3B baskı nedir?

3B Baskı
Lider üreticilerin daha önceden imkansız olan tasarımlar yaratmak ve üretim becerilerini yeniden tanımlamak için 3B baskıdan nasıl en iyi şekilde yararlandığını öğrenin.
Katmanlı imalat (İngilizce) olarak da adlandırılan 3B baskı, materyalleri 3 boyutlu bir modelin birbirini takip eden kesitlerine denk gelecek şekilde katmanlı olarak ekleyerek nesnelerin üretilmesini sağlayan bir işlem ailesidir. Plastikler ve metal alaşımları 3B baskı için en çok kullanılan materyallerdir ancak 3B baskı betondan canlı dokuya kadar hemen hemen her şeyle yapılabilir.
Özel parçaları verimli bir şekilde üretin ve sadece 3B baskıyla mümkün olan oldukça karmaşık geometrileri oluşturun.
3B baskı, uzun zamandır görmeye yardımcı araçlar, montaj maketleri ve sunum modelleri için hızlı bir şekilde prototip oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.
Yakıt verimliliği ve emisyonları azaltma çalışmaları havacılık ve otomotiv uygulamalarında 3B baskıyla üretilen hafif parçalara yönelik ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.
3B baskı, mühendislerin ideal performansa yönelik olarak tasarım yapmasına engel olan geleneksel imalat süreçlerinin dayattığı kısıtlamaların birçoğunu ortadan kaldırmaktadır.
Osseointegrasyon sağlamak amacıyla üreticiler, yüzey gözenekliliğini eksiksiz şekilde kontrol etmek için 3B baskıyı kullanmaktadır. Böylece gerçek kemik yapısı daha iyi taklit edilebilir.
3B baskıyla üretilmiş kompozit araçlar ve işleme parçaları genellikle daha ucuza ve daha hızlı şekilde üretilebilir. Ayrıca enjeksiyon kalıpları için uyarlamalı şekilde soğutulmuş geçmeli parçalar döngü sürelerini önemli ölçüde kısaltabilir.
3B baskının metal dökümle birlikte kullanılması büyük metal nesnelere yönelik kanıtlanmış imalat yaklaşımları ve üretime yönelik olarak tasarlanmış parçalar arasındaki boşluğu kapatmaktadır.
Farklı katmanlı imalat süreçlerini ve teknolojilerini keşfederek iş akışınızı için doğru olanı bulun.
3B baskı projeniz için doğru materyali kullanmak, istediğiniz ürünü ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir. Bu makalede hangi materyallerin 3B baskıda kullanılabileceği açıklanmaktadır.
Granta
Mexico City'de faaliyet gösteren start-up şirketi Granta, kafa travması yaşayan hastalar için medikal implant tasarımını ve üretimini değiştiriyor.
Resim Granta tarafından sağlanmıştır
Airbus
Airbus, A320'de güçlü ve hafif bir kabin bölmesi oluşturmak için üretken tasarımı (İngilizce) ve 3B baskıyı kullanarak geleceğin uçağına doğru ilk adımı atıyor.
Görsel Airbus tarafından sağlanmıştır
Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker'in Altyapı İnovasyon Merkezi, üretken tasarım ile 3B baskıyı kullanarak yüksek performanslı endüstriyel araçlar oluşturma konusunda yeni yaklaşımları keşfediyor.
Görsel Stanley Black & Decker tarafından sağlanmıştır
3B baskı, ilk zamanlarda üretilen masaüstü figürlerinden bu yana çok yol katetti. Teknoloji gelişmeye devam ederken gelecek hiç olmadığı kadar parlak görünüyor.
Küresel bir sağlık krizinin ortasında 3B baskı, modern medikal zorluklar için esnek bir çözüm haline geldi.
Havacılık şirketlerinin katmanlı imalatı nasıl benimsediğini ve bunun sektörün devam eden başarısı için ne anlama geldiğini öğrenin.
Fusion 360, dosyayı STL olarak kaydetmeye gerek kalmadan modelleri 3B baskı için bölebilir. Bu eğitimde bir tasarım modelini İmalat çalışma alanına götüreceğiz. Buradan da modeli bölüp 3B baskıyı simüle ettikten sonra Gcode'u kaydedeceğiz.
Bu videoda bir Ultimaker 3B yazıcı için Fusion 360 Additive FFF'yi kullanma konusunda ipuçları ve tüyoların yanı sıra FFF iş akışı açıklanmaktadır.
Fusion 360 yazılımındaki son derece esnek modelleme iş akışının gücüyle eriyik yığma modelleme (FDM) 3B baskı teknolojisini kullanarak tasarlama süreci hakkında bilgi edinin.
Kâr-zarar durumunuza ve gezegenimize fayda sağlayacak şekilde süreçlerinizde verimlilik ve yenilik sağlamak için Fusion 360 yazılımını nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.
FFF 3B baskı da dahil her imalat sürecinin çevre üzerinde bir etkisi vardır. Parçalarınızın çevre üzerindeki etkisini nasıl azaltacağınızı öğrenin.
3B baskı, düşündüğünüzden çok daha eski! Katmanlı imalat sürecine yönelik ilk patentler 1970'lere dayanmaktadır. Sonucunda bir ürün elde edilen ilk hakiki katmanlı imalat patenti ise 1984 yılına ait. Katmanlı imalatın gerçek dünyadaki ilk uygulamaları dişçilik alanında kalıptan alçı döküm uygulaması yerine diş kalıplarını bastırmak için gerçekleştirildi.
Fusion 360 3B baskıya yönelik CAD modelleri oluşturmak için mükemmeli bir seçimdir. Sadece dişliler veya braketler gibi "prizmatik" modeller oluşturmanıza olanak tanımakla kalmaz. Aynı zamanda T-Splines ile karakterler, bitkiler ve araçlar da dahil daha "organik" modeller elde etmenizi de sağlar. Oluşturma sürecinde Fusion 360'ı kullanabilir, sonrasında ise nesnelerinizi 3B baskı için düzenleyebilirsiniz. Farklı bir yazılımdan modellerinizi aktarın ve küçük özellikleri veya karışımları kaldırarak özellik azaltma gibi değişiklikler yapın. Fusion 360, çoğu 3B baskı yazılımının okuduğu OBJ veya STL dosya biçiminde dışa aktarım yapabilir. Doğrudan 3B yazıcınıza gönderme özelliği de mevcuttur. Fusion 360 ayrıca lazer taramasından veya başka bir kaynaktan alınan örgü ya da STL verilerini düzenlemenize olanak tanır. Baskıdan önce yüzey sayısını artırabilir veya azaltabilir, özellikleri düzenleyebilir ya da delikleri doldurabilirsiniz.
Katmanlı imalatla ürünlerinize nasıl değer katabileceğinizi belirlemenize yardımcı olmak için tasarlanan çeşitli kaynaklara erişin.
Parçaları modellemek, hizalamak ve gruplamak; delikler açmak; özel metin eklemek ve boyutları belirtmek için Tinkercad'i nasıl kullanabileceğinizi öğrenin. Tinkercad, tasarımları Autodesk® Fusion 360'a göndermek üzere lazer kesim ve 3B baskı için dışa aktarmanıza ve indirmenize olanak tanır.
Tasarımı Fusion 360 yazılımında kullanarak fikirlerinizi nasıl gerçekleştirebileceğinizi ve fikirlerinizi üretime dönüştürmek için 3B baskıyı nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.
Ürün güncellemeleri ve geliştirmelerine, Fusion 360 ile ilgili faydalı ipuçlarına ve eğitimlere, yol haritası güncellemelerine ve topluluk hikayelerine erişin.
3B baskıdaki en yeni trendler ve Netfabb yazılım güncellemeleri hakkında güncel bilgiler edinin.
Geniş ölçekli katmanlı imalat ile dört dakikadan daha kısa sürede KKD yüz siperi yapmayı öğrenin.