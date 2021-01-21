TASLAK ÇİZİM YAZILIMI VE PROGRAMLARI

AutoCAD profesyonel tasarım ve taslak çizim programı; mimarlık, inşaat, mühendislik ve üretim alanlarında kullanılır.

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Taslak çizim yazılımı nedir?

Taslak çizim yazılımıyla birlikte bir önceki neslin kullandığı kağıt, kalem, T cetveli ve silginin yerine bilgisayar ekranı ve fare geçer. Bu yazılım sayesinde tasarımcılar ürünler, binalar ve yapılar için hızla ve kolayca teknik dokümantasyonlar oluşturabilir ve karmaşık hesaplar yerine yaratıcılık ve konsepte daha fazla odaklanma fırsatı yakalar.

Taslak çizim yazılımı nasıl kullanılır?

  • AutoCAD elektrik sistemi çizimi

    ELEKTRİK SİSTEMİ ÇİZİMİ

    Elektrik sistemi çizimleri için özel araç setlerine sahip AutoCAD profesyonel tasarım ve taslak çizim yazılımını keşfedin.

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  • AYRINTILI PLAN ÇİZİMLERİ YAPMA

    Bina, parça, ürün ve daha fazlasını tasarlamak için ayrıntılı plan tasarımları ve çizimler oluşturun.

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  • PEYZAJ TASARIMI

    Peyzaj mühendisleri ve tasarımcıları; tesis tasarımları, sert peyzaj malzemeleri, topoğrafya ve çok daha fazlası için 2B ve 3B teknik çizimler oluşturabilir.

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  • MİMARİ ÇİZİM

    İster konsept çizimi ister saha veya yapı çizimi olsun, mimari örneklemelerinizi gerçeğe dönüştürmek için Autodesk yazılımını kullanın.

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Autodesk'in en çok satan taslak çizim yazılımı

AutoCAD ve AutoCAD LT ile binalar, yapılar ve ürünler için daha kısa sürede ve daha yüksek doğruluk oranıyla çizimler oluşturabilirsiniz. Artık, AutoCAD web ve mobil uygulamaları sayesinde hareket halindeyken de çalışabilirsiniz.

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AutoCAD taslak çizimi öğretici başlangıç uygulamaları

  • AutoCAD taslak çizimi kılavuzları ve videoları

    AutoCAD'i kullanmaya şimdi başlayın

    Bu kılavuzlar ve videolar sayesinde AutoCAD'de taslak çizimine dair temel bilgileri öğrenin.

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  • Kırmızı arka planda AutoCAD görüntüleri

    AutoCAD kullanıcıları için ipuçları

    En sevilen ve zaman kazandıran en yeni AutoCAD ipuçlarını keşfedin.

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  • AutoCAD iş akışı kılavuzu

    AutoCAD Temel Bilgiler Rehberi

    AutoCAD LT'yi kullanarak 2B çizimler oluştururken ihtiyaç duyacağınız temel komutlar için kılavuzu inceleyin.

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Taslak çizim yazılımı kullanımı

  • Pekin merkezli startup yeşil çevre tasarımları için AutoCAD'i kullanıyor

    LONDRA ULUSAL TİYATROSU

    Tiyatronun büyüsünü ortaya çıkarmak için mükemmel bir platform

    Projenin teknik ressamı Oli Cooper hassas ve canlı set tasarımları oluşturmak için AutoCAD kullanıyor.

    Hikayeyi okuyun

  • DOĞA VE GELECEK

    AutoCAD ile sürdürülebilir bir bahçe düzenlemesi oluşturmak

    Peyzaj tasarım firması, San Francisco'da bulunan Pinterest genel merkezindeki benzersiz bir alanın sürdürülebilir peyzaj tasarımında AutoCAD kullanıyor.

    Devamını okuyun

  • BENJAMIN PRATT

    Tasarımları hassas bir şekilde oluşturuyor ve entegre ediyor

    Sanatçı ve teknik ressam Benjamin Pratt, kanvasa aktarmadan önce tasarımların eskizleri için AutoCAD LT'yi kullanıyor.

    Videoyu izleyin (01.54 dk.)

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