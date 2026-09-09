Resolver problemas de instalação, ativação da licença, falhas e problemas com ficheiros.

Problemas com funcionalidades ou fluxos de trabalho

Podem ocorrer problemas de funcionalidades ou de fluxos de trabalho nos produtos Autodesk quando as ferramentas, os comandos ou as funções não se comportam conforme esperado. Estes problemas estão frequentemente relacionados com a configuração do produto, as definições do utilizador, a configuração do ambiente ou conflitos na aplicação.

 

Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como definições incorretamente configuradas, versões desatualizadas do produto ou perfis personalizados que interferem com os fluxos de trabalho predefinidos.

 

Este artigo descreve um processo de resolução de problemas, passo a passo, para ajudá-lo a identificar e resolver rapidamente as causas mais comuns de problemas relacionados com funcionalidades ou fluxos de trabalho. Ao seguir os passos pela ordem indicada e testar o produto após cada passo, pode determinar se o problema está relacionado com as suas definições, o ambiente ou a configuração do sistema.

 

Pode encontrar a seguir os guias de resolução de problemas para Windows, seguidos dos guias para Mac. No final, encontrará as Perguntas mais frequentes, aplicáveis tanto ao Windows como ao Mac, relacionadas com este tema.

Para Windows

Passo Guia Porque precisamos deste passo
Passo 1: reinicie o sistema

1 Reinicie o computador.

2 Abra novamente o produto Autodesk.

3 Teste a funcionalidade ou o fluxo de trabalho afetado.

 Reiniciar o produto limpa a memória temporária e repõe os processos em segundo plano que podem afetar o funcionamento das funcionalidades.
Passo 2: reinicie o produto Autodesk

1 Feche completamente o produto Autodesk.

2 Certifique-se de que não existem instâncias em execução em segundo plano.

3 Abra novamente o produto.

4 Teste novamente o fluxo de trabalho.

 Problemas temporários ao nível da aplicação podem impedir o correto funcionamento das funcionalidades.
Passo 3: reponha as definições do produto para os valores predefinidos

1 Feche o produto Autodesk.

2 Abra o menu Iniciar do Windows.

3 Procure o nome do produto e, em seguida, selecione a opção de reposição das predefinições.

4 Selecione a opção de reposição.

5 Confirme a reposição.

6 Inicie novamente o produto.

 As definições corrompidas ou configuradas incorretamente constituem uma das causas mais comuns de problemas relacionados com as funcionalidades.
Passo 4: atualize o produto Autodesk

1 Abra o menu Iniciar do Windows.

2 Procure e abra o Autodesk Access.

3 Verifique se existem atualizações disponíveis.

4 Clique em Update (Atualizar) para o seu produto.

5 Reinicie o produto após a instalação.

 As atualizações incluem correções de erros e melhorias que resolvem problemas conhecidos relacionados com funcionalidades e fluxos de trabalho.
Passo 5: teste num novo ficheiro ou ambiente limpo

1 Abra o produto Autodesk.

2 Crie um novo ficheiro ou abra um ficheiro de trabalho conhecido.

3 Teste a funcionalidade ou o fluxo de trabalho.

 Isto ajuda a determinar se o problema está relacionado com o ficheiro ou com o ambiente do produto.
Passo 6: desative as definições ou perfis personalizados

1 Abra as definições ou preferências do produto.

2 Mude para um espaço de trabalho ou perfil predefinido.

3 Desative todas as configurações personalizadas.

4 Reinicie o produto.

 As definições, os espaços de trabalho ou as configurações personalizados podem sobrepor-se ao comportamento predefinido e causar problemas.
Passo 7: verifique os suplementos ou as extensões

1 Abra o produto Autodesk.

2 Desative os suplementos ou plug-ins instalados.

3 Reinicie o produto.

4 Teste a funcionalidade.

 Os suplementos e as extensões podem entrar em conflito com as funcionalidades integradas e perturbar os fluxos de trabalho.
Passo 8: verifique as permissões do utilizador

1 Confirme que a sua conta de utilizador do sistema tem acesso total ao produto

2 Se estiver a utilizar um ambiente gerido, consulte o departamento de TI

3 Certifique-se de que as permissões necessárias foram concedidas

 Algumas funcionalidades requerem permissões específicas e os ambientes com acesso restrito podem impedir o seu funcionamento.
Passo 9: feche as aplicações e os processos em segundo plano

1 Prima "Ctrl + Shift + Esc".

2 Abra o Gestor de Tarefas.

3 Feche as aplicações desnecessárias.

4 Reinicie o produto Autodesk.

 Outras aplicações podem interferir com a execução das funcionalidades ou consumir recursos.
Passo 10: repare ou reinstale o produto (se for necessário)

1 Aceda a "Aplicações e recursos".

2 Localize o produto Autodesk.

3 Selecione Modificar/Reparar (se estiver disponível).

4 Se a reparação falhar, desinstale e instale novamente.

 Isto permite resolver problemas mais profundos relacionados com a instalação ou com componentes corrompidos do produto.

Para Mac

Passo Guia Porque precisamos deste passo
Passo 1: reinicie o Mac

1 Clique no menu Apple.

2 Selecione Reiniciar.

3 Abra novamente o produto Autodesk.

 Assim, limpa o estado do sistema e repõe os processos em segundo plano.
Passo 2: reinicie o produto Autodesk

1 Feche completamente o produto.

2 Abre-o novamente.

3 Teste novamente a funcionalidade.

 Problemas temporários da aplicação podem afetar os fluxos de trabalho.
Passo 3: reinicie as preferências do produto

1 Feche o produto Autodesk.

2 Abra novamente o produto enquanto ativa a reposição (varia consoante o produto).

3 Restaure as predefinições.

 Assim, repõe as definições de configuração corrompidas ou em conflito.
Passo 4: atualize o produto Autodesk

1 Aceda a https://manage.autodesk.com.

2 Transfira e instale as atualizações disponíveis.

3 Reinicie o produto.

 Assim, garante a compatibilidade e resolve problemas conhecidos.
Passo 5: teste num novo ficheiro

1 Crie um novo ficheiro.

2 Teste a funcionalidade.

 Assim, identifica se o problema é específico do ficheiro.
Passo 6: desative suplementos ou configurações personalizadas

1 Remova ou desative extensões.

2 Reinicie o produto.

 Os conflitos causados por suplementos ou configurações personalizadas podem impedir o correto funcionamento dos fluxos de trabalho.
Passo 7: verifique as permissões e a configuração do sistema

1 Verifique as permissões do macOS

2 Verifique as definições do sistema

3 Certifique-se de que o acesso total é concedido

 As permissões restritas podem bloquear funcionalidades.

Perguntas frequentes

Porque é que uma ferramenta ou um comando não está a funcionar conforme esperado?

Isto é frequentemente causado por:

  • Definições configuradas incorretamente

  • Perfis ou espaços de trabalho personalizados

  • Versão do produto desatualizada

  • Conflitos de suplemento

Porque é que a funcionalidade funciona num ficheiro, mas não noutro?

Tal indica, geralmente:

  • Problemas de configuração específicos do ficheiro

  • Corrupção do ficheiro

  • Conteúdo do ficheiro não suportado

Porque é que o meu fluxo de trabalho é diferente do esperado?

Isto pode dever-se a:

  • Espaço de trabalho ou esquema da IU personalizado

  • Versões diferentes do produto

  • Diferenças na configuração do utilizador

Porque é que o problema começou de repente?

Os fatores desencadeantes mais comuns incluem:

  • Atualização recente

  • Instalação de um novo suplemento

  • Alterações nas definições ou na configuração

É necessário repor as definições para corrigir problemas relacionados com funcionalidades?

Sim, a reposição das definições pode resolver a maioria dos problemas relacionados com a configuração sem afetar os ficheiros.

A reposição das definições ou a reinstalação eliminará o meu trabalho?

Não. Estas ações repõem a aplicação, mas não eliminam os ficheiros dos seus projetos.

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