När går det att förnya prenumerationen?

Vissa prenumerationer går att förnya upp till 90 före förfallodatum och upp till 30 eller 45 dagar efter förfallodatum. Perioden 45 dagar efter förfallodatum kallas för annulleringsprocess och består av tre steg.

Steg: Förfallen

Om din prenumeration går från Aktiv till Förfallen på grund av utebliven förnyelse eller utebliven betalning, krävs en åtgärd (betalning eller förnyelse) för att förhindra att prenumerationen skjuts upp. Fristen varar i 15 dagar.

Steg: Uppskjuten

Om du inte förnyar eller betalar i stadiet Förfallen, ändras prenumerationen till Uppskjuten, vilket varar i 30 dagar för ett- och treårsprenumerationer eller i 15 dagar för månadsprenumerationer. Åtkomst till produkten tas bort, men det går fortfarande att förnya eller göra en betalning för att återaktivera prenumerationen i steget Uppskjuten och återfå åtkomst till den.

Steg: Uppsagd

Om du inte agerar under stadierna Förfallen eller Uppskjuten flyttas prenumerationen till Uppsagd och prenumerationen går inte längre att förnya eller återaktivera. Du måste köpa en ny prenumeration för att få åtkomst till produkten. Om prenumerationen avbröts på grund av utebliven betalning med en kreditgräns, måste du kanske använda en annan betalningsmetod för prenumerationsköp och förnyelser och eventuellt åläggas att betala i förskott för framtida beställningar.