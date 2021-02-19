ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Заявление о конфиденциальности

Политика Использования Файлов Cookie

Обновлено: 1 февраля 2022 г.

Сфера действия

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии, например пиксели отслеживания и маяки (вместе именуемые «Файлы cookie»), с целью сбора и хранения информации при предоставлении вам услуг, веб-сайтов, программных продуктов и сервисов («приложения»), чтобы понимать, как используются наши приложения, оптимизировать работу с ними, а также персонализировать рекламу и контент в соответствии с вашими интересами.

Помимо нашего Заявления о конфиденциальности и Заявления о защите личных сведений детей, настоящая Политика использования Файлов cookie объясняет принципы применения Файлов cookie для наших приложений и внутри них, причины использования таких файлов, а также ваши возможности по управлению ими.

Настоящая Политика использования Файлов cookie не регламентирует действия третьих сторон. Чтобы получить подробные сведения об использовании Файлов cookie какой-либо третьей стороной, посетите веб-сайт такой третьей стороны. Список организаций, использующих Файлы cookie в наших приложениях, доступен здесь.

Причины обработки персональных данных (в том числе данных, собираемых посредством Файлов cookie) описаны в нашем Заявлении о конфиденциальности.

Типы Файлов cookie, используемых в наших приложениях

Обязательные: требуются для работы наших приложений и предоставления вам услуг

Помимо прочего, указанные Файлы cookie позволяют нам регистрировать ваши предпочтения или информацию для входа в систему, отвечать на ваши запросы или заполнять позиции в вашей корзине. Эти Файлы cookie необходимы для выполнения следующих действий:

  • Обеспечение работы таких функций, как проверка подлинности вашей личности и продление вашего сеанса в системе;
  • Предоставление возможности использовать такие основные функции, как выбор языка или страны;
  • Предоставление запрошенной вами информации, например через службу поддержки клиентов.

Эти Файлы cookie нельзя отключить. Без этих Файлов cookie вы не сможете использовать все возможности наших приложений, а мы — выполнять ваши запросы.

Необходимые для оптимизации работы: позволяют предлагать вам релевантную информацию

Данные Файлы cookie помогают нам предоставлять расширенные функциональные возможности и персонализировать сервисы. Такие файлы могут устанавливаться нами или сторонними поставщиками, услуги которых мы используем для предоставления информации и возможностей, адаптированных под ваши потребности. Вот некоторые примеры подобных расширенных функциональных возможностей и персонализированного обслуживания:

  • Персонализация интерфейса и функций на веб-сайтах Autodesk;
  • Анализ ваших интересов для подбора более релевантного онлайн контента;
  • Оценка степени использования вами наших приложений с целью их оптимизации и повышения качества обслуживания Autodesk.

Вы сами выбираете, стоит ли использовать данные Файлы cookie. Управлять настройками Файлов cookie на наших веб-сайтах можно здесь. Если вы не разрешите использовать эти Файлы cookie, некоторые или все услуги могут быть вам недоступны.

Необходимые для персонализации рекламы: позволяют предлагать вам таргетированную рекламу

Эти Файлы cookie собирают данные о вас на основании ваших действий и интересов с целью показа релевантных объявлений и отслеживания их эффективности. Сбор этих данных, позволяет предлагать вам рекламные объявления, которые в наибольшей степени соответствуют вашим интересам. Такие Файлы cookie также могут отправлять информацию третьим сторонам для помощи в создании и предоставлении рекламы, наиболее соответствующей вашим интересам.

Мы предоставляем вам право выбора отношении использования нами данных Файлов cookie. Управлять настройками Файлов cookie на наших сайтах можно здесь. Если вы не разрешите использовать данные Файлы cookie, вам будет предлагаться реклама, в меньшей степени соответствующая вашим интересам.

Вы также можете отказаться от получения персонализированных рекламных объявлений от сторонних рекламодателей и из рекламных сетей, которые следуют Принципам саморегулирования поведенческой рекламы в сети (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising), разработанным Альянсом цифровой рекламы (Digital Advertising Alliance, DAA). Для этого необходимо посетить страницу http://optout.aboutads.info/.

Изменение и удаление Файлов cookie в браузере

За исключением Файлов cookie, использование которых обязательно при работе с нашими приложениями, у вас есть выбор, использовать ли Файлы cookie в наших приложениях. В случаях, когда того требует законодательство, нам необходимо ваше согласие. Управлять параметрами Файлов cookie на наших веб-сайтах можно здесь. Помните, что для сброса соответствующих настроек вам может потребоваться стереть Файлы cookie в каждом браузере на каждом устройстве.

Кроме того, вы можете изменять настройки своего браузера, чтобы управлять тем, какие Файлы cookie принимает или отклоняет ваш компьютер или другое устройство. Обычно эти настройки доступны в меню «Справка», «Инструменты» или «Правка». Помните, что параметры, заданные вами в браузере, могут лишить вас доступа к определенным функциям нашего веб-сайта.

Когда мы отправляем вам рекламные сообщения по электронной почте, эти сообщения могут включать веб-маяк или похожие технологии, благодаря которым мы знаем, было ли получено или открыто сообщение и воспользовались ли вы какими-то ссылками в нем. Вы можете отказаться от маркетинговых сообщений, которые могут использовать веб-маяки, задав соответствующие настройки или нажав на ссылку отказа в сообщении.

Кто создает Файлы cookie

Файлы cookie в наших приложениях создаются нами и поставщиками услуг, действующими по нашему поручению. Например, когда вы совершаете покупки, наши интернет-продавцы могут использовать Файлы cookie. Вы можете ознакомиться с политикой конфиденциальности интернет-продавцов при оформлении и оплате заказа, чтобы понять их методы работы. Неполный перечень третьих сторон, применяющих Файлы cookie в наших приложениях, а также управление настройками Файлов cookie, доступен здесь.

Аналитические данные об использовании вами продуктов Autodesk

Когда вы работаете с продуктами и сервисами Autodesk, мы собираем определенную информацию об этом с помощью специальных автоматизированных программ и инструментов. При этом мы используем как собственные, так и сторонние решения, например сервис «Google Аналитика». Чтобы узнать больше, посетите страницу, посвященную нашим Программам по анализу использования продуктов Autodesk.