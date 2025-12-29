Grunderna i kontohantering

När går det att förnya prenumerationen?

Vissa prenumerationer går att förnya upp till 90 före förfallodatum och upp till 30 eller 45 dagar efter förfallodatum. Perioden 45 dagar efter förfallodatum kallas för annulleringsprocess och består av tre steg.

 

Steg: Förfallen

Om din prenumeration går från Aktiv till Förfallen på grund av utebliven förnyelse eller utebliven betalning, krävs en åtgärd (betalning eller förnyelse) för att förhindra att prenumerationen skjuts upp. Fristen varar i 15 dagar.

 

Steg: Uppskjuten

Om du inte förnyar eller betalar i stadiet Förfallen, ändras prenumerationen till Uppskjuten, vilket varar i 30 dagar för ett- och treårsprenumerationer eller i 15 dagar för månadsprenumerationer. Åtkomst till produkten tas bort, men det går fortfarande att förnya eller göra en betalning för att återaktivera prenumerationen i steget Uppskjuten och återfå åtkomst till den.

 

Steg: Uppsagd

Om du inte agerar under stadierna Förfallen eller Uppskjuten flyttas prenumerationen till Uppsagd och prenumerationen går inte längre att förnya eller återaktivera. Du måste köpa en ny prenumeration för att få åtkomst till produkten. Om prenumerationen avbröts på grund av utebliven betalning med en kreditgräns, måste du kanske använda en annan betalningsmetod för prenumerationsköp och förnyelser och eventuellt åläggas att betala i förskott för framtida beställningar.

Hur förnyar jag testprenumerationen?

Det går inte att förnya eller förlänga programvarans testversion. Du måste köpa en prenumeration för att fortsätta använda produkten. Se Konvertera en testversion till en prenumeration för mer information.

Hur förnyar jag min personliga användarlicens för Fusion?

Det går endast att förnya en personlig användarlicens för Fusion om det är mindre än 30 dagar till förfallodatumet. Gå till Förnya en personlig licens eller få åtkomst till Fusions uppstartsprogram (engelska).

Hur förnyar jag Education-licensen?

Du får en påminnelse i ett e-postmeddelande 30 dagar innan det ettåriga utbildningsavtalet löper ut. Gå till Förnya åtkomst till utbildningsprogramvara.

Hur förnyar jag om jag köpte från en Autodesk Partner?

Om du köpte från en partner och inte gjorde någon transaktion med Autodesk går det att kontakta dem för information om förnyelsealternativen. Du hittar partnerinformationen i Autodesk Account-kontot. Välj produkten på prenumerationslistan för att hitta partnerns uppgifter.

Hur förnyar jag om jag köpte från en Autodesk-säljare?

De flesta prenumerationer som köps genom en Autodesk-säljare förnyas automatiskt och är berättigade till förnyelsealternativen som beskrivs på sidan Automatisk förnyelse. Gå till Prenumeration och avtal i Autodesk Account-kontot för att visa förnyelsealternativen.

Var hittar jag förfallo-/förnyelsedatum?

Du hittar förnyelse- eller förfallodatum i beställningsbekräftelsen per e-post och i Autodesk Account-kontot. Om automatisk förnyelse är avstängd så baseras förfallodatumet på den tidszon där prenumerationen köptes. Om automatisk förnyelse är aktiverat infaller förnyelsedatumet dagen efter förfallodatumet. Exempel: Du köper en årlig prenumeration 10 juni 2024. Om automatisk förnyelse är inaktiverat är ditt förfallodatum och din förfallotid 9 juni 2025 kl. 23.59.59 CET. Om automatisk förnyelse är aktiverat blir ditt förnyelsedatum 10 juni 2025 kl. 00.00.00 CET.

Vilka ändringar går det att göra i prenumerationer före eller vid förnyelse?

Det går att ändra antal användare, villkor eller produkt beroende på berättigande. Det går att göra användar- och villkorsändringar i Autodesk Account-kontot. Tillagda användare registreras omedelbart, borttagna användare och villkorsändringar träder i kraft vid förnyelse. Det går att göra produktändringar vid förnyelse genom en offert hos en Autodesk Partner eller Autodesks säljavdelning.

