Falhas e problemas de desempenho

As falhas, o congelamento e o desempenho lento podem ocorrer nos produtos Autodesk por vários motivos. Estes problemas estão frequentemente relacionados com a configuração do sistema, as definições gráficas, a complexidade dos ficheiros ou conflitos com outro software em execução no computador. Em muitos casos, o problema não é causado por uma única questão, mas por uma combinação de fatores, como controladores desatualizados, recursos do sistema limitados ou a utilização de ficheiros grandes ou corrompidos.
Este artigo descreve um processo de resolução de problemas, passo a passo, para ajudá-lo a identificar e resolver rapidamente as causas mais comuns de problemas de estabilidade e desempenho. Ao seguir os passos pela ordem indicada e testar o produto após cada passo, pode determinar se o problema está relacionado com o sistema, os ficheiros ou a configuração do software.
Pode encontrar a seguir os guias de resolução de problemas para Windows, seguidos dos guias para Mac. No final, encontrará as Perguntas mais frequentes, aplicáveis tanto ao Windows como ao Mac, relacionadas com este tema.