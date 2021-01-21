Taslak çizim yazılımıyla birlikte bir önceki neslin kullandığı kağıt, kalem, T cetveli ve silginin yerine bilgisayar ekranı ve fare geçer. Bu yazılım sayesinde tasarımcılar ürünler, binalar ve yapılar için hızla ve kolayca teknik dokümantasyonlar oluşturabilir ve karmaşık hesaplar yerine yaratıcılık ve konsepte daha fazla odaklanma fırsatı yakalar.