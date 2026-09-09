Problemas com funcionalidades ou fluxos de trabalho

Podem ocorrer problemas de funcionalidades ou de fluxos de trabalho nos produtos Autodesk quando as ferramentas, os comandos ou as funções não se comportam conforme esperado. Estes problemas estão frequentemente relacionados com a configuração do produto, as definições do utilizador, a configuração do ambiente ou conflitos na aplicação.

Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como definições incorretamente configuradas, versões desatualizadas do produto ou perfis personalizados que interferem com os fluxos de trabalho predefinidos.

Este artigo descreve um processo de resolução de problemas, passo a passo, para ajudá-lo a identificar e resolver rapidamente as causas mais comuns de problemas relacionados com funcionalidades ou fluxos de trabalho. Ao seguir os passos pela ordem indicada e testar o produto após cada passo, pode determinar se o problema está relacionado com as suas definições, o ambiente ou a configuração do sistema.

Pode encontrar a seguir os guias de resolução de problemas para Windows, seguidos dos guias para Mac. No final, encontrará as Perguntas mais frequentes, aplicáveis tanto ao Windows como ao Mac, relacionadas com este tema.