Tasarım ve Mühendislik

Tasarım mühendisliği, konsept tasarımların somut ürünlere dönüşme sürecinin tamamını kapsayan, iş birliği ve yaratıcı problem çözümleri bulma odaklı bir disiplindir. Nihai ürünün müşteri beklentilerini karşılayacağından, istenen amaca hizmet edeceğinden ve karlı bir şekilde üretilebileceğinden emin olmak adına özel uzmanlık ve deneyim gerektirir.

Tasarım mühendisliğine örnek olarak bina ve inşaat altyapısı tasarımı, endüstriyel ekipman tasarımı, tüketici ürünleri tasarımı (İngilizce) ve malzeme imalatı ve işleme gibi örnekler verilebilir. Tasarım mühendisliği alanına giren meslekler arasında endüstriyel tasarımcı; makine, elektrik veya elektronik mühendisi, simülasyon uzmanı, CAD tasarımcısı ve CAD teknik ressamı sayılabilir.