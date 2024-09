Studenter och lärare

Tidigare versioner som finns tillgängliga via utbildningsavtalet inkluderar den aktuella versionen plus tre versioner tillbaka och installeras via Education Community (engelska).

Behöriga studenter och lärare har kostnadsfri utbildningsåtkomst för att använda Autodesks program och tjänster via ett förnybart 1-årigt utbildningsavtal.