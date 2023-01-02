Nasıl satın alınır?
Gizlilik (İngilizce) | Çerez tercihleri | Uyumsuzluk bildirin | Kullanım şartları (İngilizce) | © 2024 Autodesk Inc. Tüm hakları saklıdır.
2B CAD yazılımı, artırılmış tasarım üretkenliği sunar ve çeşitli ekiplere bir tasarımın en güncel sürümlerine ve herhangi bir ayarlamaya gerçek zamanlı erişim sağlayarak projelerin daha hızlı onaylanmasını sağlayabilir. Teknik çizimlerden peyzaj düzenlerine kadar, tasarımları kolayca çoğaltın, hızlı bir şekilde değiştirin ve dünyanın herhangi bir yerindeki iş arkadaşınızla anında paylaşın.
Ayarlanabilir çizgi stilleri, kapalı şekiller ve çapraz tarama dahil olmak üzere bir dizi özellikle teknik çizimler oluşturun. 2B CAD, ayarları kaydetme, çizimlere açıklama ekleme ve yazı tiplerini, stilleri ve renk paletlerini kolayca çoğaltma özelliği sunar. 2B CAD’in işbirlikçi arayüzü, ürün tasarımı veya resimler gibi çok bileşenli projelerde verimliliği artırır.
2B CAD yazılımı, konseptlerin çizim/tasarım aşamasından, kesin boyutları ve ölçeği ortaya çıkaran taslak hazırlama aşamasına sorunsuz bir şekilde taşınmasını kolaylaştırır. Mimarlar, mühendisler ve inşaat profesyonelleri, entegre iş akışlarının yanı sıra çizim sürecini kolaylaştıran özellikler sunan AutoCAD'deki yerleşik verimliliği takdir edeceklerdir. Peyzaj düzenleri, kat planları ve daha fazlasını geliştirin. Masaüstü, web ve mobil dahil olmak üzere çok sayıda cihazda planları görüntüleyin ve bu planlar üzerinde ortak çalışın.
Pencerelerin, kapıların, iç ve dış mekanların özel olarak düzenlemesi, herhangi bir mimari tasarım projesi için çok önemlidir.
Ürün montajından mühendislik düzenlerine kadar, teknik çizimler 2B CAD yazılımının doğruluğu ile daha iyi hale gelir.
Engineering Center LTD, Rusya tarafından sağlanan görüntü
2B CAD yazılımında renk, doku, ışık ve mekanın etkileşimi ustalıkla tasvir edilebilir.
Alika Design'ın sağladığı görüntü
Bir peyzaj düzeni tasarlamak, bitki türlerinin ve sert peyzaj malzemesinin her ayrıntısının not edilmesini gerektirir.
Alexandria Real Estate Equities, Inc. tarafından sağlanan görüntü
Autodesk'in entegre yazılımıyla 2B çizimleri 3B modellere dönüştürerek karmaşık fikirleri hayata geçirin. Yaratıcı süreci 2B'den 3B'ye dönüştürmek için tasarım, görselleştirme ve 3B simülasyon için dijital iş akışlarını kolaylaştırın.
Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
2B CAD taslakları, çizim ve belgeleme için birinci sınıf araç. Aboneliğe masaüstü, web ve mobil AutoCAD LT uygulamaları dahildir.
Web tarayıcınız veya mobil cihazınız aracılığıyla taslak oluşturun, dosyalara açıklamalar yazın ve çizimlerinize alan verileri ekleyin. DWG dosyalarına erişip bunları düzenleyin ve AutoCAD kullanıcılarıyla tasarımlar üzerinde hızlıca iş birliği yapın.
RED BEAN İÇ MEKAN TASARIMI
Bir iç mekan tasarımcısı AutoCAD LT becerilerini öne çıkararak şirkete yeni bir iş ve rekabet avantajı kazandırıyor.
Resim Kelly Tomlinson Photography tarafından sağlanmıştır
WISE LABO
Tokyo merkezli Wise Labo'nun Osaka'daki Moxy Hotel'in tasarımında eğlenceyi, ilhamı ve AutoCAD LT'yi nasıl bir araya getirdiğini keşfedin.
Görseli sağlayan: Marriott International, Inc./Moxy Hotels
NATURE'S DESIGNS
Peyzaj tasarımcısı, kendi işletmesini kurmak için nereden ilham aldığını ve AutoCAD LT'den tasarım sürecinde nasıl faydalandığını anlatıyor.
Görsel Rose Remillard tarafından sağlanmıştır
2B CAD çiziminin 3B CAD taslak çizimine kıyasla birçok avantajı vardır. Autodesk'in 2B CAD taslak çizimi araçlarının kullanımı kolaydır. Tasarım bileşenlerini kesin boyutlarla birlikte dijital olarak oluşturabilir, hatta daha önce oluşturulmuş tasarımların ayrıntılarını bile ekleyebilirsiniz. Daha sonra değişiklik yapılması gerektiğinde, 2B CAD aracı farklı faktörlerdeki değişiklikleri otomatik olarak hesaplayarak proje yönetiminde verimliliği artırır.
2B CAD’in kullanım kolaylığı konusunda endişeleriniz varsa AutoCAD LT ile başlayın. Sezgisel bir kullanıcı arayüzüne, işbirliği araçlarına ve daha fazlasına sahiptir. Hazır olduğunuzda, video eğitimleri aracılığıyla AutoCAD 2B taslak çiziminde yerleşik olan araçları nasıl kullanacağınızı daha kolay öğrenebilirsiniz. 2B nesneler oluşturmayı ve düzenlemeyi, 2B nesneleri değiştirmeyi, bir çizim düzeni çizmeyi ve daha fazlasını öğrenin. Daha sonra, AutoCAD 2B ile öğrendiğiniz beceriler 3B çizim için harika bir temel oluşturur.
2B taslak çizim ve çizim, teknik çizimleri oluşturma ve düzenleme ve tasarımlara not ekleme sürecidir. Teknik ressamlar bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımını kat planları (İngilizce), yapı izni çizimleri, yapı denetim planları ve yapı peyzaj düzenlemeleri geliştirmek için kullanır.
2B teknik çizim için CAD yazılımı, şablonlar ve teknik çizim araçları kullanmadan tasarımları daha hızlı ve daha hassas bir şekilde tasarlamak için kullanılabilir. 2B CAD yazılımı, ayrıca, kullanıcıların çizimleri belgelemesine ve bunlara metin, boyut, lider ve tablolarla not eklemesine izin verir.
AutoCAD 2B ve 3B yazılımı, inşaat mühendisliği ve altyapı tasarımı için idealdir. 2B çizimler, özellikle planların, bölümlerin ve kotların çizilmesinde, binaların çalışma çizimlerinin çizilmesinde ve denetim planlarının ve izin çizimlerinin oluşturulmasında yararlıdır. AutoCAD 2B ve 3B yazılımları, inşaat mühendisliği araç setlerini ve masaüstü, web ve mobil cihazlarda iyileştirilmiş iş akışını içerir.
Autodesk'ten AutoCAD'deki FlatShot komutunu kullanarak 3B modelden 2B çizimini kolaylaştırın. Bu komut, XY düzlemine yansıtılan 3B modelin düzleştirilmiş, 2B bir temsilini oluşturmanıza olanak tanır. Elde edilen nesneler blok olarak eklenebilir veya ayrı bir çizim olarak kaydedilebilir.
Autodesk'in 2B CAD taslak çizimi, tasarım ve çizim araçları çok yönlüdür ve farklı teknik çizim türlerinin oluşturulmasında verimlilik sağlar. Tasarımcılar, teknik ressamlar, mimarlar ve mühendisler, kavramları görselleştirmeye ve tasarımları simüle etmeyi kolaylaştıran yerleşik sektöre özgü araç setlerine değer verir. 2D bilgisayar destekli tasarım yazılımının iç tasarım, peyzaj tasarımı (İngilizce) ve mimari tasarım (İngilizce) için nasıl işe yaradığını görün.