2B CAD yazılımı, artırılmış tasarım üretkenliği sunar ve çeşitli ekiplere bir tasarımın en güncel sürümlerine ve herhangi bir ayarlamaya gerçek zamanlı erişim sağlayarak projelerin daha hızlı onaylanmasını sağlayabilir. Teknik çizimlerden peyzaj düzenlerine kadar, tasarımları kolayca çoğaltın, hızlı bir şekilde değiştirin ve dünyanın herhangi bir yerindeki iş arkadaşınızla anında paylaşın.