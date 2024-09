然而,《New Tales from the Borderlands 》的非凡之處不僅在於人物或他們的故事,更在於遊戲的玩法。與傳統遊戲中玩家從頭到尾按照事件的預定順序進行遊戲不同,在《New Tales from the Borderlands 》中,玩家可以控制角色所做的決定,進而決定他們的命運。

根據 Gearbox 的說法,玩家所做的每個選擇都會影響故事的發展,而且往往會以意想不到的方式影響故事發展,其中包括深刻、身臨其境的故事場景、迷你遊戲和自由行走片段。《New Tales from the Borderlands 》讓玩家有權做出選擇,去塑造遊戲中的角色、環境和事件,讓玩家成為遊戲的創作者。

那麼,遊戲的實際創作者 - 那些將遊戲變得栩栩如生的 3D 美工人員和動畫師,他們又做了些什麼呢?為了製作這樣一款身臨其境的互動式遊戲,他們必須製作大量的高品質內容,並且為了滿足市場對於《邊緣禁地》系列新作的需求,他們必須非常快速地製作。Gearbox Studio Québec 的首席技術設計動畫師 Marion Guignolle 表示,一個由 15 名動畫師組成的團隊,僅用了 2 年時間就製作出 12 小時的電影式遊戲情節。

Guignolle 表示:「製作三小時的遊戲情節通常需要三到四年的時間,」她又補充說,她的團隊之所以能如此迅速地製作出如此多的內容,原因之一就是自動化。