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Необходимые для оптимизации работы: позволяют предлагать вам релевантную информацию

Данные Файлы cookie помогают нам предоставлять расширенные функциональные возможности и персонализировать сервисы. Такие файлы могут устанавливаться нами или сторонними поставщиками, услуги которых мы используем для предоставления информации и возможностей, адаптированных под ваши потребности. Вот некоторые примеры подобных расширенных функциональных возможностей и персонализированного обслуживания:

Персонализация интерфейса и функций на веб-сайтах Autodesk;

Анализ ваших интересов для подбора более релевантного онлайн контента;

Оценка степени использования вами наших приложений с целью их оптимизации и повышения качества обслуживания Autodesk.

Вы сами выбираете, стоит ли использовать данные Файлы cookie. Управлять настройками Файлов cookie на наших веб-сайтах можно . Если вы не разрешите использовать эти Файлы cookie, некоторые или все услуги могут быть вам недоступны.

Необходимые для персонализации рекламы: позволяют предлагать вам таргетированную рекламу

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Вы также можете отказаться от получения персонализированных рекламных объявлений от сторонних рекламодателей и из рекламных сетей, которые следуют Принципам саморегулирования поведенческой рекламы в сети (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising), разработанным Альянсом цифровой рекламы (Digital Advertising Alliance, DAA). Для этого необходимо посетить страницу http://optout.aboutads.info/.