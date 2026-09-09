Resolver problemas de instalação, ativação da licença, falhas e problemas com ficheiros.

Problemas de ativação da licença ou de limite de dispositivos

Os problemas de ativação da licença ou de limite de dispositivos podem ocorrer nos produtos Autodesk por vários motivos. Estes problemas estão frequentemente relacionados com a configuração da conta, os limites de utilização de dispositivos, a conetividade de rede ou os componentes de licenciamento do sistema. Em muitos casos, o problema não é causado por uma única questão, mas por uma combinação de fatores, como estar com sessão iniciada em vários dispositivos, serviços de licenciamento desatualizados ou acesso restrito aos servidores da Autodesk.

 

Este artigo descreve um processo de resolução de problemas, passo a passo, para ajudá-lo a identificar e resolver rapidamente as causas mais comuns de problemas de ativação de licenças e limites de dispositivos. Ao seguir os passos pela ordem indicada e testar o produto após cada passo, pode determinar se o problema está relacionado com a sua conta, a utilização de dispositivos ou a configuração do sistema.

 

Pode encontrar a seguir os guias de resolução de problemas para Windows, seguidos dos guias para Mac. No final, encontrará as Perguntas mais frequentes, aplicáveis tanto ao Windows como ao Mac, relacionadas com este tema.

Para Windows

Passo Guia Porque precisamos deste passo
Passo 1: reinicie o sistema

1 Reinicie o computador.

2 Abra novamente o produto Autodesk.

 Assim, limpa as sessões de licenciamento em cache e repõe os serviços.
Passo 2: termine a sessão e inicie novamente a sessão

1 Abra o produto Autodesk.

2 Clique no seu perfil ou no ícone do utilizador.

3 Selecione "Sign out" (Terminar sessão).

4 Feche e abra novamente o produto. Inicie novamente sessão.

 Atualizar a sessão resolve problemas temporários de autenticação.
Passo 3: verifique o limite de dispositivos

1 Feche os produtos Autodesk em todos os restantes dispositivos.

2 Certifique-se de que não estão a ser executados em segundo plano.

3 Inicie novamente o produto no dispositivo atual.

 Só é permitida uma sessão ativa de cada vez. Ter sessão iniciada noutro dispositivo pode desencadear erros de limite de dispositivos.
Passo 4: Verifique a atribuição da licença

1 Aceda a: https://manage.autodesk.com.

2 Inicie sessão na sua Conta Autodesk.

3 Aceda a "Products and Services" (Produtos e serviços).

4 Confirme se o produto está atribuído à sua conta.

 Uma licença em falta ou expirada irá impedir a ativação.
Passo 5: verifique o Autodesk Licensing Service

1 Prima "Windows + R".

2 Introduza: services.msc

3 Prima Enter.

4 Localize "Autodesk Desktop Licensing Service".

5 Certifique-se de que:

-O estado é em execução

-O tipo de arranque é automático

6 Se não for o caso, clique com o botão direito do rato e selecione Iniciar.

 Este serviço é necessário para validar a licença. Se não estiver em execução, a ativação irá falhar.
Passo 6: certifique-se de que o Autodesk Desktop Licensing Service está atualizado

1 Transfira e instale a versão mais recente do Autodesk Desktop Licensing Service.

 Os componentes de licenciamento desatualizados podem causar erros de ativação.
Passo 7: certifique-se de que os componentes de início de sessão estão atualizados

1 Atualize os componentes de início de sessão.

- Versões de 2024 e mais recentes do produto Autodesk

 

Transfira e instale a versão mais recente do Autodesk Identity Manager

 

- Versões de 2020-2023 do produto Autodesk

 

Transfira e instale a versão mais recente ou o componente Autodesk Single Sign-On

 Estes componentes tratam da autenticação. As versões desatualizadas podem impedir o início de sessão ou a ativação.
Passo 8: verifique a rede e os URL obrigatórios da Autodesk

1 Garanta o acesso aos URL obrigatórios necessários para o funcionamento do licenciamento da Autodesk.

2 Desative temporariamente a VPN ou a firewall.

3 Tente reiniciar sessão.

4 Contacte o departamento de TI se estiver numa rede corporativa.

 O acesso da rede aos servidores da Autodesk, quando está bloqueado, impede a validação da licença.
Passo 9: feche os processos Autodesk em segundo plano

1 Prima "Ctrl + Shift + Esc".

2 Abra o Gestor de Tarefas.

3 Termine os processos relacionados com produtos Autodesk.

4 Inicie novamente o produto.

 Processos bloqueados podem impedir a atualização do licenciamento.
Passo 10: atualize o produto Autodesk

1 Abra o menu Iniciar do Windows.

2 Procure e abra o Autodesk Access.

3 Na secção de atualizações, consulte a lista de atualizações disponíveis.

4 Clique para atualizar junto de cada produto que pretende atualizar.

5 Aguarde até a instalação ser concluída.

6 Reinicie o produto Autodesk.

O Autodesk Access é uma aplicação de ambiente de trabalho concebida para instalar atualizações de forma rápida e simples diretamente do sistema, sem necessidade de as transferir manualmente.

 

Nota: as atualizações podem ser obtidas através do Autodesk Access ou transferidas a partir da Conta Autodesk. Para obter informações mais detalhadas, consulte Update your software (Atualizar o software).

Para Mac

Passo Guia Porque precisamos deste passo
Passo 1: reinicie o Mac

Clique no menu Apple

Selecione Reiniciar

Abra novamente o produto

 Assim, limpa as sessões em cache e atualiza os processos do sistema.
Passo 2: termine a sessão e inicie novamente a sessão

Abra o produto Autodesk.

Clique no seu perfil ou no ícone do utilizador.

Selecione "Sign out" (Terminar sessão).

Feche e abra novamente o produto.

Inicie novamente sessão.

 Assim, resolve problemas relacionados com a sessão e a autenticação.
Passo 3: verifique o limite de dispositivos

Feche os produtos Autodesk em todos os restantes dispositivos.

Certifique-se de que não estão a ser executados em segundo plano.

Inicie novamente o produto no dispositivo atual.

 Só é permitida uma sessão ativa de cada vez. Ter sessão iniciada noutro dispositivo pode desencadear erros de limite de dispositivos.
Passo 4: Verifique a atribuição da licença

Aceda a: https://manage.autodesk.com.

Inicie sessão na sua Conta Autodesk.

Aceda a "Products and Services" (Produtos e serviços).

Confirme se o produto está atribuído à sua conta.

 Uma licença em falta ou expirada irá impedir a ativação.
Passo 5: certifique-se de que os componentes de licenciamento e de início de sessão estão atualizados

Inicie sessão em https://manage.autodesk.com

Instale todas as atualizações disponíveis para os produtos Autodesk instalados.

Reinicie o produto.

 No macOS, os componentes de licenciamento e início de sessão estão incluídos no produto.
Passo 6: verifique a rede e os URL obrigatórios da Autodesk

1 Garanta o acesso aos URL obrigatórios necessários para o funcionamento do licenciamento da Autodesk.

Desative temporariamente a VPN ou a firewall.

Tente reiniciar sessão.

Contacte o departamento de TI se estiver numa rede corporativa.

 O acesso da rede aos servidores da Autodesk, quando está bloqueado, impede a validação da licença.
Passo 7: feche as aplicações em segundo plano

Prima "Command + Option + Esc".

Force o encerramento das aplicações Autodesk.

Inicie novamente o produto.

 Os processos em segundo plano podem impedir a atualização do licenciamento.

Perguntas frequentes

Porque aparece o erro de limite de dispositivos atingido?

Isto significa normalmente que o produto já está a ser executado noutro dispositivo. Feche-o noutros dispositivos e tente novamente.

 

Como posso corrigir os problemas de limite de dispositivos?

  • Termine a sessão noutros dispositivos

  • Feche todas as sessões ativas

  • Inicie novamente sessão

Porque não consigo ativar a minha licença?

As causas comuns incluem:

  • A sua conta não tem nenhuma licença atribuída

  • Subscrição expirada

  • O serviço de licenciamento não está a ser executado (Windows)

  • Componentes de identidade ou licenciamento desatualizados

  • Acesso à rede bloqueado

Como posso verificar se a minha licença é válida?

Inicie sessão na sua Conta Autodesk e confira na área "Products and Services (Produtos e Serviços).

Preciso de acesso à Internet para utilizar os produtos Autodesk?

Sim. Com a maioria das validações online, após a validação da licença, o produto pode funcionar offline durante 30 dias. Após um período de 30 dias offline, é necessário ter acesso à Internet para iniciar sessão novamente e validar a licença.

Terminar a sessão ou resolver problemas de licenciamento irá eliminar o meu trabalho?

Não, estes passos afetam apenas o licenciamento e a autenticação, não os seus ficheiros.

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