна, которое можно проверить, мы также затребуем адрес электронной почты родителя или опекуна, чтобы уведомить его о сборе и использовании данных и дать ему возможность запретить наши дальнейшие контакты с ребенком.
Когда дети взаимодействуют с нами, сбор определенных персональных данных, а также данных, не позволяющих идентифицировать личность, может производиться автоматически, чтобы мы могли сделать наши приложения более интересными и полезными для детей, а также для других бизнес-целей.
Вот некоторые примеры таких данных:
Сбор этих данных осуществляется с помощью таких технологий, как файлы cookie, пиксельные метки, веб-маяки и подобные технологии («файлы cookie»). Сбор таких данных может производиться компанией Autodesk или третьим лицом. Перечень третьих лиц, использующих файлы cookie в наших приложениях для детей, а также ссылки на их политики конфиденциальности см. на веб-сайте Политика защиты персональных данных детей: аналитические данные. Дополнительная информация о том, как мы используем файлы cookie, а также перечень третьих лиц, использующих файлы cookie в наших приложениях для широкой аудитории, представлены в Политике использования файлов cookie.
Помимо случаев публикации персональных данных ребенка для общего доступа (после получения разрешения родителя или опекуна), мы можем предоставлять или раскрывать персональную информацию, полученную от детей, только в строго определенных случаях. Чтобы узнать о способах, с помощью которых Autodesk раскрывает персональные данные, см. раздел Как Autodesk раскрывает ваши персональные данные? в Заявлении о конфиденциальности Autodesk. Однако компания Autodesk и ее сторонние поставщики не будут использовать персональные данные детей в рекламных целях, для создания профиля ребенка, позволяющего связать его с приложением, для продажи персональных данных или в каких-либо других целях, запрещенных законодательством или выходящих за рамки разрешения, предоставленного родителем, опекуном или школой, в зависимости от обстоятельств.
В Приложениях для детей может быть предусмотрена возможность для родителей и опекунов «модерировать» учетную запись ребенка — модератор может проверять, как ребенок использует Приложение для детей, и выбирать способы обработки персональных данных ребенка. Модераторы могут в любое время:
Помните, что запрос на удаление записей может привести к удалению учетной записи, аннулированию подписки или отключению какой-либо услуги и что данные, которые хранились в учетной записи, могут стать недоступными. Обратите внимание: Autodesk не осуществляет контроль над действиями третьих лиц (например, других пользователей), которые могут копировать информацию, находящуюся в открытом доступе, или делать ее репост.
Модераторы могут обратиться к нам для получения доступа к персональным данным детей, их изменения или удаления одним из следующих способов:
связавшись с нами для запроса доступа к персональным данным, их изменения или удаления посредством отправки сообщения электронной почты по адресу parents@autodesk.com.
В любой корреспонденции, отправляемой обычной или электронной почтой, необходимо указать следующее:
Для защиты персональных данных и обеспечения безопасности детей мы будем принимать разумные меры по проверке личности модератора, прежде чем предоставлять ему доступ к персональным данным ребенка. Для получения дополнительной информации см. раздел Как Autodesk защищает ваши данные? в Заявлении о конфиденциальности Autodesk
В приложениях, которые мы предоставляем непосредственно учебным заведениям для использования в таких заведениях, может быть предоставлена возможность учителям или школьной администрации выступать в качестве «модераторов» в отношении учетных записей учащихся. Для получения дополнительной информации см. раздел Образование и закон FERPA.
У вас есть права на получение доступа к своим персональным данным, на исправление и удаление этих данных, а также на опротестование, ограничение и получение копии, как указано в Заявлении о конфиденциальности Autodesk.
В этом разделе описываются принципы, применяемые Autodesk при предоставлении наших приложений непосредственно учебным заведениям для использования в таких учреждениях в соответствии с подписанным Autodesk соглашением о конфиденциальности данных учащихся. Условия данного раздела не применяется, когда учащиеся получают доступ к приложениям Autodesk вне учебных заведений. Школы или школьные округа, которые хотели бы узнать о соглашении Autodesk о конфиденциальности данных учащихся, могут связаться с Autodesk по адресу privacy.questions@autodesk.com.
Autodesk может предоставлять Приложения для детей непосредственно учебным заведениям для использования в таких учреждениях, и в этом случае учителя или школьная администрация могут дать согласие на сбор персональных данных от учащихся, если это разрешено применимым законодательством. Autodesk ожидает, что учебные заведения уведомят родителей или опекунов, прежде чем давать согласие на такой сбор.
Мы также можем попросить учебные заведения получить согласие непосредственно от родителей или опекунов вместо согласия представителей школы или в дополнение к такому согласию. В таких случаях в приложении для детей может быть разрешено добавление родителя или опекуна в качестве модератора учетной записи учащегося. Согласие родителей или опекунов также позволит ребенку продолжать использовать приложение для детей вне школы.
Учитель может стать модератором для учащихся, использующих Tinkercad, создав Класс под своей учетной записью учителя и попросив учащихся присоединиться к Классу, используя код Класса, предоставленный учителем. Учащийся может присоединиться к Классу, используя свою существующую учетную запись, или без регистрации учетной записи Tinkercad, используя вместо этого псевдоним, предоставленный учителем. Autodesk не будет собирать персональные данные учащегося после присоединения к классу, и ученик не сможет обмениваться персональными данными с другими участниками Tinkercad, кроме учителя соответствующего класса. Все остальные методы сбора данных соответствуют указанному в Политике защиты персональных данных детей.
Прежде чем разрешить учащемуся с уже существующей учетной записью присоединиться к классу, учитель несет ответственность за обеспечение того, чтобы родитель или опекун учащегося дал согласие, требуемое действующим законодательством, как описано в настоящей Политике защиты персональных данных детей, или непосредственно учителю, школе или школьному округу.
Этот раздел применяется к образовательным организациям, на которых распространяется действие Закона США о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA), которым Autodesk напрямую предоставляет приложения для использования в учебных заведениях.
В этом подразделе используются следующие определения:
В соответствии с условиями, содержащимися в Законе США о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA), и положениями об образовательных организациях:
Дополнительную информацию о Законе FERPA можно получить на веб-сайте FERPA и веб-сайте Министерства образования США.
Если правила работы с персональными данными детей изменятся, мы обновим настоящую Политику защиты персональных данных детей. Факт изменения будет отмечен в верхней части настоящей Политики защиты персональных данных детей с указанием даты последнего изменения. Если мы внесем существенные изменения в настоящую Политику защиты персональных данных детей, мы постараемся уведомить вас или модератора до того, как такие изменения вступят в силу, например посредством заметного уведомления на нашем веб-сайте или в службах или по электронной почте, и, если применимо, запросим согласие от родителя, опекуна или учителя-модератора в отношении таких изменений.
Настоящая Политика защиты персональных данных и значок CARU, который отображается на сайте Tinkercad.com, подтверждают, что компания Autodesk, Inc. является действительным лицензиатом и участником программы CARU Safe Harbor. В целях защиты ваших персональных данных мы добровольно приняли на себя обязательства, предусмотренные этой программой. Группа CARU изучила деятельность нашей компании и подтвердила соответствие установленным требованиям в отношении сбора данных в интернете и использования правил во всех приложениях с нашим значком.
В рамках программы CARU Safe Harbor CARU проводит регулярные независимые проверки и мониторинг наших приложений и использует другие механизмы обеспечения соблюдения и подотчетности.
Если вы считаете, что мы не ответили на ваш запрос или он не был надлежащим образом рассмотрен, обратитесь в CARU по адресу:
infocaru@bbbnp.org
CARU Safe Harbor
Вниманию: директора
112 Madison Avenue, 3rd Floor
New York, NY 10016 (США)
Если вы хотите связаться с нами, используйте нижеуказанную контактную информацию. В этом случае сообщите нам название веб-сайта или приложения, в связи с которым вы к нам обращаетесь.
По электронной почте: privacy.questions@autodesk.com
По почте:
Вопросы конфиденциальности (Privacy Questions)
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
U.S.A. (США)