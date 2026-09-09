Os problemas de ativação da licença ou de limite de dispositivos podem ocorrer nos produtos Autodesk por vários motivos. Estes problemas estão frequentemente relacionados com a configuração da conta, os limites de utilização de dispositivos, a conetividade de rede ou os componentes de licenciamento do sistema. Em muitos casos, o problema não é causado por uma única questão, mas por uma combinação de fatores, como estar com sessão iniciada em vários dispositivos, serviços de licenciamento desatualizados ou acesso restrito aos servidores da Autodesk.

Este artigo descreve um processo de resolução de problemas, passo a passo, para ajudá-lo a identificar e resolver rapidamente as causas mais comuns de problemas de ativação de licenças e limites de dispositivos. Ao seguir os passos pela ordem indicada e testar o produto após cada passo, pode determinar se o problema está relacionado com a sua conta, a utilização de dispositivos ou a configuração do sistema.

Pode encontrar a seguir os guias de resolução de problemas para Windows, seguidos dos guias para Mac. No final, encontrará as Perguntas mais frequentes, aplicáveis tanto ao Windows como ao Mac, relacionadas com este tema.