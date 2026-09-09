Falhas e problemas de desempenho

Passo 1: reinicie o Mac 1 Clique no menu Apple. 2 Selecione Reiniciar. 3 Abra novamente o produto Autodesk após o reinício. Reiniciar o computador limpa processos temporários do sistema e conflitos de memória que podem estar a causar instabilidade.

Passo 2: atualize o produto Autodesk (Mac) Aceda a https://manage.autodesk.com 1 Inicie sessão na sua Conta Autodesk. 2 Aceda a Products and Services (Produtos e serviços). 3 Selecione Product Updates (Atualizações de produtos). 4 Localize o seu produto e versão. 5 Clique para transferir. 6 Abra o ficheiro transferido (.dmg ou instalador). 7 Siga os passos de instalação. 8 Reinicie o produto. No macOS, as atualizações são normalmente transferidas a partir da sua Conta Autodesk, em vez do Autodesk Access (que é principalmente utilizado no Windows).

Passo 3: atualize o macOS e os componentes do sistema 1 Clique no menu Apple. 2 Aceda às Definições do Sistema. 3 Selecione Geral > Atualização do software. 4 Instale as atualizações disponíveis. As atualizações do macOS incluem correções ao nível do sistema que melhoram a compatibilidade e o desempenho das aplicações.

Passo 4: feche as aplicações em segundo plano 1 Prima "Command + Option + Esc". 2 Selecione as aplicações desnecessárias. 3 Clique em "Forçar Saída". 4 Inicie novamente o produto Autodesk. As aplicações em segundo plano podem consumir memória do sistema e recursos da CPU, afetando o desempenho.

Passo 5: verifique os requisitos do sistema 1 Clique no menu Apple. 2 Selecione Acerca deste Mac. 3 Reveja: -versão do macOS -Memória (RAM) -Chip/processador 4 Verifique a compatibilidade do produto Autodesk e veja os requisitos do sistema. Se o seu sistema não cumprir os requisitos necessários, poderá ter problemas de desempenho lento ou falhas.

Passo 6: experimente com outro ficheiro 1 Abra o produto Autodesk. 2 Crie um novo ficheiro ou abra um ficheiro de trabalho conhecido. 3 Teste as ações básicas. Isto determina se o problema é causado por um ficheiro corrompido ou complexo. Se o problema ocorrer apenas com um ficheiro, é provável que algo nesse ficheiro esteja a causar o problema; tente guardar uma nova versão, simplificá-lo ou trabalhar a partir de uma cópia local. Se o problema ocorrer em vários ficheiros, é mais provável que esteja relacionado com o sistema ou a configuração. Nesse caso, continue a seguir os passos de resolução de problemas para atualizar, repor e otimizar o ambiente. Se continuar a ver problemas, particularmente com uma mensagem de erro específica, aceda ao site de suporte da Autodesk para obter ajuda mais direcionada.

Passo 7: limpe ficheiros temporários (Mac) 1 Feche todas as aplicações. 2 Abra o "Finder". 3 Clique em "Ir > Ir para a pasta. 4 Introduza: ~/Library/Caches 5 Abra a pasta e elimine os ficheiros de cache desnecessários (nas pastas, não as próprias pastas). 6 Repita para: /Library/Caches 7 Reinicie o Mac. Os ficheiros temporários e de cache podem acumular-se ao longo do tempo, ocupar espaço em disco e reduzir o desempenho.

Passo 8: trabalhe a partir de um ficheiro local 1 Copie o ficheiro para uma pasta local (Ambiente de trabalho ou Documentos). 2 Abra o ficheiro a partir do Mac (não a partir do iCloud/rede). Os ficheiros armazenados na nuvem ou em unidades de rede podem introduzir atrasos e instabilidade.

Passo 9: ajuste as definições gráficas/visualização (Mac) 1 Abra o produto Autodesk. 2 Aceda a "Preferences/Settings" (Preferências/Definições). 3 Localize "Graphics / Display settings" (Definições gráficas/visualização) (se estiver disponível). 4 Ajuste: -Reduza os efeitos visuais (se estiver disponível) -Reduza as definições de qualidade/desempenho de visualização 5 Reinicie o produto. Os problemas de desempenho gráfico no Mac estão normalmente relacionados com o funcionamento da GPU gerido pelo sistema ou com as definições de visualização, e não com a seleção manual da GPU.