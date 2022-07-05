3D CAD

3B BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

3B CAD YAZILIMI

Autodesk, ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik tasarlanan 3B CAD yazılımı sunar. En popüler 3B CAD yazılımımız olan AutoCAD® ile her şeyi tasarlayıp gerçekleştirebilirsiniz.

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3B CAD yazılımı nedir?

3B CAD veya üç boyutlu bilgisayar destekli tasarım, manuel taslak çizim işlemlerini otomatik süreçlerle değiştiren tasarım ve teknik dokümantasyon teknolojisidir. Mimarlar, mühendisler ve diğer uzmanlar tarafından kullanılan 3B CAD yazılımı, bilgisayarda üç boyutlu bir nokta koleksiyonunu kullanarak nesneleri tam olarak temsil eder ve görselleştirir. Autodesk kullanıcıların tasarım fikirlerini keşfetmelerini, konseptleri görselleştirmelerini ve tasarımların gerçek dünyada nasıl performans göstereceğini simüle etmelerini sağlayan geniş bir 3B CAD yazılım programları portföyüne sahiptir.

Windows ve Mac için en çok satan 3B CAD yazılımımız

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Endüstriyel tasarım ve ürün tasarımı için en popüler 3B CAD yazılımımız

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Mimarlık ve inşaat için en popüler 3B CAD yazılımımız