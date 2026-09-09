Resolver problemas de instalação, ativação da licença, falhas e problemas com ficheiros.

Problemas de instalação

Podem ocorrer erros de instalação em produtos Autodesk por vários motivos. Estes problemas estão frequentemente relacionados com atualizações do sistema, permissões de utilizador, software de segurança, componentes do instalador corrompidos, restrições de rede ou transferências incompletas/corrompidas. Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de vários fatores — como atualizações do SO pendentes em conjunto com a interferência do antivírus, ou um serviço de instalação desatualizado/corrompido em conjunto com um pacote de transferência danificado.

 

Este artigo descreve um processo de resolução de problemas, passo a passo, para ajudá-lo a identificar e resolver rapidamente as falhas de instalação mais comuns. Ao seguir os passos pela ordem indicada e voltar a tentar a instalação após cada passo, pode determinar se o problema está relacionado com o dispositivo, os componentes do instalador, o método de transferência ou as restrições do ambiente.

 

Pode encontrar a seguir os guias de resolução de problemas para Windows, seguidos dos guias para Mac. No final, encontrará as Perguntas mais frequentes, aplicáveis tanto ao Windows como ao Mac, relacionadas com este tema.

Para Windows

Passo Guia Porque precisamos deste passo
Passo 1: confirme a compatibilidade do Windows e do hardware

1 Verifique a sua versão do Windows. 

2 Confirme se o produto é compatível com a sua versão do Windows e se o seu equipamento cumpre os requisitos de hardware. Ver requisitos de sistema.  

3 Se não for compatível, instale uma versão compatível do produto ou atualize para uma combinação suportada. 

 Um sistema operativo ou hardware incompatível é uma causa documentada de falhas de instalação no Windows.
Passo 2: instale as atualizações pendentes do Windows e reinicie

1 Abra as Definições, 

2 Aceda ao Windows Update. 

3 Instale quaisquer atualizações pendentes. 

4 Reinicie o computador (algumas atualizações requerem vários reinícios). 

5 Tente novamente o instalador da Autodesk. 

 As atualizações do SO pendentes ou os reinícios podem impedir o arranque ou a conclusão do instalador da Autodesk.
Passo 3: execute o instalador como Administrador

1 Localize o ficheiro do instalador (normalmente setup.exe ou um ficheiro executável do instalador criado pela Autodesk). 

2 Clique com o botão direito do rato no ficheiro. 

3 Selecione Executar como administrador. 

4 Aprove o comando Controlo de Conta de Utilizador. 

5 Tente instalar novamente.  

 Permissões insuficientes podem impedir o instalador de iniciar ou escrever os ficheiros obrigatórios.
Passo 4: desative temporariamente o antivírus/ferramentas de segurança.

1 Desative temporariamente a proteção antivírus (ou peça à equipa de TI para o fazer, se for necessário). 

2 Execute novamente o instalador da Autodesk. 

3 Ative novamente o antivírus assim que a instalação estiver concluída.  

 O software de segurança pode bloquear os processos do instalador ou colocar em quarentena os componentes do instalador a meio da instalação.
Passo 5: mude o método de transferência (Instalar vs. Transferir vs. Transferência direta vs. Instalação personalizada)

1 Inicie sessão na sua Conta Autodesk e abra a área de produtos e serviços. 

2 Escolha outro método de transferência para o mesmo produto (por exemplo, utilize a opção de transferir em vez de instalar ou a transferência direta, se estiver disponível). Consulte Instalar o produto

3 Transfira novamente o instalador e tente novamente.

 Os diferentes métodos de transferência foram concebidos para diferentes casos de utilização (um único dispositivo, utilização offline ou tempo flexível), e a alteração dos métodos pode ajudar a contornar problemas de transferência/instalador.
Passo 6: limpe os ficheiros temporários de instalação (correção comum para pacotes corrompidos)

1 Elimine o conteúdo de:  C:\Autodesk\WI

2 Limpe a pasta temp do utilizador:  C:\Utilizadores\\AppData\Local\Temp 

3 Esvazie a pasta de cache do ODIS:  C:\Utilizadores\\AppData\Local\Autodesk\ODIS 

4 Se não vir “AppData”, ative os ficheiros e pasta ocultas e tente novamente

5 Tente novamente o instalador. 

 Os dados do instalador em cache ou parcialmente transferidos podem ficar corrompidos, impedindo que a IU do instalador seja apresentada ou que a instalação seja concluída.
Passo 7: reinstale o componente Autodesk Installer (ODIS/AdODIS)

Isto aplica-se apenas aos produtos que utilizam a "Nova experiência de instalação" (geralmente, versões de 2022 e posteriores).   Passos: 

1 Navegue até:  C:\Programas\Autodesk\AdODIS\V1 

2 Clique com o botão direito em "RemoveODIS.exe" e selecione Executar como administrador. 

3 Após a remoção, transfira a versão mais recente de "AdODIS-installer.exe" (instalador ODIS) e execute-a como administrador. 

4 Reinicie o computador. 

5 Tente novamente a instalação do produto Autodesk. 

 O Serviço de Instalação Sob Demanda (ODIS/AdODIS) gere a instalação dos produtos mais recentes. Se estiver desatualizado ou corrompido, pode falhar o arranque dos instaladores ou pode ocorrer um erro durante a instalação.
Passo 8: remova as entradas de registo bloqueadas "Debugger" (o instalador não é iniciado ou fecha-se imediatamente)

1 Prima “Windows + R”, escreva regedit e execute como administrador. 

2 Navegue para as opções de execução do ficheiro:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options 

3 Procure ficheiros executáveis relacionados com o Autodesk/ODIS (por exemplo, AdskAccessServiceHost.exe). 

4 Se encontrar um valor "Debugger" com a indicação "Blocked", elimine o valor "Debugger". 

5 Repita o procedimento para outros ficheiros executáveis relacionados com o ODIS que estejam listados no caminho de instalação do ODIS. 

6 Reinicie o computador e tente novamente a instalação.  

 As entradas "Debugger" bloqueadas podem impedir o arranque dos instaladores e dos serviços do instalador.
Passo 9: verifique as restrições de rede/proxy e URL necessários

1 Se estiver a utilizar uma VPN, um proxy ou uma firewall empresarial, teste temporariamente sem a VPN, se tal for possível. 

2 Certifique-se de que os URL/protocolos necessários do Autodesk estão autorizados (se for necessário, contacte o departamento de TI). 

3 Tente novamente instalar após o acesso à rede ser confirmado.

 As restrições de rede podem bloquear componentes e serviços do instalador necessários para transferir, verificar ou concluir a configuração.
Passo 10: liberte espaço em disco

1 Certifique-se de que dispõe de espaço livre suficiente em disco para:  a pasta de extração do instalador, os ficheiros temporários e a instalação final do produto

2 Tente novamente instalar. 

 A falta de espaço em disco é uma causa direta de falhas de instalação.
Passo 11: efetue uma desinstalação completa e, em seguida, reinstale (Windows)

1 Efetue uma desinstalação completa do software Autodesk. Consulte Autodesk Clean Uninstall (Desinstalação completa do Autodesk).  

2 Reinicie o sistema. 

3 Transfira novamente o instalador a partir da Conta Autodesk. 

4 Reinstale. 

 Uma desinstalação padrão pode deixar ficheiros ou componentes residuais de uma instalação anterior que impedem novas instalações. A Autodesk salienta especificamente que, quando os componentes residuais não podem ser removidos através da desinstalação normal ou da resolução de problemas da Microsoft, pode ser necessário efetuar uma desinstalação completa antes de reinstalar.
Passo 12: se as instalações continuarem a falhar, tente um novo perfil de Administrador local do Windows

1 Crie uma nova conta de administrador local do Windows. 

2 Inicie sessão nessa conta. 

3 Transfira novamente o instalador (nova transferência). 

4 Tente novamente instalar.  

 Um perfil do Windows corrompido ou com restrições pode impedir que os instaladores criem pastas, gravem ficheiros ou iniciem corretamente a IU.

Para Mac

Passo Guia Porque precisamos deste passo
Passo 1: confirme a compatibilidade do macOS e do hardware

1 Verifique a sua versão do macOS. 

2 Confirme se o produto é compatível com a sua versão do macOS e os requisitos de hardware. Consulte Requisitos de sistema.  

3 Se não for compatível, instale uma versão compatível do produto ou atualize para uma combinação suportada.

 Um sistema operativo ou hardware incompatível é uma causa documentada de falhas de instalação no macOS.
Passo 2: certifique-se de que está a instalar o instalador completo do produto (e não um pacote apenas de atualização)

1 Verifique o nome do ficheiro transferido. 

2 Se parecer tratar-se de um pacote de atualização, transfira o instalador completo a partir da Conta Autodesk. 

3 Instale primeiro o produto completo e, em seguida, aplique as atualizações. [autodesk.com

 Podem ocorrer erros no macOS quando os utilizadores tentam instalar uma atualização autónoma sem o produto base estar instalado. 
Passo 3: tente instalar a partir de uma conta de administrador

1 Confirme que iniciou sessão no macOS com uma conta de administrador. 

2 Se for necessário, crie uma nova conta de administrador e efetue a instalação a partir dessa conta.

 As permissões limitadas ou um perfil de utilizador com restrições podem impedir a instalação.
Passo 4: inicie o macOS no Modo de Segurança e tente novamente

1 Inicie o Mac no Modo de Segurança. 

2 Tente instalar novamente.

 O Modo de Segurança pode ajudar a excluir conflitos com aplicações ou serviços de terceiros (incluindo tipos de letra ou serviços em segundo plano) que impeçam o funcionamento dos instaladores.
Passo 5: efetue uma desinstalação completa e reinstale

1 Efetue uma desinstalação completa do software Autodesk. Consulte Autodesk Clean Uninstall (Desinstalação completa do Autodesk). 

2 Reinicie o Mac. 

3 Transfira novamente o instalador a partir da Conta Autodesk. 

4 Reinstale.

 Os ficheiros residuais de instalações anteriores são uma causa documentada de falhas de instalação recorrentes.

Perguntas frequentes

Porque é que o instalador não faz nada quando clico em setup.exe ou no instalador?

As causas comuns incluem: 

  • Atualizações do SO pendentes ou é necessário o reinício do sistema 

  • Permissões de utilizador insuficientes (o instalador não está a ser executado como administrador) 

  • O antivírus ou o software de segurança está a bloquear o instalador 

  • Componentes do instalador corrompidos ou desatualizados (ODIS/AdODIS)

     

Que método de transferência devo utilizar a partir da Conta Autodesk?

A Autodesk disponibiliza vários métodos de transferência, consoante as suas necessidades: 

  • Instalar:  ideal para instalações rápidas num único dispositivo 

  • Transferir: transfere primeiro e, em seguida, instala (mais fiável) 

  • Transferência direta: instalador offline (ideal para redes instáveis) 

  • Instalação personalizada:  utilizada para implementações ou ambientes geridos

Utilize outro método se a instalação falhar; muitas vezes, esta alteração resolve o problema.

Porque é que aparece a mensagem a indicar que a transferência do produto é composta por vários ficheiros, ou porque faltam componentes?

Isto indica geralmente que a transferência está incompleta:

  • Um ou mais ficheiros obrigatórios não foram transferidos 

  • Os ficheiros não se encontram na mesma pasta 

  • O browser bloqueou parte da transferência (pop-ups, segurança, etc.) 

Corrigir: 

  • Certifique-se de que todos os ficheiros são transferidos integralmente 

  • Guarde todos os ficheiros na mesma pasta 

  • Tente outro método de transferência 

O que é o ODIS/AdODIS e porque é importante?

O ODIS (Serviço de Instalação Sob Demanda) gere a instalação dos produtos Autodesk mais recentes.

É responsável pela configuração do instalador, pelas dependências e pelo fluxo de trabalho de instalação.

Se ODIS estiver: 

  • Desatualizado 

  • Corrompido 

  • Em falta

O instalador pode: 

  • Não iniciar

  • Fechar imediatamente

  • Falhar com erros (por exemplo, Erro 4000) 

Porque é que aparece o Erro 4000?

Este erro está associado aos sistemas de instalação mais recentes da Autodesk e é normalmente causado por:

  • Componentes do instalador corrompidos (ODIS/AdODIS)

  • Pasta Documentos Públicos em falta ou configurada incorretamente

  • Interferência do antivírus ou do software de segurança 

Porque é que o macOS apresenta a mensagem de que a instalação falhou ou não é possível abrir o instalador?

Isto pode acontecer se:

  • Transferiu um pacote de atualização em vez do instalador completo 

  • O produto base ainda não está instalado

  • Não dispõe das permissões necessárias

  • A sua versão do macOS ou o seu hardware não são suportados

Instale sempre primeiro o produto completo e, em seguida, aplique as atualizações.

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