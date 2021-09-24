3B baskı nedir?

Fusion 360 3B baskıya yönelik CAD modelleri oluşturmak için mükemmeli bir seçimdir. Sadece dişliler veya braketler gibi "prizmatik" modeller oluşturmanıza olanak tanımakla kalmaz. Aynı zamanda T-Splines ile karakterler, bitkiler ve araçlar da dahil daha "organik" modeller elde etmenizi de sağlar. Oluşturma sürecinde Fusion 360'ı kullanabilir, sonrasında ise nesnelerinizi 3B baskı için düzenleyebilirsiniz. Farklı bir yazılımdan modellerinizi aktarın ve küçük özellikleri veya karışımları kaldırarak özellik azaltma gibi değişiklikler yapın. Fusion 360, çoğu 3B baskı yazılımının okuduğu OBJ veya STL dosya biçiminde dışa aktarım yapabilir. Doğrudan 3B yazıcınıza gönderme özelliği de mevcuttur. Fusion 360 ayrıca lazer taramasından veya başka bir kaynaktan alınan örgü ya da STL verilerini düzenlemenize olanak tanır. Baskıdan önce yüzey sayısını artırabilir veya azaltabilir, özellikleri düzenleyebilir ya da delikleri doldurabilirsiniz.