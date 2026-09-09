Problemas de instalação

Passo 1: confirme a compatibilidade do Windows e do hardware 1 Verifique a sua versão do Windows. 2 Confirme se o produto é compatível com a sua versão do Windows e se o seu equipamento cumpre os requisitos de hardware. Ver requisitos de sistema. 3 Se não for compatível, instale uma versão compatível do produto ou atualize para uma combinação suportada. Um sistema operativo ou hardware incompatível é uma causa documentada de falhas de instalação no Windows.

Passo 2: instale as atualizações pendentes do Windows e reinicie 1 Abra as Definições, 2 Aceda ao Windows Update. 3 Instale quaisquer atualizações pendentes. 4 Reinicie o computador (algumas atualizações requerem vários reinícios). 5 Tente novamente o instalador da Autodesk. As atualizações do SO pendentes ou os reinícios podem impedir o arranque ou a conclusão do instalador da Autodesk.

Passo 3: execute o instalador como Administrador 1 Localize o ficheiro do instalador (normalmente setup.exe ou um ficheiro executável do instalador criado pela Autodesk). 2 Clique com o botão direito do rato no ficheiro. 3 Selecione Executar como administrador. 4 Aprove o comando Controlo de Conta de Utilizador. 5 Tente instalar novamente. Permissões insuficientes podem impedir o instalador de iniciar ou escrever os ficheiros obrigatórios.

Passo 4: desative temporariamente o antivírus/ferramentas de segurança. 1 Desative temporariamente a proteção antivírus (ou peça à equipa de TI para o fazer, se for necessário). 2 Execute novamente o instalador da Autodesk. 3 Ative novamente o antivírus assim que a instalação estiver concluída. O software de segurança pode bloquear os processos do instalador ou colocar em quarentena os componentes do instalador a meio da instalação.

Passo 5: mude o método de transferência (Instalar vs. Transferir vs. Transferência direta vs. Instalação personalizada) 1 Inicie sessão na sua Conta Autodesk e abra a área de produtos e serviços. 2 Escolha outro método de transferência para o mesmo produto (por exemplo, utilize a opção de transferir em vez de instalar ou a transferência direta, se estiver disponível). Consulte Instalar o produto. 3 Transfira novamente o instalador e tente novamente. Os diferentes métodos de transferência foram concebidos para diferentes casos de utilização (um único dispositivo, utilização offline ou tempo flexível), e a alteração dos métodos pode ajudar a contornar problemas de transferência/instalador.

Passo 6: limpe os ficheiros temporários de instalação (correção comum para pacotes corrompidos) 1 Elimine o conteúdo de: C:\Autodesk\WI 2 Limpe a pasta temp do utilizador: C:\Utilizadores\\AppData\Local\Temp 3 Esvazie a pasta de cache do ODIS: C:\Utilizadores\\AppData\Local\Autodesk\ODIS 4 Se não vir “AppData”, ative os ficheiros e pasta ocultas e tente novamente 5 Tente novamente o instalador. Os dados do instalador em cache ou parcialmente transferidos podem ficar corrompidos, impedindo que a IU do instalador seja apresentada ou que a instalação seja concluída.

Passo 7: reinstale o componente Autodesk Installer (ODIS/AdODIS) Isto aplica-se apenas aos produtos que utilizam a "Nova experiência de instalação" (geralmente, versões de 2022 e posteriores). Passos: 1 Navegue até: C:\Programas\Autodesk\AdODIS\V1 2 Clique com o botão direito em "RemoveODIS.exe" e selecione Executar como administrador. 3 Após a remoção, transfira a versão mais recente de "AdODIS-installer.exe" (instalador ODIS) e execute-a como administrador. 4 Reinicie o computador. 5 Tente novamente a instalação do produto Autodesk. O Serviço de Instalação Sob Demanda (ODIS/AdODIS) gere a instalação dos produtos mais recentes. Se estiver desatualizado ou corrompido, pode falhar o arranque dos instaladores ou pode ocorrer um erro durante a instalação.

Passo 8: remova as entradas de registo bloqueadas "Debugger" (o instalador não é iniciado ou fecha-se imediatamente) 1 Prima “Windows + R”, escreva regedit e execute como administrador. 2 Navegue para as opções de execução do ficheiro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options 3 Procure ficheiros executáveis relacionados com o Autodesk/ODIS (por exemplo, AdskAccessServiceHost.exe). 4 Se encontrar um valor "Debugger" com a indicação "Blocked", elimine o valor "Debugger". 5 Repita o procedimento para outros ficheiros executáveis relacionados com o ODIS que estejam listados no caminho de instalação do ODIS. 6 Reinicie o computador e tente novamente a instalação. As entradas "Debugger" bloqueadas podem impedir o arranque dos instaladores e dos serviços do instalador.

Passo 9: verifique as restrições de rede/proxy e URL necessários 1 Se estiver a utilizar uma VPN, um proxy ou uma firewall empresarial, teste temporariamente sem a VPN, se tal for possível. 2 Certifique-se de que os URL/protocolos necessários do Autodesk estão autorizados (se for necessário, contacte o departamento de TI). 3 Tente novamente instalar após o acesso à rede ser confirmado. As restrições de rede podem bloquear componentes e serviços do instalador necessários para transferir, verificar ou concluir a configuração.

Passo 10: liberte espaço em disco 1 Certifique-se de que dispõe de espaço livre suficiente em disco para: a pasta de extração do instalador, os ficheiros temporários e a instalação final do produto 2 Tente novamente instalar. A falta de espaço em disco é uma causa direta de falhas de instalação.

Passo 11: efetue uma desinstalação completa e, em seguida, reinstale (Windows) 1 Efetue uma desinstalação completa do software Autodesk. Consulte Autodesk Clean Uninstall (Desinstalação completa do Autodesk). 2 Reinicie o sistema. 3 Transfira novamente o instalador a partir da Conta Autodesk. 4 Reinstale. Uma desinstalação padrão pode deixar ficheiros ou componentes residuais de uma instalação anterior que impedem novas instalações. A Autodesk salienta especificamente que, quando os componentes residuais não podem ser removidos através da desinstalação normal ou da resolução de problemas da Microsoft, pode ser necessário efetuar uma desinstalação completa antes de reinstalar.