Manuell förnyelse genom betalning är vanligen tillgänglig med början upp till 90 dagar före förnyelsedatumet och kan sträcka sig upp till 45 dagar efter förnyelse-/förfallodatumet, beroende på berättigande och tillämpliga villkor Det här alternativet ger dig större kontroll över tidpunkten för betalningen, men ändrar inte förnyelsedatumet.

Förnyelsealternativen visas i Autodesk Account-kontot och du får även ett e-postmeddelande före förnyelsedatumet.

Vissa betalningsmetoder såsom Konbini och banköverföring genom uttagsautomat kräver att du förnyar prenumerationen manuellt.

Följ anvisningarna i e-postmeddelandet om förnyelse.

Förnya enskild prenumeration manuellt

Så här förnyar du en enskild prenumeration manuellt genom kassan på kontot:

Logga in på ditt Autodesk Account-konto – Fakturering och beställningar > Prenumerationer och avtal. Välj en produkt på prenumerationslistan och välj Förnya. Välj Förnya nu i kassan om du har alternativet att förnya tidigt online. Förnyelsen läggs till i en kundvagn där det går att granska priset och slutföra köpet.

Ditt förnyelsedatum förblir oförändrat.

Förnya många prenumerationer manuellt

Det går att förnya upp till 100 giltiga prenumerationer manuellt genom kassan.

Så här förnyar du flera prenumerationer manuellt på ditt konto:

Logga in på ditt Autodesk Account-konto – Fakturering och beställningar > Prenumerationer och avtal. Välj menyn Massåtgärder och därefter Förnya. Prenumerationer som går att förnya tillsammans grupperas efter kundnummer (CSN), valuta och betalningsmetod. Välj prenumerationerna som du vill förnya och slutför transaktionen.

Du får en orderbekräftelse per e-post för varje transaktion. Förnyelsedatumen förblir oförändrade.