Resolver problemas de instalação, ativação da licença, falhas e problemas com ficheiros.

Falhas e problemas de desempenho

As falhas, o congelamento e o desempenho lento podem ocorrer nos produtos Autodesk por vários motivos. Estes problemas estão frequentemente relacionados com a configuração do sistema, as definições gráficas, a complexidade dos ficheiros ou conflitos com outro software em execução no computador. Em muitos casos, o problema não é causado por uma única questão, mas por uma combinação de fatores, como controladores desatualizados, recursos do sistema limitados ou a utilização de ficheiros grandes ou corrompidos.

 

Este artigo descreve um processo de resolução de problemas, passo a passo, para ajudá-lo a identificar e resolver rapidamente as causas mais comuns de problemas de estabilidade e desempenho. Ao seguir os passos pela ordem indicada e testar o produto após cada passo, pode determinar se o problema está relacionado com o sistema, os ficheiros ou a configuração do software.

 

Pode encontrar a seguir os guias de resolução de problemas para Windows, seguidos dos guias para Mac. No final, encontrará as Perguntas mais frequentes, aplicáveis tanto ao Windows como ao Mac, relacionadas com este tema.

Para Windows

Passo Guia Porque precisamos deste passo
Passo 1: reinicie o sistema

1 Guarde todo o trabalho aberto.

2 Feche o seu produto Autodesk.

3 Reinicie o computador.

4 Inicie novamente o produto.

 Reiniciar o computador limpa problemas temporários de memória e repõe os processos em segundo plano que podem estar a causar falhas ou um desempenho lento.
Passo 2: atualize o produto Autodesk

1 Abra o menu Iniciar do Windows.

2 Procure e abra o Autodesk Access.

3 Na secção de atualizações, consulte a lista de atualizações disponíveis.

4 Clique para atualizar junto de cada produto que pretende atualizar.

5 Aguarde até a instalação ser concluída.

6 Reinicie o produto Autodesk.

O Autodesk Access é uma aplicação de ambiente de trabalho concebida para instalar atualizações de forma rápida e simples diretamente do sistema, sem necessidade de as transferir manualmente.

Nota: as atualizações podem ser obtidas através do Autodesk Access ou transferidas a partir da Conta Autodesk. Para obter informações mais detalhadas, consulte Update your software (Atualizar o software).
Passo 3: atualize os controladores da placa gráfica

1 Identifique a sua placa gráfica (GPU).

2 Aceda ao site do fabricante (NVIDIA, AMD ou Intel).

3 Transfira o controlador recomendado mais recente.

4 Instale o controlador.

5 Reinicie o computador.

 Os controladores desatualizados ou incompatíveis são uma causa comum de falhas e problemas de visualização.
Passo 4: feche as aplicações em segundo plano

1 Prima “Ctrl + Shift + Esc” para abrir o Gestor de Tarefas.

2 Reveja as aplicações em execução.

3 Selecione os programas desnecessários.

4 Clique em Terminar tarefa.

5 Reinicie o produto Autodesk.

 Outras aplicações podem consumir recursos do sistema, reduzindo o desempenho e a estabilidade.
Passo 5: verifique os requisitos de sistema

1 Verifique os requisitos de sistema para o seu produto Autodesk.

2 Compare com as especificações do seu sistema:

-RAM

-CPU

-GPU

-Espaço em disco

3 Atualize o produto, se for necessário.

 Trabalhar com um sistema que não cumpre os requisitos de sistema recomendados pode causar problemas de desempenho e falhas.
Passo 6: experimente com outro ficheiro

1 Abra o produto Autodesk.

2 Crie um novo ficheiro ou abra um ficheiro de trabalho conhecido.

3 Execute ações básicas.

Isto ajuda a determinar se o problema é causado por um ficheiro corrompido ou complexo, e não pelo sistema.

Se o problema ocorrer apenas com um ficheiro, é provável que algo nesse ficheiro esteja a causar o problema; tente guardar uma nova versão, simplificá-lo ou trabalhar a partir de uma cópia local. Se o problema ocorrer em vários ficheiros, é mais provável que esteja relacionado com o sistema ou a configuração. Nesse caso, continue a seguir os passos de resolução de problemas para atualizar, repor e otimizar o ambiente. Se continuar a ver problemas, particularmente com uma mensagem de erro específica, aceda ao site de suporte da Autodesk para obter ajuda mais direcionada.
Passo 7: limpe ficheiros temporários

1 Feche todas as aplicações.

2 Abra o Explorador de Ficheiros.

3 Navegue para: C:\Utilizadores\\AppData\Local\Temp

4 Selecione e elimine o maior número possível de ficheiros.

Nota:  se lhe for apresentada uma mensagem a informar que não pode eliminar um ficheiro, esse ficheiro está a ser utilizado pelo Windows ou por outra aplicação. Isto é normal. Ignore esses ficheiros e continue a eliminar os restantes.

5 Reinicie o computador.

 Os ficheiros temporários podem acumular-se e consumir recursos do sistema, resultando em instabilidade ou desempenho lento.
Passo 8: mova os ficheiros para um disco local

1 Localize o seu ficheiro de trabalho.

2 Copie-o para uma pasta local (por ex. Ambiente de trabalho ou Documentos).

3 Abra o ficheiro a partir da nova localização.

 Trabalhar a partir de localizações de rede ou pastas sincronizadas com a nuvem pode causar problemas de latência e desempenho.
Passo 9: ajuste as definições gráficas

Parte A: ajuste as definições gráficas no produto Autodesk.

A1 Abra o produto Autodesk.

A2 Abra o menu de opções/preferências:

- Prima Ctrl + Shift + P (ou introduza OPTIONS na barra de comandos, se estiver disponível)

- Ou aceda ao menu Settings / Preferences / Options (Definições/Preferências/Opção) na barra de ferramentas superior

A3 Navegue para o separador Graphics (Gráfico) ou Performance (Desempenho).

A4 Abra a secção Graphics Performance (Desempenho gráfico) / Hardware Settings (Definições de hardware).

A5 Na aceleração de hardware:

- desative a opção, se observar falhas ou problemas de visualização

- ative, se o desempenho for lento e o seu sistema o suportar

A6 Aplique as alterações.

A7 Feche e reinicie o produto Autodesk.

Parte B: certifique-se de que está a ser utilizada a GPU dedicada.

B1 Clique com o botão direito do rato no Ambiente de Trabalho e selecione Definições de visualização

B2 Desloque para baixo e clique em Gráficos

B3 Na preferência de desempenho gráfico, clique em Procurar

B4 Localize e selecione o executável (.exe) do produto Autodesk (normalmente localizado em Programas > pasta Autodesk)

B5 Uma vez adicionado, clique na aplicação na lista.

B6 Clique em Opções.

B7 Selecione: Elevado Desempenho (GPU dedicada)

B8 Clique em Guardar.

B9 Reinicie o produto Autodesk.

A: a aceleração de hardware depende da GPU. Se a GPU, o controlador ou a configuração não forem totalmente compatíveis, podem ocorrer falhas, cintilação ou atrasos.

B: alguns sistemas utilizam, por predefinição, os gráficos integrados (iGPU) em vez da GPU dedicada (dGPU), que é mais potente. Isto pode afetar significativamente o desempenho e causar instabilidade.
Passo 10: reponha as definições do produto

1 Feche o produto Autodesk.

2 Utilize a opção para repor as predefinições no menu Iniciar ou nas ferramentas do produto.

3 Abra novamente o produto.

 As definições corrompidas ou configuradas incorretamente podem causar um comportamento inesperado e instabilidade.

Para Mac

Passo Guia Porque precisamos deste passo
Passo 1: reinicie o Mac

1 Clique no menu Apple.

2 Selecione Reiniciar.

3 Abra novamente o produto Autodesk após o reinício.

 Reiniciar o computador limpa processos temporários do sistema e conflitos de memória que podem estar a causar instabilidade.
Passo 2: atualize o produto Autodesk (Mac)

Aceda a https://manage.autodesk.com

1 Inicie sessão na sua Conta Autodesk.

2 Aceda a Products and Services (Produtos e serviços).

3 Selecione Product Updates (Atualizações de produtos).

4 Localize o seu produto e versão.

5 Clique para transferir.

6 Abra o ficheiro transferido (.dmg ou instalador).

7 Siga os passos de instalação.

8 Reinicie o produto.

No macOS, as atualizações são normalmente transferidas a partir da sua Conta Autodesk, em vez do Autodesk Access (que é principalmente utilizado no Windows).
Passo 3: atualize o macOS e os componentes do sistema

1 Clique no menu Apple.

2 Aceda às Definições do Sistema.

3 Selecione Geral > Atualização do software.

4 Instale as atualizações disponíveis.

 As atualizações do macOS incluem correções ao nível do sistema que melhoram a compatibilidade e o desempenho das aplicações.
Passo 4: feche as aplicações em segundo plano

1 Prima "Command + Option + Esc".

2 Selecione as aplicações desnecessárias.

3 Clique em "Forçar Saída".

4 Inicie novamente o produto Autodesk.

 As aplicações em segundo plano podem consumir memória do sistema e recursos da CPU, afetando o desempenho.
Passo 5: verifique os requisitos do sistema

1 Clique no menu Apple.

2 Selecione Acerca deste Mac.

3 Reveja:

-versão do macOS

-Memória (RAM)

-Chip/processador

4 Verifique a compatibilidade do produto Autodesk e veja os requisitos do sistema.

 Se o seu sistema não cumprir os requisitos necessários, poderá ter problemas de desempenho lento ou falhas.
Passo 6: experimente com outro ficheiro

1 Abra o produto Autodesk.

2 Crie um novo ficheiro ou abra um ficheiro de trabalho conhecido.

3 Teste as ações básicas.

Isto determina se o problema é causado por um ficheiro corrompido ou complexo.

Se o problema ocorrer apenas com um ficheiro, é provável que algo nesse ficheiro esteja a causar o problema; tente guardar uma nova versão, simplificá-lo ou trabalhar a partir de uma cópia local. Se o problema ocorrer em vários ficheiros, é mais provável que esteja relacionado com o sistema ou a configuração. Nesse caso, continue a seguir os passos de resolução de problemas para atualizar, repor e otimizar o ambiente. Se continuar a ver problemas, particularmente com uma mensagem de erro específica, aceda ao site de suporte da Autodesk para obter ajuda mais direcionada.
Passo 7: limpe ficheiros temporários (Mac)

1 Feche todas as aplicações.

2 Abra o "Finder".

3 Clique em "Ir > Ir para a pasta.

4 Introduza: ~/Library/Caches

5 Abra a pasta e elimine os ficheiros de cache desnecessários (nas pastas, não as próprias pastas).

6 Repita para: /Library/Caches

7 Reinicie o Mac.

 Os ficheiros temporários e de cache podem acumular-se ao longo do tempo, ocupar espaço em disco e reduzir o desempenho.
Passo 8: trabalhe a partir de um ficheiro local

1 Copie o ficheiro para uma pasta local (Ambiente de trabalho ou Documentos).

2 Abra o ficheiro a partir do Mac (não a partir do iCloud/rede).

 Os ficheiros armazenados na nuvem ou em unidades de rede podem introduzir atrasos e instabilidade.
Passo 9: ajuste as definições gráficas/visualização (Mac)

1 Abra o produto Autodesk.

2 Aceda a "Preferences/Settings" (Preferências/Definições).

3 Localize "Graphics / Display settings" (Definições gráficas/visualização) (se estiver disponível).

4 Ajuste:

-Reduza os efeitos visuais (se estiver disponível)

-Reduza as definições de qualidade/desempenho de visualização

5 Reinicie o produto.

Os problemas de desempenho gráfico no Mac estão normalmente relacionados com o funcionamento da GPU gerido pelo sistema ou com as definições de visualização, e não com a seleção manual da GPU.
Passo 10: reponha as definições do produto

1 Feche o produto Autodesk.

2 Abra novamente o produto mantendo premido o atalho de reposição (se for suportado)  (varia consoante o produto)

3 Utilize as opções integradas para restaurar as predefinidas

 As preferências ou definições corrompidas podem causar falhas ou comportamentos inesperados.

Perguntas frequentes

Porque é que o meu produto Autodesk continua a falhar ou a congelar?

As falhas e congelamento são geralmente causados por:

  • Software ou atualizações do sistema desatualizadas

  • Problemas com o controlador gráfico ou com a configuração do ecrã

  • Ficheiros ou instalação corrompidos

  • Recursos do sistema insuficientes

  • Conflitos com outras aplicações ou plug-ins [autodesk.com]

Como posso saber se o problema é causado pelo meu ficheiro ou pelo meu sistema?

  • Se o problema ocorrer apenas com um ficheiro, é provável que esteja relacionado com o ficheiro

  • Se ocorrer com vários ficheiros, é provável que esteja relacionado com o sistema ou com a configuração

O que devo fazer se o problema afetar apenas um ficheiro?

  • Guarde o ficheiro como uma nova versão

  • Simplifique ou reduza a complexidade do ficheiro

  • Tente abrir uma cópia de segurança ou uma versão recuperada

Os ficheiros corrompidos ou complexos são uma causa comum de falhas e desempenho lento.

Tenho de realizar todos os passos de resolução de problemas?

Não. Siga os passos pela ordem indicada e pare assim que o problema estiver resolvido.  O artigo foi concebido para ajudá-lo a identificar progressivamente a origem do problema.

A reposição das definições ou a limpeza da cache irá eliminar o meu trabalho?

Não, geralmente, estes passos:

  • Repõem as preferências ou definições

  • Removem os ficheiros temporários/em cache

Não eliminam os seus ficheiros de projeto, mas as definições personalizadas podem ser repostas.

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