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Pazara başarılı ürünler sunma yarışında verimlilik esastır. İş birliğine dayalı gelişmiş iş akışlarından, kolaylaştırılmış tasarım ve mühendislik süreçlerinden, sürekli değer üreten veri yaklaşımlarından gelen verimlilik.
Ne var ki tedarik zincirleri değiştikçe müşteri talepleri evrilir ve rekabet baskısı yeni heyecan verici zorlukları beraberinde getirir. Dolayısıyla, düne ait vizyonlar bugün rakiplerinizin önüne geçmeniz için yeterli olmayacaktır.
– Will Bridgman, Yönetim Kurulu Başkanı, Warren Services
– Anders Bundsgaard, Kurucu ve CEO, Odico
– Charles Cambianica, İleri Seviye Tasarım Proje Lideri, Decathlon
Daha çok satın, daha az harcayın. Kulağa basit gelse de ürün geliştirme sektöründeki modern kurumlar ciddi bir büyüme ivmesi kazanmanın bundan çok daha karmaşık olduğunu bilir. En iyi fikirlerinizi hız, etki ve üretilebilirliği göz önünde bulundurarak müşterilerinize sunmanın ve onları memnun etmenin yeni yollarını bulmalısınız.
Rekabetçi kalabilmek için tasarımcılar ve mühendisler genellikle daha çevik olmanın, daha azıyla daha fazlasını yapmanın yollarını ararlar. Modern otomasyon, veri yönetimi ve işbirliği yaklaşımları, daha az zaman ve daha az malzemeyle ürün performansını artırmanıza yardımcı olarak müthiş bir rekabet avantajı sağlar.
Deneyimli ürün geliştirme kuruluşları, gerçek inovasyonun müşterilerin ihtiyaçlarını anlamaktan ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için içgörülerden yararlanabilmekten geçtiğinin bilincindedir. Verilerinize erişimin kilidini açan dijital bir platform, rekabette öne geçme açısından kritik hale geldi. Verilerinizi erişilebilir hale getiren dijital bir platformunuzun olması rakiplerinizin önüne geçebilmenizde kritik önem taşıyor.
Verileri tek kaynakta toplayarak herkesin aynı bilgilerle çalışmasına imkan tanıyın. Çoklu CAD entegrasyonları ekiplerin iş birliğini geliştirmesine, ürün geliştirme çevikliğini ve pazara sunma süresini hızlandırmasına ve tedarik zincirinizde şeffaflık sağlanmasına yardımcı olur.
Tasarım ve üretim arasındaki işbirliği engellerini kaldırın. Makine tasarımına yönelik bağlantılı araçlar, ekiplerin çevikliğini artırmasına, çevre üzerindeki gereksiz etkileri azaltmasına ve ürün yelpazesinin yeni ve heyecan verici şekilde genişlemesine yardımcı olur.
Çevik ürün geliştirme teknolojisiyle çığır açan yenilikler sunun. Entegre çözümler, tasarım ve mühendislik ekiplerinin yeni ürünleri eşi görülmemiş bir hızda hayal etmelerine, prototip oluşturmalarına, geliştirmelerine ve pazarda test etmelerine yardımcı olur.
Otomasyon
Bu Harvard Business Review raporundan, gelişmiş teknolojilerin ve işbirliğine dayalı yaklaşımın işlerin yapılma şeklini nasıl değiştirdiğini öğrenebilirsiniz.
ÖRTÜŞME
Daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilecek, tasarım ve üretim liderlerine özel olarak hazırladığımız küresel ölçekli araştırmamızın özetini okuyun.
Veriler ve içgörüler
Tech-Clarity'nin bu raporundan, en başarılı kurumların ürünlerle ilgili veri ve süreçler için bulut kullanımına nasıl ağırlık verdikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Autodesk, sektör liderleriyle kurduğu iş ortaklıkları sayesinde daha derinlikli yazılım entegrasyonları geliştiriyor; müşterilerinin verinin gücünden yararlanarak rakiplerinden ayrışmalarına, daha geniş olanaklara kavuşmalarına ve gereksiz zaman alan süreçleri otomatize etmelerine yardımcı oluyor.
Sürdürülebilirlik yazılımları
Makersite for Fusion 360 tasarım mühendislerinin maliyet, karbon ve malzeme seçimleriyle alınan riskler arasındaki doğru dengeyi bulmasına yardımcı olarak sürecin erken aşamalarında sürdürülebilir tasarım seçimleri yapabilmelerini mümkün kılar. Mevzuata uygunluk, risk, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere birden fazla kriteri gerçek zamanlı olarak analiz eden Makersite, tasarımların analizini kolaylaştırır. Hem ürün kalitesini artırıp hem pazara sürüm süresini kısaltmak için gerçek zamanlı geri bildirimlerle tasarımınızın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini kolayca fark ederek azaltabilirsiniz.
Üretim yazılımı
Xometry Instant Quote App, doğrudan Fusion 360 uygulamasının içinden tasarım mühendislerine fiyat ve teslim süresi üzerine farklı üretim yöntemlerini kapsayan tahminler sağlar. Üretilebilirlik odaklı tasarım geri bildirimleri, tasarım değişikliklerinin maliyete olan etkisini gerçek zamanlı bir biçimde ortaya çıkararak parça maliyeti ve pazara sürüm süresinin azaltılmasına yardımcı olur. Tamamlanan tasarımlar dilendiği an doğrudan Xometry Supplier Network'ten sipariş edilip üretime başlanabilir.
Tasarım yazılımı
Autodesk ve Ansys'in imzasını taşıyan Autodesk Fusion 360 Signal Integrity Extension (İngilizce), tasarım ve mühendislik ekiplerini entegre elektromanyetik analiz teknolojisiyle buluşturuyor. Sinyal bütünlüğü bozulmasıyla ilgili testlerden geçirmesi gereken prototip sayısı azalan PCB tasarımcıları, ürünün gerektiği gibi çalışacağından daha rahat emin olur. Kurduğumuz stratejik ittifakların ürünü olan entegre PCB ve kasa tasarım çözümlerimiz bir yandan ürün kalitesini artırırken diğer yandan tasarım döngüsünü hızlandırır.
Autodesk'in ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan tasarım ve üretim çözümleri birden çok disiplin ve sektöre hitap eden, farklı sistemlerle uyumlu, süreçlerinizi destekleyen iş akışlarından yararlanmanızı mümkün kılan birçok farklı özellik sunar. Dönüşüme hazırsanız bir Autodesk Satış temsilcisiyle en ilginç sorunlarınızı nasıl çözebileceğiniz üzerine konuşabilirsiniz.
Tasarım mühendisliği, konsept tasarımların somut ürünlere dönüşme sürecinin tamamını kapsayan, iş birliği ve yaratıcı problem çözümleri bulma odaklı bir disiplindir. Nihai ürünün müşteri beklentilerini karşılayacağından, istenen amaca hizmet edeceğinden ve karlı bir şekilde üretilebileceğinden emin olmak adına özel uzmanlık ve deneyim gerektirir.
Tasarım mühendisliğine örnek olarak bina ve inşaat altyapısı tasarımı, endüstriyel ekipman tasarımı, tüketici ürünleri tasarımı (İngilizce) ve malzeme imalatı ve işleme gibi örnekler verilebilir. Tasarım mühendisliği alanına giren meslekler arasında endüstriyel tasarımcı; makine, elektrik veya elektronik mühendisi, simülasyon uzmanı, CAD tasarımcısı ve CAD teknik ressamı sayılabilir.
Tasarım mühendislerinin görevi temel matematik ilkeleri, mühendislik fiziği, sektörel tecrübe ve özel yazılımlar kullanarak çeşitli problemleri çözmek ve bir fikri konsept aşamasından alıp geliştirerek ayrıntılı bir tasarıma dönüştürmektir. Bu ayrıntılı tasarımın gereksinimleri karşılayarak kârlı bir şekilde teslim edilebilmesi ve üretici ve tedarikçi gibi paydaşlara bilgisayar destekli tasarım (CAD) modeli, teknik çizimler (İngilizce), bir "malzeme listesi" (BOM) (İngilizce) ve bir ürün bilgi dosyası aracılığıyla iletilmesi gerekir. Mühendislik tasarım geliştirme süreci iş birliğine dayalıdır ve endüstriyel tasarımın yanı sıra makine, elektrik ve elektronik mühendisliği dahil olmak üzere çeşitli disiplinleri kapsar. Ayrıca müşterilerden, tedarikçilerden, üretim ekibinden ve proje yöneticilerinden gelen geri bildirimler de sürecin birer parçasıdır.
Tasarım mühendisliği, şirketlerin başarılı ürünler geliştirebilmesi için çok önemlidir. Tasarım geliştirmenin amacı, hem müşterilere hem de işletmeye fayda sağlayan ve tüm paydaşların onayladığı bir ürün çözüm tasarımına ulaşmaktır. Tasarım geliştirmeyi sınırlayıcı faktörler bütçe, mühendislik kapasitesi ve pazara sürüm süresidir. Yinelemeli ve döngüsel olan tasarım mühendisliği süreçleri tekrar tekrar prototip oluşturma, test, değerlendirme ve inceleme adımlarından geçer ve bu döngü, üretim için yeterince uygun ve güvenilir olduğu düşünülen nihai bir tasarım elde edilene kadar sürer. İlk adımı problemi tanımlamak ve potansiyel çözümler üzerine beyin fırtınası yapmak olan tasarım mühendisliği süreci, ardından farklı prototipler oluşturup bunları test etme, geri bildirim toplama, problemi daha iyi tanımlama ihtimallerini değerlendirme, önerilen çözümlerin kabul mü yoksa ret mi edileceğine ya da geliştirme döngüsün tekrarlanmasının mı daha faydalı olacağına karar verme gibi adımlarla ilerler.
Tasarım ve mühendislik yazılımı uygulamaları, belirli görevlerin otomatikleştirilmesine ve verilerin yönetilmesine olanak tanıyarak ürün geliştirmeyi destekler. Tasarım mühendislerine hitap eden yazılımlara ürün veri yönetimi (PDM) (İngilizce), ürün yaşam döngüsü yönetimi (İngilizce), bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli mühendislik (CAE) (İngilizce) örnekleri verilebilir.
CAD yazılımlarının amacı, bir ürün veya makine tasarımının sanal bir 3B modelinin yanı sıra modelle ilişkili teknik çizimler ve malzeme listesi (BOM) gibi verileri oluşturmaktır. Tasarım mühendisleri, bir çözüm önerisinin istenen amaca uygun olup olmadığını değerlendirmek için bilgisayar destekli mühendislik sürecinin temelini oluşturan bir CAD modelini kullanır. Mühendislik tasarımı için CAE simülasyon yazılımı, sonlu eleman analizi (FEA) ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) gibi özellikler içerir. Yol ve köprülerden tutun binalara, araba ve uçaklara, giydiğiniz kıyafetlere ve her gün kullandığınız ürünlerin yanı sıra yiyecek, su ve enerji gibi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına kadar neredeyse aklınıza gelebilecek her alanda CAD yazılımları kullanılmaktadır.
Endüstriyel ve tüketici ürünleri imal eden işletmeler, müşteri taleplerini karşılama ve çözümlerini rakiplerinden daha önce pazara sürme yönünde baskı hissetmektedir. Başarılı ürün geliştirmenin anahtarı, çözümün müşteri ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda işletme için kâr getirmesini sağlayacak tasarım mühendisliğinde yatmaktadır. Ürün geliştirme sırasında verilen kararlar, yaşam döngüsü boyunca ürün kalitesini, bileşenlerini, malzemelerini, üretim süreçlerini ve kullanılabilirliğini etkileyebilir. Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli mühendislik (CAE) gibi tasarım mühendisliği yazılımları, tasarım süreçlerini otomatikleştirip ve verilerden elde edilen içgörüleri yöneterek, tasarımcı ve mühendislerin doğra anlarda ürün başarısını artıracak, operasyonel verimliliğe destek olacak ve pazara sürüm süresini kısaltacak etkili kararlar almalarını sağlayarak hem işletmelere hem uzmanlara katkı sağlar.
Tasarım ve mühendislik yazılımları, ürün geliştirme ekiplerine süreç kalitesinden ödün vermeksizin genel tasarım geliştirme süresini kısaltmak için belirli süreçleri otomatikleştirme ve verilerden elde edilen içgörüleri yönetme fırsatı sunar. Tasarım mühendisliğine yönelik CAD yazılımlarının temel özellik ve işlevleri şunlardır:
Sürekli yenilik arayışındaki kurumlara ürün tasarımı ve mühendisliğine yönelik tasarım ve üretim teknolojileriyle buluşturan Autodesk, müşterilerine proje, disiplin veya sektörler arası sınırlara takılmadan rahatça çalışmasına olanak tanır. Tasarım ve mühendisliğe yönelik Autodesk yazılımları Ürün Tasarım ve Üretim Çözüm Paketi'mizde toplanmıştır ve aşağıdakileri içerir:
Tasarım ve mühendislik kategorisindeki yazılım uygulamaları, belirli görevlerin otomatikleştirilmesine ve verilerin yönetilmesine olanak tanır. Tasarım mühendisliği sürecinde elde edilen veriler, ürün yaşam döngüsünün tedarik, üretim, devreye alma ve destek gibi sonraki adımlarında çok önemli rol oynar. Tasarım ve mühendislik yazılım uygulamaları tarafından oluşturulan verilerin diğer iş sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesi önemlidir.
Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli mühendislik (CAE) gibi tasarım ve mühendislik yazılım uygulamaları, dosyalara erişimin yönetilip kontrol edilmesinin yanı sıra doğru insanların doğru zamanda doğru verilere erişmesini sağlama imkanı tanıyan ürün veri yönetimi yazılımına entegre edilebilir. PDM yazılımları, ürün yaşam döngüsü (PLM) yazılımlarıyla birlikte çalışarak yeni ürün tanıtımı (NPI), malzeme listesi (BOM) yönetimi ve kalite kontrol gibi tasarım ve mühendislik süreçlerinin yönetiminde rol oynar. CAD yazılımları ayrıca 2B ve 3B CAD verileriyle bilgisayarlı sayısal kontrol (CNC) araç yollarının veya 3B yazdırma için dilimleme yöntemlerinin belirlenmesinde kullanılan bilgisayar destekli imalat (CAM) yazılımlarına entegre edilebilir. CAD ve CAM çözümlerinin imalat yürütme sistemlerine (MES) (İngilizce) entegre edilmesi, üretim süreçlerini verimli bir şekilde gözlemleme, izleme ve kontrol etmeyi mümkün kılar. Ürün tasarım verilerinin kurum çapında ihtiyaç duyulan her yere ulaştırılabilmesi için tasarım ve mühendislik yazılım uygulamaları, iş sistemlerine entegre edilerek malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) veya kurumsal kaynak planlama (ERP) gibi yazılım uygulamalarıyla birlikte kullanılabilir.