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學習合作夥伴及其客戶可以使用新的 Autodesk 訓練評估系統訓練參與者使用指南 (英文)。存取指南以瞭解如何註冊課程、獲取課程證書或提交課程調查。
參加 Autodesk 學習合作夥伴 (ALP) 課程的學生和訓練參與者可以在此處存取其 TES 教學影片。 瞭解如何建立帳戶、註冊課程、完成課後調查或找回忘記的密碼。
瞭解如何註冊 Autodesk 訓練評估系統 (TES) 帳戶並開始使用。這段影片適合還沒有 TES 帳戶或 Autodesk ID 的新訓練參與者。
瞭解如何建立 Autodesk 帳戶 ID，以及如何用以登入 Autodesk 訓練評估系統。此流程適合已有訓練評估系統帳戶但還沒有帳戶 ID 的訓練參與者。
瞭解如何在 Autodesk 訓練評估系統中建立帳戶。此流程適合已有帳戶 ID 但還沒有訓練評估系統帳戶的訓練參與者。
瞭解如何在 Autodesk 訓練評估系統中找回忘記的使用者名稱或密碼。
瞭解如何使用課程 ID 尋找課程，以及如何註冊課程。
瞭解如何完成課程評估調查，並取得連結以下載 Autodesk 訓練評估系統中的課程結業證書。
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