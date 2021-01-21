TASLAK ÇİZİM YAZILIMI VE PROGRAMLARI
AutoCAD profesyonel tasarım ve taslak çizim programı; mimarlık, inşaat, mühendislik ve üretim alanlarında kullanılır.
Taslak çizim yazılımıyla birlikte bir önceki neslin kullandığı kağıt, kalem, T cetveli ve silginin yerine bilgisayar ekranı ve fare geçer. Bu yazılım sayesinde tasarımcılar ürünler, binalar ve yapılar için hızla ve kolayca teknik dokümantasyonlar oluşturabilir ve karmaşık hesaplar yerine yaratıcılık ve konsepte daha fazla odaklanma fırsatı yakalar.
Elektrik sistemi çizimleri için özel araç setlerine sahip AutoCAD profesyonel tasarım ve taslak çizim yazılımını keşfedin.
Bina, parça, ürün ve daha fazlasını tasarlamak için ayrıntılı plan tasarımları ve çizimler oluşturun.
Peyzaj mühendisleri ve tasarımcıları; tesis tasarımları, sert peyzaj malzemeleri, topoğrafya ve çok daha fazlası için 2B ve 3B teknik çizimler oluşturabilir.
İster konsept çizimi ister saha veya yapı çizimi olsun, mimari örneklemelerinizi gerçeğe dönüştürmek için Autodesk yazılımını kullanın.
Bu kılavuzlar ve videolar sayesinde AutoCAD'de taslak çizimine dair temel bilgileri öğrenin.
En sevilen ve zaman kazandıran en yeni AutoCAD ipuçlarını keşfedin.
AutoCAD LT'yi kullanarak 2B çizimler oluştururken ihtiyaç duyacağınız temel komutlar için kılavuzu inceleyin.
LONDRA ULUSAL TİYATROSU
Projenin teknik ressamı Oli Cooper hassas ve canlı set tasarımları oluşturmak için AutoCAD kullanıyor.
DOĞA VE GELECEK
Peyzaj tasarım firması, San Francisco'da bulunan Pinterest genel merkezindeki benzersiz bir alanın sürdürülebilir peyzaj tasarımında AutoCAD kullanıyor.
BENJAMIN PRATT
Sanatçı ve teknik ressam Benjamin Pratt, kanvasa aktarmadan önce tasarımların eskizleri için AutoCAD LT'yi kullanıyor.
Bu kılavuz ve makalelerle AutoCAD LT hakkında genel bilgi edinin.
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Öğretici başlangıç uygulamaları, ipuçları ve kullanım kolaylıkları hakkında bilgi edinin ve resmi AutoCAD YouTube kanalındaki ürün haberlerini takip edin.
AutoCAD için klavye kısayolları ve komut listesini alın.
AutoCAD kullanıcı arayüzündeki temel araçların demosunu izleyin.
AutoCAD LT için klavye kısayolları ve komut listesini alın.