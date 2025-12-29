Fakturor utfärdas på förnyelsedagen och måste betalas enligt de angivna avtalstiderna.
Automatisk förnyelse
Om du behåller automatisk förnyelse aktiverad säkerställer du att en faktura genereras automatiskt för din förnyelse på förnyelsedatumet. Denna faktura måste betalas i enlighet med dess villkor för att säkerställa fortsatt produktåtkomst.
- Gör eventuella ändringar i prenumerationen (t.ex. öka eller minska antalet användare) eller på fakturan (t.ex. i PO-numret) före förnyelsedatumet i Autodesk Account-kontot. Ändringar kan göras i ditt konto eller genom en ny förnyelseoffert från din återförsäljare.
- Underlåtenhet att slutföra ändringar före förnyelse medför att den automatiska fakturan genereras felaktigt och en retur måste behandlas inom returperioden och inom betalningsperioden.
- Inaktivera automatisk förnyelse för produkter du returnerar. Begär eller agera sedan på förnyelseofferten som inkluderar de nödvändiga ändringarna och endast produkterna som du vill behålla.
Manuell förnyelse genom kassan
- I Autodesk Account-kontot går det att förnya genom kassan och välja att Betala med faktura som betalningsmetod om du redan har en befintlig prenumeration som betalas med faktura. Fakturan kommer att utfärdas och måste betalas enligt dess villkor.
Genom offert från partner
- Det går att begära en förnyelseoffert från partner 90 dagar före och upp till 45 dagar efter förnyelsedatumet.
- Välj Betala med faktura när du utför offerten får att generera en faktura som måste betalas enligt betalningsvillkoren.
Genom självbetjäningsoffert
- Betala med faktura är endast tillgängligt när du förnyar genom en självbetjäningsoffert om du redan har en annan prenumeration som betalas med faktura.
Ändra fakturainformation i konto
- Ändringar i en förnyelsefaktura måste göras före förnyelse. Gå till Prenumerationer och Avtal i Autodesk Account-kontot. Välj en produkt för att visa prenumerationsuppgifterna. Klicka på Redigera fakturainformation under Betalning. Det går att uppdatera PO-nummer, lägga till anteckningar eller bifoga PO-dokument.