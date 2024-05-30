在最近推出的《New Tales from the Borderlands 》遊戲中，Gearbox Software 僅僅用了 2 年時間就製作出 12 小時的電影式遊戲情節，而以往需要 4 年時間才能製作出 3 小時的遊戲情節。
Gearbox 使後勤工作自動化，進而 大幅縮短了開發和審閱時間，減少了人為錯誤，同時提高了創意團隊成員的工作與生活滿意度。
透過使用 Autodesk Maya 和 Flow Production Tracking 定製的動畫流水線，美工人員現在可以將 50% 以上的時間用於創意工作，而不是後勤工作。
現代遊戲與電影之間的界限已經變得非常模糊。得益於引人入勝的故事情節、精緻的圖形和尖端的 3D 動畫，如今的電玩遊戲在外觀與感受上讓人身臨電影院一般。更棒的是，出色的電玩遊戲能夠提供完全的沉浸式體驗，這是電影永遠無法比擬的。看電影時，我們總感覺自己是觀眾。但在玩電玩遊戲時，我們會感覺自己真的身在其中。
Gearbox Software 製作的《New Tales from the Borderlands 》就是如此。廣受歡迎的《Borderlands Franchise》系列最新作品於 2022 年推出，講述三個平民在飽受戰爭蹂躪的子午線城努力生活的故事。他們分別是好心腸的科學家安努、愛胡鬧的弟弟歐克塔維歐，以及四面楚歌的企業主法蘭，他們每個人都必須與怪物和罪犯戰鬥，以追求自己的希望和夢想。
然而，《New Tales from the Borderlands 》的非凡之處不僅在於人物或他們的故事，更在於遊戲的玩法。與傳統遊戲中玩家從頭到尾按照事件的預定順序進行遊戲不同，在《New Tales from the Borderlands 》中，玩家可以控制角色所做的決定，進而決定他們的命運。
根據 Gearbox 的說法，玩家所做的每個選擇都會影響故事的發展，而且往往會以意想不到的方式影響故事發展，其中包括深刻、身臨其境的故事場景、迷你遊戲和自由行走片段。《New Tales from the Borderlands 》讓玩家有權做出選擇，去塑造遊戲中的角色、環境和事件，讓玩家成為遊戲的創作者。
那麼，遊戲的實際創作者 - 那些將遊戲變得栩栩如生的 3D 美工人員和動畫師，他們又做了些什麼呢？為了製作這樣一款身臨其境的互動式遊戲，他們必須製作大量的高品質內容，並且為了滿足市場對於《邊緣禁地》系列新作的需求，他們必須非常快速地製作。Gearbox Studio Québec 的首席技術設計動畫師 Marion Guignolle 表示，一個由 15 名動畫師組成的團隊，僅用了 2 年時間就製作出 12 小時的電影式遊戲情節。
Guignolle 表示：「製作三小時的遊戲情節通常需要三到四年的時間，」她又補充說，她的團隊之所以能如此迅速地製作出如此多的內容，原因之一就是自動化。
在傳媒娛樂業，我們隨時需要在最短時間內製作更多、更優質的內容。為了滿足這種需求，Gearbox Studio Québec 利用 Autodesk Maya 和 Flow Production Tracking (先前稱為 ShotGrid)，從頭開始定製了自動化電影式動畫流水線。
這個流水線的運作方式如下：首先，編劇創作一個敘事腳本，然後將其轉變成帶有插圖的腳本，就像連環漫畫一樣。接下來，腳本被轉移到版面編排，這是腳本在空間中的動畫區塊。透過版面編排，演員可以在運動擷取拍攝期間正確定位，他們的動作會被記錄下來，為遊戲的動畫角色建立腳手架。運動擷取的資料最終會進入 Flow Production Tracking 中，它會為動畫師產生場景並為其分配工作量。然後，動畫師在 Maya 中製作場景動畫，並將其匯出回 Flow Production Tracking，該軟體會將場景放置到開發人員的遊戲引擎中的正確位置。在每一個步驟中，利用 Flow Production Tracking 都能更快、更輕鬆地審閱場景和資產。由於所有內容都是整合在一起的，如果在審閱過程中對場景進行了變更，所有相關資產都會相應地更新，這有助於節省時間。
Guignolle 表示，Flow Production Tracking 和 Maya 中的自動化資產管理 (英文)是整個工作流程的關鍵，動畫師不再需要花時間手動擷取工作和管理檔案。相反，工作和檔案會在正確的時間自動在正確的人員之間往返傳送，並且附加上正確的參考資產。在 Gearbox 使用其全新流水線執行的第一個專案《New Tales from the Borderlands 》中，就節省了大量時間。
Guinolle 表示：「動畫師通常需要建立場景、匯入資產等，但在這種情況下，他們每天至少可以節省 30 分鐘到 1 小時的手動工作，因為我們透過 Flow Production Tracking 自動執行了這些工作。」
假設場景中有 12 名士兵，其中 3 人是有台詞的角色。以往的做法是動畫師必須手動命名每個士兵，然後將正確的音訊軌道和動畫軌道指定給正確的士兵。這個過程需要長達兩個小時；現在，Flow Production Tracking 可以在極短的時間內完成這些工作。
在《New Tales from the Borderlands 》這類的專案中，自動化最明顯的優勢就是速度。但 Guignolle 表示，品質也是同樣重要的優勢。他認為，人為錯誤是複雜且快速發展之專案中的一個主要問題。
她表示：「我們是人，有很多原因會影響一個人，讓他們無法盡其所能地完成工作，透過 Flow Production Tracking 自動化執行場景，不僅縮短了時間，也減少了錯誤，因為我們透過流水線內建了大量驗證。」
由於 Gearbox 在新冠疫情期間與魁北克及溫哥華的團隊一起開發《New Tales from the Borderlands 》，因此另一個優勢是改善了協同合作。使用雲端式 Flow Production Tracking，可以跨不同使用者和時區自動執行工作流程，進而改善了團隊合作和遠端溝通。遠端 Flow Production Tracking 設定工具還能讓流水線在多種桌面環境及多個使用者之間發揮重要作用。
對於動畫師來說，流水線最強大的優勢可能是工作與生活的平衡，因為團隊成員可以在更短的時間內完成更多工作。Guignolle 表示：「在現今的產業中，生活品質可能比某些其他方面更重要，包括您正在處理的專案或得到多少報酬。」Guignolle 補充說，Gearbox 的電影式流水線加強了公司文化，有助於吸引到更多更優秀的人才。「每個人都很喜歡在 Gearbox 工作，因為他們可以輕鬆地與經理合作，並在有需要時請假。他們沒有任何壓力。」
與此同時，他們的工作時間也更加充實。在 Gearbox 實作電影式工作流程之前，公司的數位美工人員將大約 60% 的專案時間用於後勤工作 (例如檔案管理)，只有 30% 的時間用於動畫等創意工作，剩餘的 10% 則花在電子郵件等行政事務上。現在，Gearbox 的數位美工人員將 60% 的時間用於創意工作，30% 用於後勤，10% 用於行政事務。
Guignolle 表示：「他們不再需要花時間管理場景資產，而是把時間用在場景製作上。」自動化可以為其他以資料為中心的產業 (英文)帶來與遊戲開發業相同的優勢。「任何資料導向型內容都是資產，而任何資產都需要自動化來完成其所需的任何流程。」
就像《New Tales from the Borderlands 》中的遊戲情節一樣，您會獲得什麼樣的結果，取決於您所做的選擇。Guignolle 表示：「我認為，這種自動化必須是有針對性的，而且要理性使用，千萬不要僅僅為了使用自動化而使用自動化。」