De flesta förnyade och köpta prenumerationer förnyas automatiskt, såvida du inte inaktiverar automatisk förnyelse i Autodesk Account-kontot. Det här alternativet förenklar förnyelseprocessen och säkerställer att åtkomsten inte avbryts.

Det går att ändra inställningarna för automatisk förnyelse när som helst före förnyelsedatumet och upp till 30 dagar (månatlig) eller 45 dagar (årlig och flerårig) efter förnyelsedatumet, antingen enskilt eller för många samtidigt.

Förnya enskild prenumeration automatiskt

Den återkommande betalningsmetoden måste vara giltig och automatisk förnyelse aktiverad för att utföra förnyelsen på förnyelsedatumet.

Logga in på ditt Autodesk Account-konto – Fakturering och beställningar > Prenumerationer och avtal. Välj en produkt på prenumerationslistan för att öppna prenumerationsinformationen och granska den sparade betalningsmetoden. Välj Aktivera under Automatisk förnyelse för att säkerställa att automatisk förnyelse äger rum på förnyelsedatumet.

Du får en bekräftelse per e-post.

Förnya flera prenumerationer automatiskt

Det går att aktivera automatisk förnyelse för upp till 100 prenumerationer samtidigt med funktionen för automatisk massförnyelse.