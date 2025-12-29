Här är några viktiga saker att känna till om att förnya prenumerationer:

Om du vill förnya organisationens prenumerationer måste du vara prenumerationens inköpare.

Inköpare anses vara Autodesks huvudsakliga kontakt och du är inköparen om du gör beställningen och tar emot e-postmeddelanden om köp, fakturering och förnyelse från Autodesk. Du hanterar även andra självbetjäningsfunktioner i kontot, såsom att byta villkor och lägga till användare. Inköpare är även primär administratör (admin) för prenumerationen om de inte tilldelar om administratörsrollen. Inköpare kan tilldela om rollen som primär administratör till en annan person i organisationen, men behåller sitt ansvar som inköpare. Rollen som inköpare har tidigare kallats avtalsansvarig.

Det går att förnya Autodesk-prenumerationer automatiskt, manuellt i kassan eller genom offerter, både enskilt eller många samtidigt, med början upp till 90 dagar före förnyelsedatumet och upp till 30 eller 45 dagar efter utgångsdatumet, beroende på berättigande och gällande villkor. Undvik att förlora åtkomst till programvaran genom att förnya prenumerationen före förnyelse-/förfallodatumet. Gå till Autodesk Account-kontot.

Vissa prenumerationsförnyelser går endast att hantera manuellt. Om du inte ser några förnyelsealternativ på ditt Autodesk Account-konto går det att kontakta Autodesk-partnern eller vårt försäljning-team för att förnya.

Minska antal användare eller byt förnyelsevillkor genom att öppna prenumerationsinformationen i ditt Autodesk Account-konto och utför ändringarna. Det går antingen att förnya automatiskt eller begära en offert med de här ändringarna från din Autodesk-partner eller vårt försäljningsteam.

Obs! Alla förnyelsesätt är kanske inte är tillgängliga för alla prenumerationer eller i alla länder.