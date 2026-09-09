Problemas de acesso e sincronização com a nuvem nos produtos Autodesk

Os problemas de acesso e sincronização com a nuvem podem ocorrer nos produtos Autodesk ao trabalhar com o Forma Data Management, o BIM 360, o Autodesk Forma ou outros fluxos de trabalho ligados à nuvem. Estes problemas estão frequentemente relacionados com permissões, conetividade de rede, configuração do projeto ou comportamento da sincronização entre o sistema local e a nuvem.

Em muitos casos, o problema não é causado por uma única questão, mas por uma combinação de fatores, como permissões de acesso em falta, operações com ficheiros grandes, latência da rede ou componentes de sincronização desatualizados.

Este artigo descreve um processo de resolução de problemas, passo a passo, para ajudá-lo a identificar e resolver as causas mais comuns de problemas de acesso e sincronização com a nuvem. Ao seguir os passos pela ordem indicada e testar o produto após cada passo, pode determinar se o problema está relacionado com a sua conta, o acesso ao projeto, o processo de sincronização ou a configuração do sistema.

Pode encontrar a seguir os guias de resolução de problemas para Windows, seguidos dos guias para Mac. No final, encontrará as Perguntas mais frequentes, aplicáveis tanto ao Windows como ao Mac, relacionadas com este tema.