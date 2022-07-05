3B CAD veya üç boyutlu bilgisayar destekli tasarım, manuel taslak çizim işlemlerini otomatik süreçlerle değiştiren tasarım ve teknik dokümantasyon teknolojisidir. Mimarlar, mühendisler ve diğer uzmanlar tarafından kullanılan 3B CAD yazılımı, bilgisayarda üç boyutlu bir nokta koleksiyonunu kullanarak nesneleri tam olarak temsil eder ve görselleştirir. Autodesk kullanıcıların tasarım fikirlerini keşfetmelerini, konseptleri görselleştirmelerini ve tasarımların gerçek dünyada nasıl performans göstereceğini simüle etmelerini sağlayan geniş bir 3B CAD yazılım programları portföyüne sahiptir.