Det går att förnya direkt med Autodesk genom en offert, antingen från din Autodesk Partner eller genom att skapa en egen i Autodesk Account-kontot, med start 90 dagar före och upp till 45 dagar efter förnyelsens förfallodatum.

Om du arbetar med en partner på en förnyelseoffert som innehåller ändringar i den ursprungliga prenumerationen eller på grund av din upphandlingsprocess måste du stänga av automatisk förnyelse tills offerten har slutförts och genomförts för att undvika att en felaktig förnyelse behandlas.

Med en partner eller Autodesks säljavdelning

Förnya genom offert genom att samarbeta med den befintliga föredragna partnern eller hitta en ny partner eller kontakta Autodesks säljavdelning. Det går att skicka offerter till valfri mottagare i företaget och upp till ytterligare fyra kontakter.

Genom Autodesk Account-kontot

Prenumeranter kan nu skapa förnyelseofferter genom sitt Autodesk Account-konto.

Logga in på Autodesk Account-kontot – Fakturering och beställning > Prenumerationer och avtal. Välj menyn Massåtgärder och därefter Förnya. Prenumerationer som kan förnyas med en gemensam offert grupperas efter kundnummer (CSN), valuta och betalningsmetod. Välj gruppen och bocka ur de prenumerationer du inte vill ha med i offerten. Välj Skapa en offert. Välj den både som alternativknappen och som den svarta knappen under de andra förnyelsealternativen. Granska prenumerations avtalstid, antal och säkerställ att kunduppgifterna har rätt information. Lägg till upp till fyra offertmottagare. Välj Skicka offert.

Köpare kan även skapa en offert för att förnya ett enskilt abonnemang genom att klicka på en prenumeration på sidan Prenumerationer och avtal.

Så här blir du berättigad till självbetjäning för att skapa offerter

Följande villkor är obligatoriska för att du ska kunna använda dig av självbetjäningen för att skapa offerter:

Måste vara en ny prenumeration, justering av förnyelsedatum eller förnyelse.

Förnyelseofferter går inte att kombinera med offerter för inköp av nya eller för att justera förnyelsedatum.

Måste vara samma partnernummer (CSN) om en registrerad representant är inblandad.

Kundnummer (CSN) och valuta måste vara samma för alla prenumerationer.

Följande villkor omfattas inte:

Valutaförändringar.

Lägga till platser på Autodesk Account-kontot.

Success-avtal eller värdebaserade köpalternativ.

Öppna en ny kreditgräns.

Framtida startdatum.

Uppdatera adressen efter att offerten skickats (skapa en ny offert om adressändring behövs).

Annullera offert (kontakta Autodesk-partnern för hjälp).

Kampanjerbjudanden läggs automatiskt till i kassan och finns med i offerten.

Automatisk offert

Vissa prenumerationer får beroende på avtalstid och berättigande automatiskt genererade offerter 30 dagar innan de förfaller. Dessa offerter skickas till köparens e-postadress och går att köpa direkt i själva offertmeddelandet eller i Autodesk Account-kontot.

Godkänna en offert och förnya

Du får ett e-postmeddelande med offerten. Den innehåller offertnumret, förfallodatumet och det totala priset inklusive tillämpliga rabatter.

Godkänn offerten och välj Köp i e-postmeddelandet för att köpa.

Det går även att visa och köpa aktiva förnyelseofferter i avsnittet Fakturering och beställningar > Offerter i Autodesk Account-kontot.