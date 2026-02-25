Autodesk 學習合作夥伴

學生和訓練參與者適用的訓練評估系統 (TES) 及合作夥伴資料庫使用指南和影片自學課程

由 Autodesk 製作，由我們的社群提供支援。

訓練評估系統教學影片

學習合作夥伴及其客戶可以使用新的 Autodesk 訓練評估系統訓練參與者使用指南 (英文)。存取指南以瞭解如何註冊課程、獲取課程證書或提交課程調查。

學生 - 參與者

參加 Autodesk 學習合作夥伴 (ALP) 課程的學生和訓練參與者可以在此處存取其 TES 教學影片。 瞭解如何建立帳戶、註冊課程、完成課後調查或找回忘記的密碼。

新生：訓練參與者註冊 (無帳戶)

瞭解如何註冊 Autodesk 訓練評估系統 (TES) 帳戶並開始使用。這段影片適合還沒有 TES 帳戶或 Autodesk ID 的新訓練參與者。

 

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舊生：訓練參與者註冊

瞭解如何建立 Autodesk 帳戶 ID，以及如何用以登入 Autodesk 訓練評估系統。此流程適合已有訓練評估系統帳戶但還沒有帳戶 ID 的訓練參與者。

 

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新生：訓練參與者註冊 (有帳戶)

瞭解如何在 Autodesk 訓練評估系統中建立帳戶。此流程適合已有帳戶 ID 但還沒有訓練評估系統帳戶的訓練參與者。 

 

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如何找回忘記的使用者名稱或密碼

瞭解如何在 Autodesk 訓練評估系統中找回忘記的使用者名稱或密碼。

 

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註冊課程

瞭解如何使用課程 ID 尋找課程，以及如何註冊課程。

 

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完成課程調查

瞭解如何完成課程評估調查，並取得連結以下載 Autodesk 訓練評估系統中的課程結業證書。

 

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終止訓練評估系統 (TES) 帳戶

瞭解如何在 Autodesk 訓練評估系統中刪除帳戶。請注意，此流程也會移除您的 Autodesk 帳戶 ID。

 

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