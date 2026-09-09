Resolver problemas de instalação, ativação da licença, falhas e problemas com ficheiros.

Problemas de acesso e sincronização com a nuvem nos produtos Autodesk

Os problemas de acesso e sincronização com a nuvem podem ocorrer nos produtos Autodesk ao trabalhar com o Forma Data Management, o BIM 360, o Autodesk Forma ou outros fluxos de trabalho ligados à nuvem. Estes problemas estão frequentemente relacionados com permissões, conetividade de rede, configuração do projeto ou comportamento da sincronização entre o sistema local e a nuvem.

 

Em muitos casos, o problema não é causado por uma única questão, mas por uma combinação de fatores, como permissões de acesso em falta, operações com ficheiros grandes, latência da rede ou componentes de sincronização desatualizados.

 

Este artigo descreve um processo de resolução de problemas, passo a passo, para ajudá-lo a identificar e resolver as causas mais comuns de problemas de acesso e sincronização com a nuvem. Ao seguir os passos pela ordem indicada e testar o produto após cada passo, pode determinar se o problema está relacionado com a sua conta, o acesso ao projeto, o processo de sincronização ou a configuração do sistema.

 

Pode encontrar a seguir os guias de resolução de problemas para Windows, seguidos dos guias para Mac. No final, encontrará as Perguntas mais frequentes, aplicáveis tanto ao Windows como ao Mac, relacionadas com este tema.

Para Windows

Passo Guia Porque precisamos deste passo
Passo 1: reinicie o sistema

1 Reinicie o computador

2 Inicie novamente o produto Autodesk

 Assim, repõe os processos de sincronização e resolve problemas temporários.
Passo 2: termine a sessão e inicie novamente a sessão

1 Abra o produto Autodesk ou o Desktop Connector.

2 Termine a sessão da sua conta Autodesk.

3 Feche e abra novamente o produto.

4 Inicie novamente sessão.

 Assim, atualiza a autenticação e garante que a sua conta está corretamente sincronizada com os serviços da nuvem.
Passo 3: verifique o acesso e as permissões do projeto na nuvem

1 Aceda ao Forma Data Management/BIM 360 através de um browser

2 Abra o projeto

3 Confirme:

-Consegue ver pastas e ficheiros

-Pode abrir e transferir ficheiros

4 Se não for o caso:

-Contacte o administrador do seu projeto

-Peça-lhe para verificar o seu acesso

 Os problemas de acesso à nuvem são frequentemente causados por permissões em falta ou incorretas.
Passo 4: confirme a conta e o projeto corretos

1 Abra o produto Autodesk.

2 Certifique-se de que inicia sessão na Conta Autodesk correta.

3 Selecione o hub da nuvem ou a conta correta.

4 Abra o projeto correto.

 Utilizar a conta ou o hub incorreto pode impedir o acesso aos projetos na nuvem.
Passo 5: verifique o estado do Desktop Connector

1 Localize o ícone do Autodesk Desktop Connector.

2 Confirme se está em execução.

3 Verifique os ícones de estado de sincronização:

Verde → Sincronizado

Azul → Sincronização em curso

Vermelho → Falha

 O Desktop Connector gere a sincronização entre o seu sistema local e o armazenamento na nuvem.
Passo 6: verifique se o Desktop Connector está atualizado

1 Abra o Autodesk Access

2 Verifique se estão disponíveis atualizações para o Desktop Connector

3 Instale a versão mais recente

4 Reinicie o sistema

 As versões mais recentes incluem melhorias de fiabilidade e correções de erros relacionados com o comportamento da sincronização.
Passo 7: verifique os problemas de sincronização (ficheiros não sincronizados/bloqueados)

1 Procure ficheiros marcados como:

-Sincronização pendente

-Falha na sincronização

2 Tente:

-Editar e guardar novamente o ficheiro

-Atualizar manualmente o Desktop Connector

3 Reinicie o Desktop Connector.

 Os ficheiros podem ficar bloqueados durante a sincronização devido a problemas de cache ou a operações interrompidas.
Passo 8: reduza a complexidade do ficheiro ou o tamanho do lote

1 Evite carregar ou modificar um grande número de ficheiros de uma só vez

2 Carregue os ficheiros em lotes mais pequenos

3 Aguarde até que uma sincronização seja concluída antes de iniciar outra

 Operações simultâneas de grande dimensão podem causar falhas ou atrasos na sincronização.
Passo 9: verifique a configuração dos ficheiros e das pastas

1 Reveja os nomes das pastas no seu projeto na nuvem.

2 Certifique-se de que não contêm:

-Espaços no início do nome

-Espaços no fim do nome

3 Evite mudar o nome das pastas do sistema.

 Nomes de pastas inválidos ou problemas na estrutura das pastas podem impedir a sincronização.
Passo 10: verifique a ligação à rede e o desempenho

1 Teste a velocidade da sua ligação à Internet

2 Experimente uma rede diferente (se estiver disponível)

3 Desative temporariamente a VPN

4 Tente sincronizar novamente

 Uma ligação de rede lenta ou instável pode interromper a sincronização e o acesso à nuvem.
Passo 11: verifique a existência de interrupções de serviço

1 Verifique o estado do serviço na nuvem Autodesk no Health Dashboard da Autodesk.

2 Tente aceder aos projetos através de um browser

3 Aguarde e tente novamente mais tarde se o problema se mantiver

 Os serviços na nuvem podem estar temporariamente indisponíveis devido a interrupções.

Para Mac

Passo Guia Porque precisamos deste passo
Passo 1: reinicie o Mac

1 Reinicie o Mac

2 Abra novamente o produto Autodesk

 Assim, limpa as sessões em cache e atualiza os processos do sistema.
Passo 2: termine a sessão e inicie novamente a sessão

1 Abra o produto Autodesk.

2 Clique no seu perfil ou no ícone do utilizador.

3 Selecione "Sign out" (Terminar sessão).

4 Feche e abra novamente o produto.

5 Inicie novamente sessão.

 Assim, resolve problemas de sessão e de autenticação.
Passo 3: verifique o acesso à nuvem no browser

1 Aceda a Forma Data Management/BIM 360.

2 Abra o projeto.

3 Confirme se pode aceder aos ficheiros.

 Assim, confirma se o problema está relacionado com a conta ou é específico da aplicação.
Passo 4: verifique as permissões

1 Confirme se foi adicionado ao projeto.

2 Contacte o seu administrador do projeto, se for necessário.

3 Se for necessário, peça para removerem e voltarem a adicionar a sua conta.

 As permissões podem estar dessincronizadas ou atribuídas incorretamente.
Passo 5: verifique a conta e a região corretas

1 Certifique-se de que está a aceder à região correta (EUA, UE, etc.).

2 Confirme se o e-mail de início de sessão corresponde à sua conta atribuída.

 Utilizar a conta ou região incorretas pode impedir o acesso.
Passo 6: limpe a cache do browser (para problemas de acesso à web)

1 Abra as definições do browser.

2 Limpe a cache e os cookies.

3 Reinicie o browser.

 Problemas com o browser podem impedir o acesso aos serviços na nuvem da Autodesk.
Passo 7: atualize o produto Autodesk

1 Aceda a: https://manage.autodesk.com.

2 Transfira e instale as atualizações.

3 Reinicie o produto.

 Assim, garante a compatibilidade com os serviços na nuvem.
Passo 8: verifique a ligação à rede e o desempenho

1 Teste a velocidade da sua ligação à Internet.

2 Experimente uma rede diferente (se disponível).

3 Desative temporariamente a VPN.

4 Tente sincronizar novamente.

 Uma ligação de rede lenta ou instável pode interromper a sincronização e o acesso à nuvem.
Passo 9: verifique a existência de interrupções de serviço

1 Verifique o estado do serviço na nuvem Autodesk no Health Dashboard da Autodesk.

2 Tente aceder aos projetos através de um browser.

3 Aguarde e tente novamente mais tarde se o problema se mantiver.

 Os serviços na nuvem podem estar temporariamente indisponíveis devido a interrupções.

Perguntas frequentes

Porque não consigo aceder a um projeto na nuvem?

Isto é frequentemente causado por:

  • Permissões em falta

  • Conta ou início de sessão incorretos

  • Não ter sido adicionado ao projeto

Porque é que os meus ficheiros não estão a sincronizar?

As causas comuns incluem:

  • Problemas de rede ou Internet lenta

  • Operações com ficheiros grandes

  • Interrupções no processo de sincronização

  • Problemas com o Desktop Connector

Porque é que as pastas aparecem vazias no Desktop Connector?

Isto pode ocorrer se:

  • Os nomes das pastas forem inválidos (por exemplo, espaços no fim do nome)

  • Estiverem em falta permissões

  • A sincronização tiver falhado ou estiver pendente

Porque é que a sincronização está lenta ou falha?

Isto pode resultar de:

  • Carregamentos de grandes lotes

  • Latência elevada ou ligação de rede fraca

  • Vários projetos com nomes semelhantes

  • Demasiadas alterações de ficheiros em simultâneo

Porque tenho acesso através do browser, mas não no produto?

Tal indica, geralmente:

  • Problema de sincronização de permissão

  • Conta incorreta selecionada no produto

  • Problema de configuração local

Preciso de ter acesso à Internet para utilizar funcionalidades da nuvem?

Sim, os fluxos de trabalho na nuvem requerem uma ligação ativa à Internet. Algumas ferramentas podem permitir trabalhar offline de forma limitada.

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